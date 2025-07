Po dokončení výzkumu ve velkomeziříčské Kostelní ulici se již archeologové přesunuli do bezprostředního okolí chrámu svatého Mikuláše. Tam odkrývají mimo jiné také hroby někdejšího středověkého...

Kostel na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou symbolizovalo poslední roky i stádo ovcí. Zvířata u památky UNESCO spásala špatně přístupný terén. Letos ale osvědčená parta přežvýkavců do služby...

Strážníci třebíčské Městské police ve čtvrtek dopoledne odchytili klokana, nyní hledají jeho majitele. Zvíře putovalo zatím po dohodě se zoologem do útulku v Jihlavě. Policie už kontaktovala několik...

U sociálních demokratů na Vysočině se dějí desítky let nevídané pohyby. Stranu po předvolebním spojení s hnutím Stačilo! opouštějí starostové Nového Města na Moravě, Okříšek a vážně to zvažuje i...

V říjnu tohoto roku by vedení města Jihlavy mělo znát podobu nové rozhledny Honzík na Šacberku, která naváže na historickou tradici rozhleden na tomto oblíbeném výletním místě. Samotná stavba by...

Cukrová vata, medvídci, cola, meloun. Nebezpečné nikotinové výrobky lákají děti

Premium

Někteří trafikanti v Jihlavě běžně prodávají cigarety a další nikotinové výrobky studentům mladším osmnácti let, aniž by si zjišťovali jejich věk. A někdy i výrazně mladším. Vyplývá to z dlouhodobých...