Ve středu 14. října zmiňovaný muž silničářům opakovaně volal. Ke všem svým vulgaritám nakonec přidal i výhrůžku, že to u nich „vystřílí“.
„V té době se v areálu firmy nacházelo téměř šest desítek zaměstnanců. Jeho slova v nich vyvolala důvodné obavy, proto ve firmě ihned přijali bezpečnostní opatření a kontaktovali policii,“ oznámila policejní mluvčí Michaela Lébrová.
|
Choval se zvláštně. Policie zasahovala na základce, hoch hrozil spolužákům i škole
Když policisté zjistili totožnost volajícího, objevili v systému také to, že je majitelem plynové pistole.
„Přibližně po dvou hodinách od posledního výhrůžného telefonátu policisté muže zadrželi v místě bydliště. Podezřelý byl eskortován na policejní služebnu a umístěn do cely,“ dodala mluvčí.
Zbrojní průkaz neměl, zbraně a střelivo ano
Kriminalisté ve spolupráci s policisty navíc přišli na to, že kromě registrované plynové pistole má zadržený muž z Havlíčkova Brodu také brokovnici, sportovní pistoli a různé druhy nábojů.
„Zbraně a střelivo přechovával, přestože není držitelem zbrojního průkazu pro žádnou ze skupin oprávnění,“ uvedla Lébrová.
|
Patnáctiletý lupič přepadal ještě mladší chlapce, vyhrožoval i maketou pistole
Muž je stíhán vazebně ve věznici v Hradci Králové. Hrozí mu až pět let za mřížemi.
„Na základě shromážděných důkazů je obviněn ze spáchání přečinu nebezpečného vyhrožování v jednočinném souběhu s přečinem nedovoleného ozbrojování,“ hlásil Jan Pfeffer, vedoucí oddělení obecné kriminality.
Podle něj byl obviněný v minulosti už soudně trestán a za sebou má také pobyt ve vězení. Případ kriminalisté dále vyšetřují.