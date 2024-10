Opilá žena na ubytovně ubodala partnera. Měli neshody, vraždu přiznala

Do novoměstské ubytovny v neděli odpoledne nejprve vyjížděla posádka zdravotnické záchranné služby. Na místě nalezla muže bez známek života. Přivolala proto policisty.

„Prvotním ohledáním těla jsme zjistili, že muž zřejmě zemřel cizím zaviněním,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.

Devětačtyřicetiletý muž na ubytovně bydlel. Na těle měl bodnořezná poranění. Že zemřel jejich následkem, potvrdila soudní pitva.

„Na místě jsme zadrželi osobu důvodně podezřelou ze spáchání násilného trestného činu. Jednalo se o padesátiletou přítelkyni mrtvého muže,“ prozradil vedoucí krajské kriminálky Pavel Kubiš. V době zadržení byla v podnapilém stavu.

Při prohlídce místa činu kriminalisté nalezli i pravděpodobnou vražednou zbraň. Byl jím kuchyňský nůž.

V pondělí vyšetřovatel zahájil trestní stíhání ženy a obvinil ji ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy. Žena se k činu doznala. Motivem měly být partnerské neshody, uvedli kriminalisté.

Podezřelá byla místním dobře známá

Státní zástupce poté podal návrh na vazební stíhání podezřelé. Okresní soud ve Žďáře nad Sázavou mu vyhověl a ženu poslal do vazby. Přímo ze soudní síně ji policisté eskortovali do vazební věznice v Brně. V případě odsouzení jí hrozí až osmnáct let vězení.

Podle místních se vražda stala na ubytovně poblíž tamního kovošrotu, který se nachází nad železničními kolejemi v Soškově ulici. „Nijak mě to ale nepřekvapilo, protože se tam, bohužel, po okolí stahují samí pochybní lidé, už od pohledu pod vlivem alkoholu, drog a podobně,“ popsala obyvatelka Nového Města na Moravě, která si nepřála být jmenována. Bydlí jenom o několik ulic dál a s různými lidmi z ubytovny se potkává téměř denně.

„Ženu, která se měla té vraždy dopustit, tady většina lidí minimálně od vidění zná. Není místní, přišla sem do města zhruba před rokem bůhvíodkud a je to taková hodně výrazná postava. Vyzývavě se obléká, chodila vždy v doprovodu několika mužů a ne vždy tedy byla střízlivá,“ konstatovala žena.