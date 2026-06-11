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Další rarita zbraňové amnestie, muž odevzdal osmnáctikilový australský kulomet

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  13:01
K policistům na Vysočině se v rámci zbraňové amnestie dostal další raritní kousek. Majitel odevzdal kulomet vyrobený v roce 1942 v Austrálii. Osmnáctikilogramovou zbraň chlazenou vodou donesl i s bednou, v níž byla uložená. Vlastník, který se zajímá o vojenskou historii, kulomet po legalizaci dostane zpět.
Během zbraňové amnestie na Vysočině odevzdal majitel policistům vzácný...

Během zbraňové amnestie na Vysočině odevzdal majitel policistům vzácný osmnáctikilogramový australský kulomet Vickers MG Mk.I chlazený vodou i s originální bednou. (11. června 2026) | foto: Policie ČR

Během zbraňové amnestie na Vysočině odevzdal majitel policistům vzácný...
Během zbraňové amnestie na Vysočině odevzdal majitel policistům vzácný...
Během zbraňové amnestie na Vysočině odevzdal majitel policistům vzácný...
Žena přinesla na policejní služebnu v Chotěboři tři tašky plné střeliva....
8 fotografií

Kulomet australské výroby přinesl majitel na pracoviště odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál. „Jde o model Vickers MG Mk.I vyrobený v roce 1942 v australském Lithgow Small Arms Factory, ráže 303 British. Kulomet je v originálním stavu i s bednou, ve které byl uložený,“ popsala policejní mluvčí Dana Čírtková.

Zbraň je v podstatě Brity zdokonalená verze kulometu Maxim. Chlazená je vodou. „Sama o sobě s prázdným vodním chladičem váží kolem 18 kilogramů,“ zmínila Čírtková.

Sovětský samopal i dva velmi vzácné kousky. Zbraňová amnestie dál překvapuje

Zbraň byla vyrobena v době, kdy Austrálie bojovala s Japonskou císařskou armádou v Pacifiku a připravovala se na japonskou invazi. Ta však nikdy nepřišla. Zbrojovka Lithgow vyprodukovala zhruba 12 500 kusů těchto kulometů. Po válce sloužily zhruba do 50. let minulého století.

Pak australská armáda nahradila tyto zbraně modernějšími. Starší poté byly pravděpodobně uloženy ve skladech. Z nich byly uvolněny a zcivilněny v 90. letech minulého století. „V tomto období se zbraň zřejmě dostala do soukromé sbírky na naše území,“ dodala policejní mluvčí.

Majitel má oprávnění, unikát se mu vrátí

„Po provedení úkonů spojených s amnestií bude zbraň zaregistrována na držitele zbrojní licence, který se mimo jiné podílí na akcích spojených s vojenskou historií. Je pravděpodobné, že se se zbraní bude veřejnost mít možnost setkat v rámci historických ukázek a výstav,“ prozradil Lukáš Caha, vedoucí třebíčského pracoviště odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál.

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Zbraňová amnestie pomalu končí, potrvá už jen do konce června. Umožňuje beztrestně odevzdat a dodatečně legalizovat držené zbraně, střelivo, výbušniny nebo munici. Experti odevzdané zbraně prohlédnou, ověří, že s nimi nebyl spáchán trestný čin a po předložení oprávnění je majitelům vrátí.

Během zbraňové amnestie na Vysočině odevzdal majitel policistům vzácný osmnáctikilogramový australský kulomet Vickers MG Mk.I chlazený vodou i s originální bednou. (11. června 2026)
Během zbraňové amnestie na Vysočině odevzdal majitel policistům vzácný osmnáctikilogramový australský kulomet Vickers MG Mk.I chlazený vodou i s originální bednou. (11. června 2026)
Během zbraňové amnestie na Vysočině odevzdal majitel policistům vzácný osmnáctikilogramový australský kulomet Vickers MG Mk.I chlazený vodou i s originální bednou. (11. června 2026)
Během zbraňové amnestie na Vysočině odevzdal majitel policistům vzácný osmnáctikilogramový australský kulomet Vickers MG Mk.I chlazený vodou i s originální bednou. (11. června 2026)
8 fotografií

V uplynulých měsících se policisté setkali s mnoha unikátními kousky. Třeba minulý týden přišel na jednu ze služeben na Vysočině muž s leteckým kulometem Browning M2.

Jen o několik dnů dříve na služebnu v Chotěboři žena přinesla podomácku vyrobenou pistoli s dlouhou hlavní a 40 kilogramů nejrůznější munice. Vše našla doma při vyklízení půdy. Zkontrolovat nález musel přijet pyrotechnik, který rozhodl o likvidaci poškozeného střeliva v nedalekém lomu.

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