Podvodníci zaujali investory důmyslným marketingem, obrali je o 56 milionů

Autor: ,
  11:16
Kvůli rozsáhlým podvodům se škodou přesahující 56 milionů korun obvinila policie na Vysočině sedm lidí. Ve vazbě skončili dva muži, další dva muži a tři ženy jsou vyšetřovaní na svobodě. Všichni jsou občany České republiky. Poškozeným slibovali vysoké výnosy z investic, které ale byly kryté jen z peněz dalších podvedených.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Podvod policie odhalila dřív, než se začal hroutit a vzbuzovat pozornost. Podle policejní mluvčí Dany Čírtkové se tak podařilo zabránit ještě větším škodám.

Skupina podle policie využila takzvané Ponziho schéma, často zvané letadlo. „Takové schéma je navrženo tak, aby působilo stabilně, dokud do něj proudí nové vklady. V okamžiku, kdy se příliv investorů zpomalí, podvod se začne hroutit. V tomto konkrétním případě byla podvodná struktura podpořena velmi propracovaným marketingem, kdy prezentace projektů působila profesionálně, bezpečně a na první pohled jako seriózní investiční příležitost,“ řekl vyšetřovatel případu Juraj Papiež.

Finančníci měli podvodný vedlejšák. Zneužili AI, investory obrali o miliony

Ve vazbě je dvaatřicetiletý muž obviněný za pokračující zvlášť závažný zločin podvodu spáchaného ve spolupachatelství a pokračující zločin legalizace výnosů z trestné činnosti dílem samostatně a dílem ve spolupachatelství. Obviněný je také ze zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. Do vazby soud poslal i o deset let staršího muže, kterého vyšetřovatel obvinil z pokračujícího zvlášť závažného zločinu podvodu.

Třem obviněným ženám je mezi 25 a 30 lety. Organizovanou skupinu podle policie tvořili ještě dva muži ve věku 19 a 20 let.

Zpronevěry a podvody za více než sto milionů. Advokátovi hrozí až deset let

Případem se policie zabývala od loňského května. Letos v lednu pak zadržela 11 lidí a udělala několik domovních prohlídek a prohlídek dalších prostor. Zajistila také věci, které s trestnou činností souvisely.

„Zásah probíhal zejména na teritoriu kraje Vysočina a v menší míře v dalších třech krajích. Do zásahu bylo zapojeno více než osm desítek policistů krajského ředitelství kraje Vysočina a další policisté z krajských ředitelství hlavního města Prahy, Středočeského kraje a Jihočeského kraje,“ dodala Čírtková.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Prior je vředem, náměstí by však mohl oživit. Změnit ho musí pouze vlastník

Obchodní dům Prior na jihlavském Masarykově náměstí

Přesto, že v zadání architektonické soutěže na revitalizaci Masarykova náměstí tento bod nebyl, osm let starý vítězný návrh ho nakonec obsahuje. Miroslav Cikán a Radek Novotný z ateliéru MCA ve...

Z pelhřimovské nemocnice odcházím dobrovolně, Vlček jen žvaní, říká Běhounek

Premium
Jiří Běhounek, SOCDEM

Situace v pelhřimovské nemocnici vře. Poté, co ohlásil rezignaci ředitel Radim Hošek, končí ve funkci náměstka i krajský radní, bývalý hejtman a poslanec Jiří Běhounek. V rozhovoru pro iDNES.cz ostře...

Do tunelu pro potok už mohou chodci i cyklisté, zpřístupnily ho rošty nad vodou

Nový průchod slouží u hlavního vlakového nádraží v Jihlavě. Vznikl díky roštům...

Dříve tím tunelem u hlavního vlakového nádraží v Jihlavě tekl jen Drážní potok pod rušnou Havlíčkovou ulicí. Nově je otevřen i chodcům a cyklistům díky roštům položeným nad vodním tokem. A že už do...

Vím, že to není populární, ale Rusáci mi na olympiádě chybí, říká Jiří Holík

Premium
Bývalý vynikající útočník Dukly Jihlava a reprezentace Jiří Holík sleduje...

Olympiáda není svátkem pouze pro sportovce, ale také pro všechny sportovní fanoušky. Na tři únorové týdny strávené sledováním přenosů z Milána a Cortiny d’Ampezzo se v těchto dnech těší také...

Češi v Davis Cupu proti Švédům vedou 2:0, Lehečka i debutant Svrčina dominovali

Jiří Lehečka slaví zisk bodu v daviscupové kvalifikaci proti Švédsku.

Čeští tenisté skvěle zahájili působení v letošním ročníku Davis Cupu, po úvodním dni 1. kola kvalifikace vedou nad Švédskem 2:0. První bod jim v Jihlavě zařídil Jiří Lehečka výhrou 6:3 a 6:4 nad 576....

Podvodníci zaujali investory důmyslným marketingem, obrali je o 56 milionů

ilustrační snímek

Kvůli rozsáhlým podvodům se škodou přesahující 56 milionů korun obvinila policie na Vysočině sedm lidí. Ve vazbě skončili dva muži, další dva muži a tři ženy jsou vyšetřovaní na svobodě. Všichni jsou...

13. února 2026  11:16

Výrobce leteckých motorů se chystá na nápor zakázek. Hledá stovky zaměstnanců

Firma PBS slavnostně zprovoznila novou žíhací a vakuovou pec. Nové investice jí...

Téměř miliarda korun. Taková investice putovala loni do rozvoje výrobního závodu společnosti PBS ve Velké Bíteši. Zájem o letecké motory z Velké Bíteše se za poslední roky několikanásobně zvýšil....

13. února 2026  8:51

Většina lékařů v Pelhřimově stahuje výpovědi, nemocnici povede nový ředitel

Nemocnice Pelhřimov

Většina lékařů interního oddělení Nemocnice Pelhřimov stáhne k 16. únoru své výpovědi. Rozhodnutí padlo po jednání s hejtmanem Martinem Kuklou (ANO) a jmenování Michala Kozára novým ředitelem. Krize...

12. února 2026  18:45

Nemocnici Pelhřimov načas povede bývalý ředitel. Lékaři slíbili stažení výpovědí, říká

Starosta Jindřichova Hradce a budoucí dočasný ředitel nemocnice v Pelhřimově...

Nemocnici v Pelhřimově, jejíž ředitel Radim Hošek rezignoval, povede její bývalý ředitel a nynější starosta Jindřichova Hradce Michal Kozár. Rozhodli o tom radní Kraje Vysočina. Ve funkci bude...

12. února 2026  13:55,  aktualizováno  15:52

První honorář jsem si zarámoval, říká hlas fotbalové Sparty i hokejového zlata

Premium
„Byla to třešnička na dortu,“ říká Novotný o moderování Davis Cupu na Vysočině.

Jeho hlas se stal soundtrackem největších českých sportovních triumfů posledních let. Byl u toho, když hokejová Praha předloni v květnu propadla zlaté euforii, moderoval oslavy sparťanského doublu na...

12. února 2026

Zlomené ruce i nohy, tělo samá podlitina. Týrání batolete otřáslo kriminalisty

Týrání batolete otřáslo kriminalisty

Teprve osmiměsíční miminko se stalo obětí násilnických choutek dvacetiletého muže. Ten holčičku své družky, s níž žil na ubytovně v Třebíči, podle kriminalistů opakovaně bil, třásl s ní a týral ji....

12. února 2026  12:31

Oloupili fanoušky soupeře, hrozí jim 10 let. Nebudeme to tolerovat, vzkazuje policie

Jihlavští fans uloupili svým slávistickým protějškům fanouškovské vybavení....

Žádné domluvené ani spontánní bitky či krádeže vlajek, šál nebo dresů nestrpíme, důrazně varuje policie sportovní fanoušky po nedávném incidentu v Jihlavě. Sedm příznivců místního klubu po zápase s...

12. února 2026  12:06

Stavitelé elektrárny řeší, kde ubytují tisíce dělníků, kteří dostaví Dukovany

Jaderná elektrárna Dukovany.

Celkem 41 pozemků a 46 objektů zatím nabídli jejich vlastníci na Vysočině a jižní Moravě pro ubytování pracovníků, kteří budou v dalších deseti letech budovat Jadernou elektrárnu Dukovany 2. Na...

12. února 2026  8:53

Z pelhřimovské nemocnice odcházím dobrovolně, Vlček jen žvaní, říká Běhounek

Premium
Jiří Běhounek, SOCDEM

Situace v pelhřimovské nemocnici vře. Poté, co ohlásil rezignaci ředitel Radim Hošek, končí ve funkci náměstka i krajský radní, bývalý hejtman a poslanec Jiří Běhounek. V rozhovoru pro iDNES.cz ostře...

11. února 2026

Vedení Nemocnice Pelhřimov se rozpadá, končí ředitel i náměstek Běhounek

Ve středu rezignoval ředitel Nemocnice Pelhřimov Radim Hošek (vpravo) a odchod...

Napětí v Nemocnici Pelhřimov vyvrcholilo. Ve středu rezignoval její ředitel Radim Hošek a odchod z funkce oznámil i jeho náměstek a někdejší hejtman kraje Jiří Běhounek (nez. za SOCDEM). Ten zároveň...

11. února 2026  12:15,  aktualizováno  13:32

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Od hádky na škole k obratu čtvrt miliardy. Podnikatel roku dělá kosmetiku pro chlapy

Z rebelie k úspěšnému byznysu. Tomáš Čech porotce oslovil svou autenticitou i...

„Chlapi se potí, smrdí a berou to tak,“ říká s odzbrojující upřímností Tomáš Čech. Právě tato přímočarost a sázka na absolutní autenticitu vynesly zakladateli třebíčské značky Angry Beards titul EY...

11. února 2026  9:54

Náměstí v Přibyslavi čeká nákladná oprava, budují kvůli ní nové parkoviště

Vítězný návrh na proměnu přibyslavského Bechyňova náměstí od ateliéru Gogolák +...

Přibyslav zahájila přípravy na kompletní rekonstrukci Bechyňova náměstí. S vítězem architektonické soutěže, ateliérem Gogolák + Grasse, podepsala radnice smlouvu. Přípravné práce mají trvat dva roky...

11. února 2026  8:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.