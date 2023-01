Chci se opět podílet na vedení Jihlavy, říká Nagyová po verdiktu o Čapím hnízdě

„Výsledek pro mě znamená obrovskou úlevu. Jsem ráda, že se prokázalo, že máme justici, která soudí zcele nezávisle. Byla jsem po těch pěti a půl letech, kdy se pokazilo, co šlo, připravena na jakýkoliv výsledek. Bylo to náročné, i když já jsem stále věřila, že to dopadne dobře,“ rozplakala se Jana Nagyová.

Nagyová i Babiš byli pražským městským soudem v pondělí zproštění obžaloby v kauze Čapí hnízdo týkající se padesátimilionové dotace na stavbu areálu ve středních Čechách. Rozsudek zatím není pravomocný, státní zástupce může využít práva na odvolání.

Jednapadesátiletá ekonomická konzultantka Nagyová, která žije v Jihlavě, vinu v kauze dlouhodobě odmítala. Loni se po několika letech v ústraní vrátila do komunální politiky. Po podzimních komunálních volbách také znovu usedla do zastupitelského křesla v Jihlavě. Probojovala se také do druhého kola senátních voleb, kde nakonec dostal důvěru voličů Miloš Vystrčil (ODS).

Jihlavská buňka Hnutí ANO, za kterou kandidovala, nakonec sestavila koalici s ODS a KDU-ČSL. Podmínkou ze strany ODS a KDU-ČSL však bylo, že obžalovaná Jana Nagyová nebude podepsaná pod koaliční smlouvou. Tudíž ani nefiguruje v radě města a ani v žádných funkcích a městských společnostech.

Vyčkáme na pravomocný rozsudek

To by se mohlo změnit. „Ráda bych se domluvila na mém aktivnějším působení na radnici tak, jak jsem avizovala od samého začátku. Respektovala jsem, že pro mnoho lidí byla obžaloba znakem nedůvěryhodnosti, i když já od samého začátku tvrdím, že jsme nevinní. Ráda bych znovu začala aktivně fungovat. Dlužím to voličům i všem ostatním, kteří nám věřili. Pomoci bych mohla například v komisích či výborech,“ řekla Jana Nagyová s tím, že svůj potenciál vidí v oblastech, které se týkají financí a dopravy.

Podle náměstka jihlavského primátora Radka Popelky (ANO) hnutí vyčká na pravomocný rozsudek. „Do té doby se nic měnit nebude. Věříme, že zproštění obžaloby bude platné. My se pak poradíme s koaličními partnery a požadovali bychom, aby byla Jana Nagyová podepsána pod koaliční smlouvou,“ řekl.

Předseda místního sdružení ODS a jihlavský radní David Beke se chce s rozsudkem a odůvodněním nejprve seznámit. „Musíme si vše v klidu prostudovat. Pak k tomu zaujmeme stanovisko,“ dodal Beke.

Jak už dříve Jana Nagyová uvedla, kauza Čapí hnízdo jí dlouhodobě zasáhla do pracovního i osobního života. Během té doby se rozvedla a přijala zpět své dívčí jméno Nagyová. Pro jihlavskou veřejnost je známá jako náměstkyně jihlavského primátora z let 2016 až 2018. Pak rezignovala na post ve vedení města, pustila i zastupitelský mandát. Jako hlavní důvody uvedla osobní i zdravotní problémy, které měly souviset s obviněním v kauze Čapí hnízdo.