Řidič odmítl zvážit kamion se dřevem, jako první dostal pokutu sto tisíc

Pokuta padla dopoledne při policejní dopravně bezpečnostní akci na Třebíčsku. Hlídky se při ní zaměřovaly na kamiony převážející dřevo, na stanovištích měly připravené váhy na odhalení přetížených vozů.

„Nejčastější porušení předpisů se týká přetížení vozidel, překročení stanovených rozměrů a nesprávně zajištěných nákladů,“ konstatoval vedoucí dopravní policie v kraji David Jirák.

V obci Horky mezi Jihlavou a Moravskými Budějovicem policisté zastavili na silnici č. 38 pětadvacetiletého řidiče a vyzvali jej, aby vozidlo pdrobil nízkorychlostnímu vážení.

„Výzvu odmítl. Policisté proto využili novelizovaného zákona a uložili řidiči pokutu v příkazním řízení ve výši sto tisíc korun,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.

Je to nejvyšší pokuta, jakou nyní mohou policisté za odmítnutí vážení udělit. Do konce roku to bylo 30 tisíc korun a policisté ji loni udělili 112 řidičům.

Jak poznamenal vedoucí dopravní policie Jirák, povinnost najet s vozidlem na nízkorychlostní kontrolní váhy ukládá řidičům zákon a policisté za odmítnutí vážení ukládají pokuty vždy v maximální možné výši.