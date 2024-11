Prodej polikliniky ve Světlé se komplikuje, už počtvrté se vrací na začátek

Světelským zastupitelům se nabídka na odkup stoprocentního obchodního podílu dostala na stůl ve druhé polovině října. Vedení města kvůli tomu svolalo mimořádné jednání. Na něm však odkup schválen nebyl, souhlas s ním nedala přesvědčivá většina zastupitelů.

Podle starosty Františka Aubrechta (KDU-ČSL a nezávislí) byly důvodem pro město ne příliš výhodné podmínky. A také cena. Tu prodávající oproti první nabídce z podzimu loňského roku o pět milionů navýšil. Kompenzovat to chtěl vyšším nájmem z provozu lékárny.

„Cena se zvýšila na 25 milionů korun. S ohledem na nutné investice do budovy v budoucnu to považujeme za příliš vysokou částku. Pro mnohé kolegy byla cena faktorem rozhodujícím,“ vysvětlil Aubrecht.

„Mrzí nás, že radnice ve Světlé nad Sázavou na zdravotnictví rezignovala,“ reagoval na odmítnutí nabídky spolumajitel společnosti Vital Jiří Hudera.

Podmínkou je, aby zařízení dál fungovalo

Vlastníci polikliniky se tak nyní vydali novou cestou. Oslovili firmu specializující se na zprostředkování prodeje a nákupu zdravotnických zařízení. Ta by měla oslovit potenciální zájemce z oboru a uspořádat mezi nimi uzavřené výběrové řízení.

„Naší zásadní podmínkou je, aby poliklinika ve Světlé sloužila lidem dál. Aby provoz i po třiceti letech, co ji držíme, dál pokračoval a obyvatelé města měli dostupnou zdravotnickou péči,“ vyjádřil se Hudera.

Zdůraznil přitom, že minimálně do samotného dokončení prodeje bude poliklinika fungovat dál, jak jsou lidé zvyklí. Zdravotní péče podle něj není ve městě nikterak ohrožena. „Chtěl bych tím veřejnost ve Světlé uklidnit, protože se šíří všelijaké zprávy,“ dodal Hudera.

Že by po třech desítkách let chtěli společnost zajišťující chod polikliniky ve městě prodat, oznámili majitelé loni na podzim. Tehdy poprvé obchodní podíl nabídli městu za 20 milionů korun. Před koncem roku zastupitelé záměr schválili a uvolnili na odkup peníze v rozpočtu.

Jenže na jaře se začala situace komplikovat. Na konkrétních podmínkách prodeje se radnice s majiteli společnosti nedokázala shodnout. „Kladla si příliš vysoké nároky,“ oznámil tehdy Jiří Hudera.

Majitelé si ověřili, kudy cesta nevede

Vlastníci tedy začali jednat se soukromou firmou, jež o polikliniku projevila zájem. Ani tyto námluvy ovšem nedopadly. Podmínky se ladily přes celé léto, ale nakonec se ani v tomto případě nenašla oboustranná shoda. Podle zákulisních informací kvůli tomu, že majitelé nepociťovali jistotu, že by nový vlastník měl zájem polikliniku provozovat dál bez omezení jejího chodu.

Oslovit specializovaného prostředníka jsme mohli hned na začátku, ale alespoň jsme si ověřili, že jiné cesty k výsledku zřejmě nevedou. Jiří Hudera spolumajitel polikliniky Vital ve Světlé nad Sázavou

A tak jednání ukončili a polikliniku formou prodeje obchodního podílu ve své společnosti podruhé nabídli městu. Jak to dopadlo, je popsáno o několik řádků výše.

„Prodej se tím prakticky vrací na úplný začátek. Oslovit specializovaného prostředníka jsme mohli hned na začátku, ale alespoň jsme si ověřili, že jiné cesty k výsledku zřejmě nevedou,“ konstatoval Hudera. „Že polikliniku nechtělo město, je mi ale stále trochu líto. Nabízeli jsme mu ji skoro zadarmo, odhadovaná cena je 33 milionů korun,“ podotkl.

Vedení města bude proces prodeje dál sledovat. Aktivně však do něj podle starosty vstupovat nebude. „Čekáme, jakým způsobem to celé bude dál pokračovat. Z naší strany to nepovažujeme za zcela uzavřenou záležitost,“ nechává si Aubrecht pootevřená vrátka.

Největším problémem je sehnat lékaře

Poliklinika ve více než šestitisícové Světlé nad Sázavou byla otevřena v roce 1984. Nabízí řadu ordinací, včetně několika specialistů, a lékárnu. V roce 1994 byla zprivatizována. Od té doby se o její chod stará právě společnost Vital.

Součástí transakce má být i samotná budova zdravotního střediska. Jedná se o velký čtyřpodlažní panelový dům. Vlastník se o něj ale staral, podle starosty Aubrechta nebude v nejbližší době potřeba větší rekonstrukce. Do budoucna se jí ovšem nový majitel nevyhne.

Akutnějším problémem, který nového vlastníka bude čekat, je shánění lékařů. Ve Světlé chybí například internista či pediatr. Zejména s dětským lékařem je situace vážná. Na celé město je pouze jeden. Druhého se nepodařilo zlákat ani na nabídku městského bytu.

„Bohužel, situace s nedostatkem lékařů na venkově dospěla do takové fáze, že se města předhání v co nejvyšší nabídce. V mnoha ohledech to celé dospělo do absurdních rozměrů,“ povzdechl si už dříve František Aubrecht.