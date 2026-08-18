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Nezletilí mladíci se snažili ujet policii, v autě měli kradený alkohol

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  13:41

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Nezletilí mladíci se vloupali do kiosku a ukradli deset lahví alkoholu. Pak nasedli do auta a vyrazili na nebezpečnou jízdu. (17. srpna 2026) | foto: Policie ČR

Havlíčkobrodští policisté v pondělí v noci pronásledovali auto, jehož řidič absolutně nereagoval na výzvy k zastavení. A měl k tomu dost dobrý důvod. Jednak mu bylo teprve 17 let, a navíc vezl trojici kumpánů, s nimiž před jízdou vykradl kiosek.

Zhruba půl hodiny po půlnoci dostali policisté informaci, že kolem obce Baštínov na Havlíčkobrodsku se pohybuje osobní auto Škoda, jehož jízda je na první pohled velmi nebezpečná. Jedna z hlídek, která se pohybovala nedaleko, se proto vozidlo pokusila zastavit a zkontrolovat.

Nezletilí mladíci se vloupali do kiosku a ukradli deset lahví alkoholu. (17. srpna 2026)

„Řidič ale začal policistům ujíždět směrem k železniční trati. Během jízdy se přitom dopustil řady dopravních přestupků. Ve chvíli, kdy hlídka vozidlo dojela, bylo uvízlé v koridoru kolejiště a jeho osádka z vozidla utekla,“ uvedla mluvčí vysočinských policistů Michaela Lébrová.

Policie začala po osádce okamžitě pátrat a jako prvního našla v nedalekém houští šestnáctiletého mladíka. V hledání zbytku posádky pak pomáhal přivolaný policejní psovod se služebním psem. „Podle získaných informací se hledali mladíci ve věku patnáct až sedmnáct let,“ doplnila Lébrová.

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Za volantem auta měl přitom sedět sedmnáctiletý mladý muž, který sice je držitelem potřebného řidičského oprávnění, jenže v tomto případě řídil bez přítomnosti mentora.

Klíčky sebral doma bez vědomí rodičů

„Vozidlo Škoda Octavia patří rodině jeho šestnáctiletého kamaráda, který vzal doma klíčky od vozidla bez vědomí rodičů. Vyjma řidiče byly dechové zkoušky u ostatních mladíků pozitivní, kdy naměřené hodnoty nepřesáhly půl promile alkoholu,“ prozradila policejní mluvčí.

Nicméně spoustu lahví s alkoholem policisté našli přímo ve vozidle, načež začali pátrat po tom, jak se k nim osádka auta dostala. A nestačili se divit. Povedené kvarteto výrostků se totiž před jízdou vloupalo do kiosku v Poděbabech.

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„Vnikli do vnitřních prostor, odkud odcizili více než 10 lahví tvrdého alkoholu a tři lahve limonády. Svým jednáním způsobili celkovou škodu za více než pět tisíc korun,“ hlásila Lébrová.

Havlíčkobrodští policisté podle ní zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání provinění krádeže ve formě spolupachatelství. Případ se nadále prověřuje.

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