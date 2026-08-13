Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

Stačí chvilka a veškeré úspory jsou pryč. Internetových podvodů raketově přibývá

Autor:
  14:04
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Vyplnila registraci na internetu a postupovala dle pokynů. Místo výnosu z investice však žena přišla o 450 tisíc korun. Další muž zase ofotil a poslal „bankéři“ občanku. Stálo ho to 29 tisíc korun. Podvodů na internetu přibývá. V prvním pololetí jich na Vysočině policie registrovala oproti loňsku o třetinu víc.

„I když se intenzivně věnujeme prevenci a veřejnost pravidelně upozorňujeme na možná rizika různých podvodných telefonátů, na snahy pachatelů získat jejich osobní údaje a další k bankovním účtům, lidé jsou stále neopatrní. Často tak přicházejí o své celoživotní úspory. S takovými případy se setkáváme denně,“ posteskl si Pavel Peňáz, náměstek ředitele policie na Vysočině.

Pachatelé podle něho vymýšlejí stále nové způsoby útoků, prostřednictvím kterých se dostávají k úsporám obětí. Dva případy zmíněné v úvodu článku jsou už poměrně obvyklé. Přesto jsou těmi posledními, které vysočinští policisté na poli kyberkriminality začali prošetřovat.

Parkování za 15 tisíc korun

Velkou novinkou nejen pro samotnou oběť, ale i pro samotné kriminalisty byl nedávný případ z Jihlavy. Podvodníci zneužili parkovací aplikaci v Jihlavě a dokázali přesvědčit ženu, která nic nedlužila, že neuhradila parkovné. Připravili ji o 15 tisíc korun.

Nejprve ji na mobil přišla zpráva od odesílatele PARK. „SMS obsahovala smyšlenou informaci o údajném nezaplaceném parkovném za její vozidlo,“ popsala policejní mluvčí Dana Čírtková. Součástí zprávy byl i odkaz, na který žena klepla a vyplnila údaje. A to stačilo.

Po Česku se začala šířit nová vlna podvodných SMS zpráv, které se tváří jako upozornění na nezaplacené parkovné. Tyto zprávy vypadají důvěryhodně, často obsahují i čas a místo parkování. Ve skutečnosti se ale jedná o podvod.

Hana Marhanovámluvčí magistrátu v Jihlavě

Na tento způsob podvodu ve varování upozornil i jihlavský magistrát. „Po Česku se začala šířit nová vlna podvodných SMS zpráv, které se tváří jako upozornění na nezaplacené parkovné. Tyto zprávy vypadají důvěryhodně, často obsahují i čas a místo parkování. Ve skutečnosti se ale jedná o podvod,“ uvedla Hana Marhanová, mluvčí magistrátu.

„Příjemcům doporučujeme, aby na odkazy v podobných zprávách v žádném případě neklikali a nezadávali své osobní ani platební údaje. Informace o skutečných parkovacích relacích a platbách si mohou bezpečně ověřit přímo v aplikaci nebo na oficiálních internetových stránkách,“ vyzval Václav Soukup, ředitel společnosti EasyPark pro Českou republiku.

Velmi malá šance získat peníze zpět

Jen za první pololetí letošního roku policie na Vysočině evidovala celkem 704 podobných trestných činů. „To je o 181 více než za stejné období loni. Představuje to nárůst o 34,6 procenta,“ převedla do řeči statistik a čísel Dana Čírtková.

Objasněnost této trestné činnosti je dlouhodobě velice nízká. Ze všech více než sedmi stovek těchto podvodů se úspěšně vyřešit a dopadnout pachatele podařilo pouze u 99 z nich. To není ani 15 procent. Podvedení tak mají jen velmi malou šanci někdy získat peníze zpět.

Nový trik podvodníků. Žena uvěřila, že dluží za parkovné, přišla o tisíce

Ze zveřejněných policejních statistik vyplývá, že v prvním pololetí se společnost na Vysočině chovala o něco málo hůře, než tomu bylo ve stejném období loňského roku. Celkový počet trestných činů na Vysočině vzrostl o 52 na 2 772 případů. Nárůst činí necelá dvě procenta.

Vedle internetových podvodů na tom má největší podíl hospodářská trestná činnost. I trestných činů spadajících do této kategorie přibylo o více než třetinu na 319 případů. Ovšem objasnit se podařily téměř dvě třetiny z nich, což je výrazně nadprůměrné číslo. Výrazněji přibylo i mravnostních trestných činů.

Stíhaných mužů je výrazně více než žen

Některých trestných činů naopak ubylo. Nejvíce v kategorii násilné trestné činy. „Od ledna do konce června jsme vyšetřovali 317 násilných trestných činů, což je o 41 méně než za stejné období loňského roku,“ potvrdila Čírtková.

Objasnit se podařilo polovinu z nich. Do této kategorie lze řadit i jedno pozitivum. Kriminalisté za první pololetí nemuseli na Vysočině řešit ani jednu vraždu. Výrazně méně trestných činů policisté zaznamenali i na poli drogové trestné činnosti.

Chodím s Haberou, věřila žena. Dva roky ji balamutil podvodník, sliboval i teslu

Ještě jedna čísla z pololetní statistiky se mohou zdát zajímavá. V prvních šesti měsících letošního roku policisté na Vysočině začali stíhat celkem 1 342 osob. Z nich bylo 1 102 mužů a jen 234 žen.

„Mezi podezřelými osobami je 25 nezletilých, 59 mladistvých, 474 recidivistů, 235 cizinců a šest právnických osob,“ prozradila Čírtková. Způsobená škoda přesáhla částku 852 milionů korun.

„Podvodné SMS se tváří jako upozornění na nezaplacené parkovné.“ Hana Marhanová, mluvčí radnice

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

Překvapení při hledání zdroje znečištění v lomu, potápěči vylovili potopené auto

Ze zatopeného lomu Trojka u Lipnice nad Sázavou hasiči s pomocí jeřábu vytáhli...

Velké překvapení čekalo na hasiče ze dvou krajů, kteří od pondělka zasahují v zatopeném bývalém lomu u Lipnice nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. Protože se na hladině objevila olejová skvrna, hledali v...

Postrach Jihlavy je ve vazbě, vulgární bezdomovkyně doplatila na návrat do města

ilustrační snímek

Devětadvacetiletá bezdomovkyně, která měsíce terorizovala obyvatele Jihlavy, je ve vazbě. Ve středu odpoledne ji tam poslal jihlavský okresní soud. Žena opakovaně sprostě nadávala lidem, napadala je,...

Nadává, je neodbytná, roznáší exkrementy. Vulgární bezdomovkyně terorizuje Jihlavu

Premium
Nemocnice v Jihlavě.

„Chovej se slušně, ty k*ndo, vole! Nehrabej na mě nebo dostaneš jak pes!“ To jsou ta nejmírnější slova, kterými častovala mladá žena personál a pacienty nemocnice v Jihlavě. Video z května se nyní...

Senior smetl ze silnice cyklisty a ujel. Nic si nepamatuji, mlžil po dopadení

ilustrační snímek

Nedělní odpoledne se u Osové Bítýšky na Žďársku proměnilo během pár sekund v drama s těžkými následky. Třiasedmdesátiletý šofér v červené škodovce při riskantním předjíždění smetl dva cyklisty. Místo...

Největší ciferník střední Evropy čeká obnova. Římské číslice ovšem neprošly

Na snímku jsou ještě staré ciferníky, v uplynulých dnech už se ale přistoupilo...

Největším prosvětleným ciferníkem ve středí Evropě se dle Guinessovy knihy rekordů pyšní hodiny na mikulášském kostele ve Velkém Meziříčí. Jejich průměr činí 4,2 metru. Tato chlouba města se po...

Stačí chvilka a veškeré úspory jsou pryč. Internetových podvodů raketově přibývá

ilustrační snímek

Vyplnila registraci na internetu a postupovala dle pokynů. Místo výnosu z investice však žena přišla o 450 tisíc korun. Další muž zase ofotil a poslal „bankéři“ občanku. Stálo ho to 29 tisíc korun....

13. srpna 2026  14:04

Cestáři dostali válce prošpikované technikou. Věří v přesnou a kvalitní práci

Pro nové tandemové válce se hned našla práce. Stroje za více než osm milionů...

Silničáři na Vysočině dostali k dispozici dva nové tandemové válce. Krajská správa a údržba silnic je po zaškolení obsluhy hned začala používat při opravách. Stroje za více než osm milionů korun...

13. srpna 2026  8:42

Postrach Jihlavy je ve vazbě, vulgární bezdomovkyně doplatila na návrat do města

ilustrační snímek

Devětadvacetiletá bezdomovkyně, která měsíce terorizovala obyvatele Jihlavy, je ve vazbě. Ve středu odpoledne ji tam poslal jihlavský okresní soud. Žena opakovaně sprostě nadávala lidem, napadala je,...

12. srpna 2026  17:06

Ledová plavkyně na cestě za dobrodružstvím. Z Patagonie přijela ověšená zlatem

Andrea Klementová na závodech světového poháru v ledovém plavání v Argentině....

Byla to skutečná cesta za dobrodružstvím. Ale i za úctyhodným sportovním výkonem, před nímž je třeba smeknout. Andrea Klementová z Třebíče je ledová plavkyně. Závodí v zimě, v ledové vodě. A minulý...

12. srpna 2026  15:14

Překvapení při hledání zdroje znečištění v lomu, potápěči vylovili potopené auto

Ze zatopeného lomu Trojka u Lipnice nad Sázavou hasiči s pomocí jeřábu vytáhli...

Velké překvapení čekalo na hasiče ze dvou krajů, kteří od pondělka zasahují v zatopeném bývalém lomu u Lipnice nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. Protože se na hladině objevila olejová skvrna, hledali v...

12. srpna 2026  10:35,  aktualizováno  13:59

Největší ciferník střední Evropy čeká obnova. Římské číslice ovšem neprošly

Na snímku jsou ještě staré ciferníky, v uplynulých dnech už se ale přistoupilo...

Největším prosvětleným ciferníkem ve středí Evropě se dle Guinessovy knihy rekordů pyšní hodiny na mikulášském kostele ve Velkém Meziříčí. Jejich průměr činí 4,2 metru. Tato chlouba města se po...

12. srpna 2026  8:49

Kdo zavraždil Anežku? Herci oprášili historii a ponořili se do hilsneriády

Neobjasněná brutální vražda švadleny Anežky Hrůzové se stala spouštěčem...

Vražda Anežky Hrůzové v lese u Polné a následná antisemitská hilsneriáda při stíhání židovského mladíka Leopolda Hilsnera. Na Vysočině není mnoho citlivějších historických kauz, než je tato z roku...

11. srpna 2026  15:08

Nadává, je neodbytná, roznáší exkrementy. Vulgární bezdomovkyně terorizuje Jihlavu

Premium
Nemocnice v Jihlavě.

„Chovej se slušně, ty k*ndo, vole! Nehrabej na mě nebo dostaneš jak pes!“ To jsou ta nejmírnější slova, kterými častovala mladá žena personál a pacienty nemocnice v Jihlavě. Video z května se nyní...

11. srpna 2026  10:58

Děti se učí v kavárně, větší akce jsou na chodbách. Škole má pomoci nová přístavba

Nová třípodlažní přístavba v havlíčkobrodské Obchodní akademii a Hotelové škole...

Vyučování v kavárně nebo infocentru, hromadné akce na chodbách školy. To lze čím dál častěji vidět na Obchodní akademii a Hotelové škole v Havlíčkově Brodě. Škola rozšiřuje obory, zvyšuje kapacitu,...

11. srpna 2026  8:42

Peklo uprostřed Vysočiny. Na rozpálené stepi naměřil redaktor téměř 50 stupňů

Premium
Některé pohledy připomínají východoafrické savany s typickými korunami akácií.

V době, kdy se každé letní vedro stává argumentem v debatách o klimatických změnách, působí Mohelenská hadcová step jako připomínka, že některá místa byla rozpálená už dávno předtím. Tady totiž nejde...

11. srpna 2026

Soutok stál dlouho v pozadí. Moderní náplavka má přivést lidi blíž k vodě

Budoucí podobu soutoku Balinky a Oslavy ukazuje vizualizace od architekta...

Soutok řek Balinky a Oslavy, podle nějž je Velké Meziříčí i pojmenováno, změní podobu. Z dosud ne příliš lichotivého prostranství, kde lidé neměli důvod se příliš zdržovat, chce mít radnice moderní...

10. srpna 2026  15:41

Pejskaře zaskočila nová povinnost, zvíře musejí zapsat do Centrální evidence

ilustrační snímek

Každý pes musí mít čip, musí být nahlášený na městském úřadě a od začátku července nově platí také povinnost zvíře zaregistrovat v Centrální evidenci psů (CEP). „Spousta lidí se domnívá, že když...

10. srpna 2026  12:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×