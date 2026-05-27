Třeba v roce 2003 měli komunisté na Vysočině necelých šest tisíc členů. Na jaře roku 2007 jich bylo už jen 4 697 s průměrným věkem kolem sedmdesáti let. Tenkrát byli v kraji stranou s nejširší základnou.
Postupem času je vystřídali lidovci. Ti už dnes ale mají taky na Vysočině podstatně méně lidí než před dvaceti lety. „Náš nynější počet je kolem tisícovky členů,“ shrnul Marek Nevoral, který byl letos v dubnu potvrzen ve funkci krajského předsedy KSČM.
Lidovci dnes mají na Vysočině zhruba 1 800 členů. Přitom v roce 2007 měli ve stejném kraji 4 584 členů s věkovým průměrem kolem šedesáti let.
„Postupem let nám ubývají. V současné době se celorepublikovou kampaní snažíme oslovit potenciální členy. U nás na Vysočině máme od podzimu nového poslance Benjamina Činčilu, který by mohl zaujmout i mladší věkovou kategorii,“ doufá Lucie Lukšů, krajská manažerka lidovců. Činčilovi je třicet let a nově je prvním místopředsedou lidovců pod vedením Jana Grolicha.
ODS drží stabilní čtyři stovky
Občanští demokraté měli v roce 2001 na Vysočině 940 členů. Tehdy straně ještě předsedal Václav Klaus. V dalších letech se jejich základna na Vysočině dál zvětšovala. V roce 2007 narostla ODS na počet 1 207 členů, z toho měla 358 žen. Jen si připomeňme, že tehdy stranu vedl Mirek Topolánek a na Vysočině měla ODS hejtmana Miloše Vystrčila, dnešního předsedu Senátu. Vystrčil byl v letech 2014 až 2022 i místopředsedou této strany.
Počet členů ODS v kraji se ale postupně zmenšoval. „Na Vysočině máme aktuálně 410 členů a tento počet je dlouhodobě stabilní,“ sdělil Radek Šauer, regionální manažer ODS na Vysočině.
Členskou základnu podle něj ovlivňuje i to, jak lidé, a tedy i členové, vnímají aktuální politiku ODS. „Vedle toho ale hrají podstatnou roli například kampaně Mladé ODS, díky kterým registrujeme hned nemálo nových členů do 25 let. S blížícími se komunálními volbami navíc vnímáme i větší ochotu lidí aktivně se zapojit do politiky, ať už formou spolupráce, nebo přímo kandidaturou na místních kandidátkách,“ doplnil Radek Šauer.
Vládci kraje s malou základnou
V době před dvaceti a více lety, od kdy vývoj počtu členů stran na Vysočině redakce sleduje, ještě neexistovalo hnutí ANO Andreje Babiše. To je nyní nejsilnější politickou silou nejen v české vládě, ale i na vysočinském hejtmanství a jihlavském magistrátu. Členů má ale v kraji méně než třeba mimoparlamentní komunisté a SOCDEM. „Počet členů hnutí ANO v Kraji Vysočina je 122 a dlouhodobě se mírně navyšuje,“ sdělila Adéla Dospíšilová, krajská manažerka hnutí ANO.
Podle Petra Paula má SPD na Vysočině řádově stovky členů. „Přesné číslo nezveřejňujeme,“ řekl Paul.
Sociálních demokratů bylo v Kraji Vysočina před necelými dvaceti lety 824. Tehdy stranu vedl Jiří Paroubek. Jejich věkový průměr byl v té době dvaapadesát let. Vůbec nejvíc lidí měla tehdejší ČSSD na Vysočině v roce 2002, když končila vláda Miloše Zemana. Ten navíc v kraji trávil volné chvíle a hodně o Vysočině mluvil. V té době měla strana v kraji téměř devět stovek členů. Pak začal postupný úbytek. Dnes jich je kolem dvou stovek. „Předpokládám, že ještě bude nějaký úbytek členské základny,“ odhadl současný předseda SOCDEM na Vysočině Martin Hyský.
Jeho strana se ještě podílí v koalici na řízení hejtmanství a chce kandidovat i v letošních komunálních volbách.
Členů nových hnutí spíš ubývá
Členská základna hnutí STAN čítá na Vysočině 106 jmen. „Rozrůstá se kontinuálně. Největší zájem zaznamenáváme v posledních měsících. Máme dvojí typ členství, a to registrovaný příznivec a člen. Rozhodně nás přibývá, a to jak na krajské, tak celostátní úrovni,“ ujistila Jana Kunstová, krajská tajemnice hnutí STAN.
Naopak členů TOP 09 v kraji spíše ubývá z dlouhodobého hlediska. „Ale není to nějak výrazné číslo. K dnešnímu dni má TOP 09 na Vysočině 90 členů,“ oznámil Zbyněk Liška, krajský manažer strany.
Pirátů je v současnosti v kraji ještě méně, rovná padesátka. „Máme i šest pozastavených členství, kde lidi nezaplatili členský příspěvek. Naopak se nám hodně navýšil počet registrovaných příznivců, ale těch členů je jen padesát,“ popsal Jan Pošvář za krajské vedení Pirátů.
S krajskými zástupci Motoristů sobě se redakci iDNES.cz nepodařilo spojit ani přes opakované pokusy.