Světelská poliklinika změní svého majitele, město ji ale nakonec nezíská

„Důvod ukončení jednání s městem na prodeji zařízení je jednoduchý. Nedohodli jsme se na podmínkách. Radnice si je kladla až příliš vysoko,“ konstatoval Jiří Hudera, jednatel společnosti Vital provozující polikliniku ve městě s šesti a půl tisíci obyvateli.

„Dostali jsme oznámení, že prodávající s námi ukončuje jednání. Má jiného vážného zájemce, který by chtěl zdravotnické služby poskytovat i nadále,“ potvrdil i světelský starosta František Aubrecht (KDU-ČSL).

Dohoda mezi vlastníky společnosti Vital a městem už přitom byla na spadnutí. Na konci loňského roku radnice dostala nabídku a zastupitelé okamžitě schválili uvolnění peněz. Celkem se jednalo o 20 milionů korun. Za tuto částku měla společnost vlastnící celé zdravotní středisko změnit majitele.

Nakonec ale z dohody sešlo. Podle Jiřího Hudery vinou nesplnitelných podmínek města. Požadavky starosta Aubrecht detailně nespecifikoval. „Loni jsme schválili uvolnění peněz. Pak se ale situace při dalších jednáních začala komplikovat, až nakonec nedošlo k dohodě na podmínkách,“ poznamenal pouze.

Že se obchod nezdařil, radnice nelituje

Že se obchod nezdařil, si vedení města paradoxně pochvaluje. „Jsme za to rádi. Zajišťovat chod lékařských ordinací by pro město byla velká starost, práce navíc a včetně koupě i velmi nákladná záležitost. Myslíme si, že úkolem města není poskytovat zdravotnické služby,“ svěřil se Aubrecht.

Město do záležitosti vstupovalo jen jako nouzové záložní řešení, či jakýsi garant. Společnost Vital ho oslovila, když se jí nedařilo najít vhodnějšího kupce. „Kývli jsme na nabídku, abychom měli jistotu, že polikliniku nezíská nějaký třetí subjekt a nedojde poté k omezení lékařské péče, či dokonce přestavbě budovy na ubytovnu,“ vysvětloval na konci roku starosta.

Nového zájemce o polikliniku by chtěl Jiří Hudera prozatím udržet v tajnosti. Kdo jím bude, zveřejní až poté, co budou uzavřeny patřičné smlouvy. Jak ale zdůraznil, že by se z polikliniky stala ubytovna, nehrozí.

„Naším hlavním cílem bylo najít někoho, kdo ve Světlé bude se zdravotnickými službami pokračovat. Zdravotní středisko by mělo pokračovat dál jako doposud. Pacienti nic nepoznají,“ ujistil Hudera s tím, že dohodu s novým vlastníkem by mohl uzavřít už během července.

Podnikání se chce spolu se společníky zbavit a více si užívat penze. „Už jsme tu všichni v důchodovém věku. Chtěli bychom starosti s provozem polikliniky přenechat někomu mladšímu, kdo bude mít více sil,“ svěřil se Jiří Hudera.

Lákání lékařů dospělo do absurdních rozměrů

Poliklinika ve více než šestitisícové Světlé nad Sázavou byla otevřena v roce 1984. Nabízí řadu ordinací včetně několika specialistů. V roce 1994 byla zprivatizována. Od té doby se o její chod stará právě společnost Vital.

Součástí transakce má být i samotná budova zdravotního střediska. Jedná se o velký čtyřpodlažní panelový dům pocházející z osmdesátých let minulého století. Vlastník se o něj ale řádně staral, podle starosty Aubrechta nebude v nejbližší době potřeba větší rekonstrukce.

Bude ale potřeba sehnat lékaře. Ve Světlé momentálně chybí internista a pediatr. Zejména s dětským lékařem začíná být situace vážná. Na celé město je jen jeden. Druhého se nepodařilo zlákat ani na nabídku městského bytu.

„Bohužel, situace s nedostatkem lékařů na venkově dospěla do takové fáze, že se města předhání v co nejvyšší nabídce. V mnoha ohledech to celé dospělo do absurdních rozměrů,“ povzdechl si Aubrecht.

Poliklinika není ve Světlé jediným místem, kde sídlí lékaři. Několik ordinací mají také v areálu skláren nebo v domově pro seniory. Jedna ordinace sídlí i přímo na náměstí Trčků z Lípy.