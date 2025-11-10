Seniora pohřešovali dva roky, jeho tělo i s vozíkem našli v nádrži až s lepší výbavou

Autor:
  10:13
Torzo těla a elektrický vozík, které specialisté našli ve vodní nádrži Markovka na Třebíčsku, patří více než dva roky pohřešovanému seniorovi. Potvrdila to genetická analýza. Ostatky v sedmimetrové hloubce objevil podvodní dron na konci října. Podle policistů muž na vozíku do nádrže sám zajel.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Policie ČR

Senior ze Starče na Třebíčsku byl pohřešován od neděle 27. srpna 2023. Tehdy v odpoledních hodinách odjel z domu na elektrickém tříkolovém vozítku, ale zpátky do místa bydliště se již nevrátil. Blízcí po muži pátrali nejprve sami, když neuspěli, obrátili se na policii.

„Tehdy jsme vyhlásili po pohřešovaném muži celostátní pátrání. Do hledání se zapojili také hasiči, místní samospráva, obyvatelé obce a strážníci městské policie. Nasadili jsme i policejní vrtulník,“ přiblížil komisař třebíčské kriminálky Jaromír Slavík.

S žádostí o pomoc se policisté obrátili i na veřejnost. Postupně získali řadu poznatků od svědků a u nádrže Markovka zajistili i několik důležitých stop. Ty je vedly k závěru, že muž mohl právě do vody na vozíku sjet.

„V místě jsme postupně prováděli několik pátracích akcí za účasti policejních potápěčů, ale pátrání kriminalisty nijak neposouvalo,“ zmínila policejní mluvčí Dana Čírtková. Jak dodala, pátrání ve vodě nebylo kvůli členitému terénu, více než dvanáctihektarové rozloze a hloubce nádrže snadné.

Kriminalisté nezjistili cizí zavinění

K Markovce se kriminalisté znovu vrátili letos v pátek 24. října. Do pátrací akce se zapojili i příslušníci oddělení kynologie policie v Praze. Disponují psy speciálně vycvičenými na vyhledávání lidských ostatků pod vodní hladinou.

„Naši psovodi s těmito psy po krátké době jízdy na člunu detekovali konkrétní místo, kde by se mohlo vyskytovat tělo pohřešovaného muže. Do inkriminovaného úseku proto byl ve spolupráci s Vodní záchrannou službou Červeného kříže spuštěn speciální vodní bezpilotní prostředek, který prakticky ihned nalezl vozík s ostatky hledaného muže,“ popsal vedoucí oddělení Pavel Kos.

Torzo těla muže se nacházelo v hloubce sedmi metrů, přibližně deset metrů od břehu. Z bahna se podařilo vytáhnout i elektrický vozík. Kriminalisté nařídili soudní pitvu a genetickou analýzu. Ta v pátek 7. listopadu potvrdila, že se skutečně jedná o pohřešovaného seniora.

Kriminalisté již dříve byli přesvědčeni o tom, že senior do vody zajel sám, že se na jeho smrti nikdo další nepodílel. „Na smrti muže jsme neshledali cizí zavinění,“ potvrdila i nyní Dana Čírtková. „S ohledem na rodinu ovšem nebudeme poskytovat podrobnější informace,“ dodala.

„Veřejnosti, která na všechny naše zveřejněné výzvy reagovala, chceme touto cestou poděkovat. Každého poznatku si vážíme a vždy důkladně tyto poznatky prověřujeme. Poděkování náleží také všem dobrovolníkům, kteří se zapojili do pátracích akcí,“ uzavřel Radek Jánský, zástupce ředitele policie v Třebíči.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Unikátní letecké muzeum ve Studenci a Koněšíně končí, osud exponátů je nejasný

Atraktivní muzejní kousky, spíše pořádné kusy, dovezené na bývalou vojenskou...

Překvapivě rychlý konec vzalo technické muzeum v areálu bývalé pily u nádraží ve Studenci na Třebíčsku. Ještě v červenci tam milovníci vojenské historie sestavovali konstrukci ocelového mostu Bailey,...

Bez něj by nebyl Orion ani logo Kofily. Rykr chtěl dobýt svět, měl však málo času

Reklamní mág první republiky Zdenek Rykr se narodil před 125 lety v Chotěboři....

Na Akademii výtvarných umění ho nepřijali. Že prý neměl dostatek talentu. Osud mu vyměřil pouhých čtyřicet let života. Přesto jeho ilustrace známe dodnes. Avantgardní umělec a reklamní mág první...

Tragická nehoda tří aut na Pelhřimovsku. Jeden člověk zemřel, další jsou zranění

Tragická nehoda tří osobních aut u Lukavce na Pelhřimovsku si v pondělí...

Jeden člověk přišel o život a další tři lidé se zranili při odpolední dopravní nehodě na Vysočině. U Lukavce na Pelhřimovsku se srazila tři osobní auta. Komunikace je uzavřena, na místo vyrazily...

Zábradlí ze starého stadionu nevyhodili, posloužilo k výrobě monumentální sochy

Autor se inspiroval duchem původního stadionu, emocemi a energií, kterými místo...

Otevření nové Horácké arény v Jihlavě provázejí už druhý týden nejen hokejové zápasy domácí prvoligové Dukly, ale také nejrůznější doprovodné akce. A jednou z nich je také středeční odhalení...

Vyhrává po náročném porodu. Třeba budu vzorem, věří první česká profesionální fit-modelka

Premium
Za dokonalou sportovní postavou jsou nejen hodiny tvrdé dřiny, ale také...

V ruce drží klíč k účasti na profesionálních kulturistických akcích - včetně té nejprestižnější s názvem Ms. Olympia, která se koná každoročně v americkém Las Vegas. Eva Dlabajová získala jako vůbec...

Seniora pohřešovali dva roky, jeho tělo i s vozíkem našli v nádrži až s lepší výbavou

Brněnští policejní potápěči pomohli Slovákům najít tělo utonulého muže, na...

Torzo těla a elektrický vozík, které specialisté našli ve vodní nádrži Markovka na Třebíčsku, patří více než dva roky pohřešovanému seniorovi. Potvrdila to genetická analýza. Ostatky v sedmimetrové...

10. listopadu 2025  10:13

Pekelný kopec už střeží včely a mravenci. Prozkoumat lze ptačí hnízdo i úly

Děti mohou vyzkoušet třeba prolézačku ve tvaru včelích pláství.

Už jen samotná rozhledna na vrcholku Pekelného kopce nedaleko Třebíče je dostatečným lákadlem k výletu. Jako další motivace, například pro menší děti, mohou nyní posloužit zbrusu nové atrakce podél...

10. listopadu 2025  8:09

Velký třesk, balet s rolbou, Ewa Farna. Horáckou arénu otevřela nabitá show

Pod střechou Horácké arény v Jihlavě se zavěšeni na lanech vznášejí živí...

Pět a půl tisíce diváků v hledišti, přibližně devět stovek vystupujících na ledě, třech pódiích a všech schodištích haly, a také v blízkém okolí arény. A především téměř čtyři hodiny úžasné show, na...

9. listopadu 2025  14:12

Přijde mi škoda dary přírody nevyužít, říká matka tří dětí. Po nocích vyrábí sirupy

Kateřina Vašková má vystudované lesnictví, pracovala i jako hajná. K přírodě má...

Stovky litrů sirupu ročně vyrobí Kateřina Vašková ze Sněžného na Žďársku. K této práci se maminka tří dětí dostane hlavně po nocích a přiznává, že kvůli své touze zužitkovat vše, co zahrada a příroda...

9. listopadu 2025  8:44

Čtyři zranění při nehodě na Třebíčsku, vrtulník nesl do nemocnice dítě

Vrtulník zasahuje u nehody nákladního auta a cisterny na D2 před Brnem

Při havárii dvou osobních aut u Martínkova na Třebíčsku se půl hodiny po sobotním poledni zranili čtyři lidé, mezi nimi tři děti. Příčinu kolize zjišťuje policie.

8. listopadu 2025  15:31

Bez něj by nebyl Orion ani logo Kofily. Rykr chtěl dobýt svět, měl však málo času

Reklamní mág první republiky Zdenek Rykr se narodil před 125 lety v Chotěboři....

Na Akademii výtvarných umění ho nepřijali. Že prý neměl dostatek talentu. Osud mu vyměřil pouhých čtyřicet let života. Přesto jeho ilustrace známe dodnes. Avantgardní umělec a reklamní mág první...

8. listopadu 2025  9:13

Bruslení, vláček i iglú. Vánoční trhy v Jihlavě 2025 mají být největší v historii

V horní části jihlavského Masarykova náměstí vznikla adventní vesnička. Její...

Na zcela novou vánoční výzdobu, rozšířený jarmark nebo pestrý kulturní program se mohou v tomto roce těšit návštěvníci Vypečených Vánoc v Jihlavě. Krajské město Vysočiny by na adventní oslavy, které...

7. listopadu 2025

Aby se vešlo více lidí, zúžili pódia. O otevření Horácké arény je obrovský zájem

Horácká aréna už se chystá na sobotní zápas. (23. října 2025)

Obrovský zájem o vstupenky na sobotní slavnostní otevření Horácké arény - kulturní program Vítej, Aréno, donutil pořadatele z městské společnosti Horácká multifunkční aréna na poslední chvíli k...

7. listopadu 2025  14:14

Unikátní letecké muzeum ve Studenci a Koněšíně končí, osud exponátů je nejasný

Atraktivní muzejní kousky, spíše pořádné kusy, dovezené na bývalou vojenskou...

Překvapivě rychlý konec vzalo technické muzeum v areálu bývalé pily u nádraží ve Studenci na Třebíčsku. Ještě v červenci tam milovníci vojenské historie sestavovali konstrukci ocelového mostu Bailey,...

7. listopadu 2025  12:07

Filmový klub v Přibyslavi táhne, čísla ještě vylepší remasterované Čelisti

Natáčení filmu Čelisti.

Přestože má Přibyslav jen čtyři tisíce obyvatel, promítání zdejšího filmového klubu patří k nejvíce navštěvovaným v celé republice. Za 23 let existence klubu jeho představení navštívilo v průměru 46...

7. listopadu 2025  8:42

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Očista vlasů i nosní sliznice. Speciální kúra sníží riziko infekce po operaci

Ilustrační snímek

Vyhnout se pooperačním komplikacím nebo jejich riziko alespoň minimalizovat mohou pacienti nemocnice v Novém Městě na Moravě. Pomůže jim například takzvaná dekolonizace – procedura zaměřená na...

6. listopadu 2025  15:55

Knihovna roku píše komiksové Příběhy v bublinách. Míří do ní známí spisovatelé

Žďárská knihovna, honosící se nyní čerstvým titulem Knihovna roku 2025, se...

Opéct si buřty přímo v areálu knihovny a zazpívat si u ohně. Vyrazit na workshop komiksu, divadlo, koncert či na besedu se známými autory. To vše si mohou lidé užít na podzimním festivalu Sychravo....

6. listopadu 2025  11:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.