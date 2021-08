ANO na Vysočině rozdělil zásah do kandidátky, čeká ho mimořádné zasedání

„Oni rezignovali. Jak to, že se teď najednou na kandidátce znovu ocitli? Nikdo nám to nevysvětlil. Masivní úpravy pořadí kandidátů jsou hrubým nerespektováním vůle členské základny,“ uvedl Zdeněk Faltus. Podle něj se nyní chystá kvůli rozkolu mimořádné zasedání krajského předsednictva ANO.



Velké změny na kandidátce vznikly minulý týden na jednání republikového výboru hnutí. Třeba právě Faltus se po zásahu výboru propadl z volitelného druhého místa na nevolitelnou šestou pozici. Dvojkou je nově Monika Oborná.

Lidé z jihlavského ANO jsou přesvědčení, že za tím jsou zákulisní hry stávajících poslanců, kteří si tak vydobyli velkou šanci na znovuzvolení poté, co u spolustraníků v kraji při nominaci neuspěli.

To Oborná odmítá. „Bylo to rozhodnutí celostátního výboru, který schvaluje konečnou podobu kandidátek a má kompetenci do listin zasáhnout. Stejně jako jsem respektovala rozhodnutí krajského sněmu, tak respektuji rozhodnutí celostátního výboru hnutí,“ reagovala Oborná. A věří, že se situace s rebelujícími kolegy uklidní.

Nespokojená je i šéfka ANO na Žďársku

Postup Oborné ovšem vadí nejenom jihlavským zástupcům hnutí, ale i místostarostce Žďáru nad Sázavou a šéfce ANO v okrese Ludmile Řezníčkové. Ta se po „překopání“ kandidátky v Praze propadla z třetí na pátou pozici. Také ona by uvítala rezignaci Oborné, která je i šéfkou ANO na Vysočině.

„Celá tahle věc je o špatně zvládnuté komunikaci krajské předsedkyně, která směrem k nám oblastním předsedům ani členům hnutí nevyslala sebemenší signál, nebylo vysloveno ani jedno slovo. Takhle nejedná krajská předsedkyně, která musí směrem ke členům komunikovat,“ uvedla Řezníčková na adresu Oborné.

Podle ní Oborná na krajském volebním sněmu odmítla kandidovat, když jí bylo nabídnuto „až“ čtvrté místo v pořadí. „Pokud se později rozhodla vzít své rozhodnutí zpět, měla o tom svoje kolegy z krajského předsednictva informovat. Navršila tak sérii chyb, které odpovídají požadavku jihlavské organizace,“ dodala místostarostka.

Řezníčková neví ani, proč jsou nyní nově na kandidátce Kott, Hrůza a Franěk, přestože z ní dříve odstoupili. „Ani od jednoho z nich jsem neobdržela jejich vzetí rezignace zpět. Je to zase o špatné komunikaci, která se táhne tímto případem jako červená nit,“ doplnila žďárská místostarostka.

Bývalý lídr Kukla se k rebelům nepřidal

Lídrem ANO na Vysočině je od minulého týdne Drahoslav Ryba, který nedávno skončil na pozici generálního ředitele hasičského sboru. Nahradil tak Martina Kuklu, jehož dříve schválil na první pozici krajský volební sněm. Kukla se po zásahu z Prahy propadl na třetí místo za Obornou. To je ale stále ještě volitelná pozice, tak se Kukla nepřipojil ke svým rebelujícím kolegům. A ti ho chápou.

Volební lídři na Vysočině ANO - Drahoslav Ryba

- Drahoslav Ryba Piráti + STAN - Blanka Lednická

- Blanka Lednická SPOLU - Vít Kaňkovský

- Vít Kaňkovský ČSSD - Jiří Běhounek

- Jiří Běhounek KSČM - Josef Zahradníček

- Josef Zahradníček SPD - Radek Koten

- Radek Koten Přísaha - Karolína Kubisková

- Karolína Kubisková Trikolóra, Svobodní - Jan Tesař Zdroj: jednotlivé strany

„Je to rozhodnutí celostátního výboru,“ sdělil pouze Kukla. Na otázku MF DNES, jestli také požaduje odstoupení poslanců Oborné, Kotta a dalších, už neodpověděl a rychle ukončil hovor. Také poslanec Kott nechal bez reakce dotaz, jestli vyslyší jihlavskou výzvu a odstoupí ze čtvrtého, tedy volitelného místa.



Co se týká nového lídra Drahoslava Ryby, proti tomu nemají výhrady ani rebelující zástupci ANO. „Jihlavská členská základna si váží jeho nominace,“ uvedl Zdeněk Faltus s tím, že on sám jej osobně nezná.

Vadí mu ale, že nikdo z vedení hnutí neřekl, proč neprošel původní demokraticky zvolený seznam kandidátů. „Byli jsme postaveni před hotovou věc, manažer ANO nám to jen poslal bez vysvětlení,“ dodal lékař.

Rybu ke kandidatuře přiměl sám premiér

Lídr Ryba spory nekomentoval. „Nejsem členem ANO, nabídku jsem dostal od pana premiéra. K věcem ve straně se nechci vyjadřovat, nejsem s tím obeznámen. Nejsem účasten žádných jednání,“ uvedl Drahoslav Ryba.

A poprvé také přiblížil, proč se rozhodl vstoupit do politiky v barvách vládního hnutí. Nabídku hodně zvažoval. „Po rozumné úvaze mě k tomu přimělo, že chci být jako celý život prospěšný jak hasičům, tak dalším občanům této země,“ uvedl exšéf republikových hasičů.



A jak hodnotí působení vlády Andreje Babiše? „Já komunikuji se spoustou lidí. Ti odpovídají, že takto se po hmotné stránce nikdy neměli, jak se mají teď,“ odpověděl Ryba.

V politice se chce věnovat otázkám vnitřní bezpečnosti a integrovaného záchranného systému. Dodal, že předtím nebyl v žádné straně včetně té komunistické.

Faltýnek to tentokrát zkusí v Olomouci

Hnutí na Vysočině se už dříve rozhodlo, že nechce v kraji opětovně lídra Jaroslava Faltýnka, šéfa jejich poslanců. Ten vedl ANO do voleb v kraji před čtyřmi lety. Nyní bude usilovat o hlasy voličů z druhého místa v Olomouckém kraji.

V roce 2017 vyhrálo volby do Sněmovny na Vysočině hnutí ANO s 28,63 procenty hlasů. Získalo čtyři mandáty. Druzí skončili Piráti, jimž voliči přidělili 9,92 procenta, ODS na třetím místě získala 9,89 procenta hlasů.