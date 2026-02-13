Podvod policie odhalila dřív, než se začal hroutit a vzbuzovat pozornost. Podle policejní mluvčí Dany Čírtkové se tak podařilo zabránit ještě větším škodám.
Skupina podle policie využila takzvané Ponziho schéma, často zvané letadlo. „Takové schéma je navrženo tak, aby působilo stabilně, dokud do něj proudí nové vklady. V okamžiku, kdy se příliv investorů zpomalí, podvod se začne hroutit. V tomto konkrétním případě byla podvodná struktura podpořena velmi propracovaným marketingem, kdy prezentace projektů působila profesionálně, bezpečně a na první pohled jako seriózní investiční příležitost,“ řekl vyšetřovatel případu Juraj Papiež.
Ve vazbě je dvaatřicetiletý muž obviněný za pokračující zvlášť závažný zločin podvodu spáchaného ve spolupachatelství a pokračující zločin legalizace výnosů z trestné činnosti dílem samostatně a dílem ve spolupachatelství. Obviněný je také ze zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. Do vazby soud poslal i o deset let staršího muže, kterého vyšetřovatel obvinil z pokračujícího zvlášť závažného zločinu podvodu.
Třem obviněným ženám je mezi 25 a 30 lety. Organizovanou skupinu podle policie tvořili ještě dva muži ve věku 19 a 20 let.
Případem se policie zabývala od loňského května. Letos v lednu pak zadržela 11 lidí a udělala několik domovních prohlídek a prohlídek dalších prostor. Zajistila také věci, které s trestnou činností souvisely.
„Zásah probíhal zejména na teritoriu kraje Vysočina a v menší míře v dalších třech krajích. Do zásahu bylo zapojeno více než osm desítek policistů krajského ředitelství kraje Vysočina a další policisté z krajských ředitelství hlavního města Prahy, Středočeského kraje a Jihočeského kraje,“ dodala Čírtková.