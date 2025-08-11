Tři šoféři přišli na D1 o řidičáky, rekordman prosvištěl rychlostí 214 km/h

  11:46
Nezvykle uspěchaní byli o víkendu řidiči na dálnici D1. Aniž by měli speciálně zaměřenou akci, policisté z dálničního oddělení ve Velkém Beranově na svém úseku řešili hned 39 případů překročení nejvyšší povolené rychlosti. Tři řidiči přišli o řidičské průkazy. Víkendový rekordman letěl rychlostí 214 km/h.
Víkendovým rekordmanem se pro policisty z Velkého Beranova stal řidič Audi A6 s německou registrační značkou. Radar mu naměřil 214 kilometrů v hodině. Šofér přišel o řidičský průkaz, byla mu zakázána další jízda a zaplatit musel kauci. | foto: Policie ČR

Kolem policejního superbu v civilním provedení prosvištělo Audi A6 s německou registrační značkou v sobotu v půl desáté dopoledne na 100. kilometru ve směru na Prahu. Na monitoru radaru se objevila hodnota 214 kilometrů v hodině. Šofér výrazně překročil povolenou stotřicítku.

Policisté vozidlo dohnali a zastavili ho na nejbližším odpočívadle. Řídil ho dvaačtyřicetiletý cizinec. Překročení rychlosti sice bylo jediným jeho prohřeškem, za to takřka fatálním.

Audi RS7 s německou registrační značkou projelo kolem policejního radaru v neděli dopoledne.

„Policisté řidiči na místě zadrželi řidičský průkaz a zakázali mu další jízdu,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková. V hotovosti a rovnou na místě řidič také uhradil kauci ve výši deset tisíc korun.

Další dvě vysoká překročení rychlosti, po nichž následovalo zadržení řidičského průkazu a zakázání jízdy, zaznamenali policisté v neděli. Nejprve krátce před devátou radar zachytil Audi RS7 s německou registrační značkou na 87. kilometru ve směru na Prahu při rychlosti 204 kilometrů v hodině. O čtyři a půl hodiny později se tentýž přestupek odehrál v opačném směru na 135. kilometru. Porsche Cayenne s českou registrační značkou jelo rychlostí 186 km/h.

Srb se řítil noční D1 rychlostí 237 kilometrů v hodině, vyhmátla ho hlídka

Obě vozidla policisté zastavili na odpočívadlech a přestupek sepsali. V případě devětačtyřicetiletého cizince uložili desetitisícovou kauci, osmašedesátiletého řidiče Porsche bude řešit příslušný správní úřad.

„Pokud po dálnici projíždí řidič tak vysokou rychlostí, ohrožuje i ostatní účastníky silničního provozu. V sobotu i v neděli byl na D1 silný provoz a jakákoliv dopravní nehoda mohla průjezdnost dálnice výrazně zkomplikovat,“ poznamenal Jiří Chvátal, zástupce vedoucího dálničního oddělení Velký Beranov.

Německé porsche se po D1 řítilo rychlostí 220 km/h, řidič musel zaplatil i kauci

Možnost zadržet na místě řidičský průkaz při vysokém překročení rychlosti dává od počátku loňského roku policistům novela zákona o provozu na pozemních komunikacích. Přistupují k tomu, pokud řidič překročí povolenou rychlost v obci o 40 km/h a více a mimo obec o 50 km/h a více.

„Přestupek se dále řeší ve správním řízení, kde řidiči hrozí pokuta až 25 tisíc korun, zákaz řízení na šest až osmnáct měsíců a v rámci bodového systému dostane šest trestných bodů,“ doplnila Dana Čírtková.

Škola pořídí venkovní učebnu Archimedes, zaujal ji vzorový model

Ambiciózní plán má moravskobudějovická Základní škola (ZŠ) Havlíčkova. Chce rozšířit své vzdělávací možnosti o moderní venkovní učebnu Archimedes. Inspiraci si přivezli zástupci města a školy z...

7. srpna 2025  6:03

Prestižní hudební festival Petra Dvorského představuje špičkové umělce

Řecká sopranistka Emilia Diakopoulou, slovenský tenorista Tomáš Juhás či italská sopranistka Sara Cortolezzis - to jsou jen některá ze jmen, jež se objevují v programu 27. ročníku Mezinárodního...

6. srpna 2025  17:07

