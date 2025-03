Mladíci během chvíle přepadli dva chlapce, jeden jim musel vybrat z bankomatu

Policie obvinila dva muže ve věku osmnáct a dvacet let z únorového loupežného přepadení dvou chlapců v Havlíčkově Brodě. Ukradli jim i peníze. Obviněným hrozí desetileté vězení.

Šůstek o čtvrtfinále s Duklou: Nebudu to prožívat víc. Teď už je napůl účetní

Ne snad, že by proti jinému soupeři cítil menší chuť vyhrát, ovšem rvát se o postup do extraligového semifinále s pražskou Duklou, to musí být pro házenkáře Davida Šůstka z Nového Veselí extrémní...