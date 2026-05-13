Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Chodím s Haberou, věřila žena. Dva roky ji balamutil podvodník, sliboval i teslu

Autor:
  13:26
Podvodníci, kteří se na internetu pod nejrůznějšími záminkami snaží obrat důvěřivce o jejich úspory, mají často velmi bujnou fantazii. Jednou se vydávají za prince, podruhé za amerického vojáka či lékaře. V Třebíči nyní policie vyšetřuje případ podvodu, kdy si důvěřivá žena dlouho myslela, že má vztah se slovenským zpěvákem Palem Haberou.
Fotogalerie1

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

I přes neustálé varování policie před podvodníky, kteří se neštítí okrádat důvěřivé lidi o peníze, se najdou vždy další a další oběti. Zatím poslední případ z Třebíče dokazuje, že kreativita pachatelů nezná mezí.

Zhruba před dvěma lety začal jeden takový přes aplikaci FB Messenger komunikovat s ženou z Vysočiny pod falešnou identitou populárního zpěváka Pavola Habery. Z jeho zpráv byla žena nadšená, o pravosti jména a účtu absolutně nepochybovala.

Podvodníci drželi důvěřivého muže na telefonu osm hodin, zatím mu vysáli účet

„Jejich vztah postupně přešel z přátelského do ‚mileneckého‘, a to i přestože se nikdy nepotkali,“ říká policejní mluvčí Dana Čírtková.

Po nějakém čase spolu žena a údajný Habera komunikovali také přes Instagram. Loni ji potom „zpěvák“ začal přesvědčovat, aby se potkali. A následně od ní dostal adresu jejího trvalého bydliště.

„Od té doby jí sliboval setkání, které ale vždycky oddaloval. Následně po ženě začal požadovat zaslání finanční hotovosti, která by pokryla náklady na ubytování a jeho cestu ze Slovenska na Vysočinu,“ prozradila Čírtková.

Měla si vybrat model auta

Žena podle policie s návrhem souhlasila a falešný Habera jí poté poslal do messengeru pokyny k platbě, které žena prováděla v různých částkách ze svého bankovního účtu.

Postupně si podle pokynů „svého“ přítele nainstalovala další a další aplikace, včetně Zangi.

„Přes ni pak ženu kontaktoval profil Tesla Delivery, který ji sdělil, že obdrželi objednávku od Pavola Habery na koupi vozidla Tesla. Žena si měla vybrat model vozidla, ke kterému bylo ale nutné zakoupit kartu Tesla Coin, aby mohla vozidlo nabíjet. A to za částku 600 eur,“ uvedla policejní mluvčí.

VIDEO: Akční taxikář zachránil ženě peníze, podvodníci pak policistovi zavěsili

Následně žena získala číslo účtu, na které měla peníze poslat, což skutečně udělala. Poté se však rozhodla platby stornovat. Kontaktovala proto informační linku banky, kde se dozvěděla krutý verdikt: stala se obětí podvodu.

„Ženě tak do současné doby vznikla škoda 1 800 eur, což představuje částku téměř 44 tisíc korun,“ dodala Čírtková. „V této souvislosti opět varujeme před podobnými podvodníky. Lidé by měli být opatrní, ostražití a ženy více přemýšlet o tom, zdali je podobný druh vztahu se známou osobností reálný.“

11. května 2026
Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

Hasiči tlačili vodu hadicemi přes 64 kilometrů a vrátili ji k pramenu Svratky

Třešničkou na dortu byl úplně poslední stroj v celé 64 kilometrů dlouhé...

Byly to hodiny nervů se šťastným koncem. Od brzkého sobotního rána až do temného večera trval pokus o nový rekord v dálkové přepravě vody. Uspořádali ho hasiči ze Žďárska, pomohly jim s tím sbory z...

Jihlavská aréna zatím láká světové hvězdy marně. Zásadní problém je v ceně vstupenek

Na kulturní program související se spuštěním provozu Horácké arény přišlo přímo...

Nová multifunkční hala v Jihlavě už sice hostí prestižní sportovní akce, na první hudební jméno světového formátu však zatím marně čeká. Arénu mohl otevírat legendární Bob Dylan, kvůli rozestavěnosti...

Blíží se uzavírka stěžejní spojnice. A řidiči stále nevědí, kudy budou jezdit

Silnice ze Světlé nad Sázavou na Novou Ves je plná výtluků, záplat a po deštích...

Brzy začne uzavírka, která v následujících dvou letech ovlivní život v okolí Světlé nad Sázavou. Kraj Vysočina se pustí do opravy silnice 150 na Havlíčkův Brod. Pro region je to stěžejní komunikace....

Město sčítá škody po přívalovém lijáku s krupobitím, zničené jsou kurty i park

Proud vody tekl od Horního rybníka, přes volejbalové kurty a poté Smetanovou...

Ve Žďáře nad Sázavou sčítají škody po přívalových srážkách, které město zasáhly v pondělí večer. Silný déšť s krupobitím mimo jiné ukázal, jak moc Žďáru chybí kvalitní retenční nádrž pro zadržení...

Pivo z podzemní bedny i QR kódy. Vysočinu křižují desítky samoobslužných osvěžoven

Nový bar Na Háječku otevřeli u Velké Losenice na Žďársku manželé Pospíchalovi....

Turisté, cyklisté a další výletníci mohou na Vysočině využít desítky lesních i jiných samoobslužných barů. Jejich popularita za poslední roky roste a pro řadu lidí se stávají i přímo cílem túry....

Chodím s Haberou, věřila žena. Dva roky ji balamutil podvodník, sliboval i teslu

ilustrační snímek

Podvodníci, kteří se na internetu pod nejrůznějšími záminkami snaží obrat důvěřivce o jejich úspory, mají často velmi bujnou fantazii. Jednou se vydávají za prince, podruhé za amerického vojáka či...

13. května 2026  13:26

Včelařský kvíz i koncert v zahradě. Brtnice zve na první ročník svých slavností

Trojice (zleva) Ivo Šnyrych, Martin Janíček a Vít Zaoral se zaměřila na...

První ročník Slavností brtnictví se rozhodli uspořádat v Brtnici. Akce se bude konat ve dnech 12. až 14. června. Slavnosti mají podtitul Návrat ke kořenům, protože název města Brtnice odvozují...

13. května 2026  11:32

Lávka dokmitala. Lidé ve Žďáru už po ní projdou, starou konstrukci zbourají

Pohled na čerstvě otevřenou lávku z ptačí perspektivy

Na zbrusu novou lávku ve Žďáře nad Sázavou mohou po roční uzavírce vyrazit chodci. Stavba, která se příliš chvěla, už dostala takzvané pohlcovače kmitání. A druhé dynamické zkoušky ukázaly, že se...

13. května 2026  6:57

Tři patra a vyhřívaná rampa. Policie v Jihlavě má nový dům pro služební vozy

V Jihlavě u policie stojí nový parkovací dům, stál 110 milionů korun. (12....

Hned vedle Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina v Jihlavě v ulici Dr. Jiřího Procházky vyrostl nový parkovací dům. Ve zmiňované lokalitě má zmírnit dlouhodobě složitou situaci s parkováním....

12. května 2026  16:48

Město sčítá škody po přívalovém lijáku s krupobitím, zničené jsou kurty i park

Proud vody tekl od Horního rybníka, přes volejbalové kurty a poté Smetanovou...

Ve Žďáře nad Sázavou sčítají škody po přívalových srážkách, které město zasáhly v pondělí večer. Silný déšť s krupobitím mimo jiné ukázal, jak moc Žďáru chybí kvalitní retenční nádrž pro zadržení...

12. května 2026  12:45,  aktualizováno  14:56

Cestující na Pelhřimovsku se nemusí bát. Autobusy v červenci zajistí dva dopravci

Od příštího léta se budou cestující i na Pelhřimovsku a Humpolecku setkávat s...

Kraj Vysočina našel autobusového dopravce, který by zajistil obslužnost Pelhřimovska a Humpolecka v měsíci červenci. Došlo ke kompromisu, oblast si rovným dílem rozdělí společnosti BUSEM a ICOM. Ke...

12. května 2026

Jak byste to chtěli? Chotěboř bude při přestavbě centra vycházet z přání občanů

Ulice Na Valech patří v Chotěboři k těm delším. Zároveň v různých úsecích plní...

Město Chotěboř na Havlíčkobrodsku začíná s přípravou nákladné investice, která promění východní část centra města. Týkat se bude prostoru podél ulice Na Valech. Dle odhadů může obnova lokality přijít...

12. května 2026  8:46

Domácí buchty, sirupy i mýdla. Stánek s lokálními výrobky staví na důvěře

Velkým lákadlem jsou pro místní i výletníky čerstvé kynuté buchty, které peče...

Vše, co lidé z okolí umí upéct, zavařit, ušít, uplést, vymodelovat, vyřezat, vypěstovat nebo naaranžovat. Takové zboží ukrývá barevný stánek Kopretina na okraji Vortové ve Žďárských vrších. A třeba...

11. května 2026  14:06

Na Jihlavsku se našlo tělo. Zřejmě jde o dva týdny pohřešovaného muže

ilustrační snímek

Poblíž Hybrálce na Jihlavsku bylo o víkendu nalezeno mrtvé tělo. Podle policistů jde zřejmě o pohřešovaného muže, kterého hledali poslední dva týdny. Totožnost ale ještě musí potvrdit provedením...

11. května 2026  10:12

Blíží se uzavírka stěžejní spojnice. A řidiči stále nevědí, kudy budou jezdit

Silnice ze Světlé nad Sázavou na Novou Ves je plná výtluků, záplat a po deštích...

Brzy začne uzavírka, která v následujících dvou letech ovlivní život v okolí Světlé nad Sázavou. Kraj Vysočina se pustí do opravy silnice 150 na Havlíčkův Brod. Pro region je to stěžejní komunikace....

11. května 2026  8:57

Pronájem bytu 3+1, 143 m2, Světlá nad…
Pronájem bytu 3+1, 143 m2, Světlá nad…

náměstí Trčků z Lípy, Světlá nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
15 000 Kč/měsíc

Více z nabídky 2 908 nemovitostí

Místo divadla ordinace. Žďárská lékařka za desítky let léčila celé generace dětí

Premium
Žďárská pediatrička Marie Košťálová brzy převezme ocenění – poděkování města za...

V mládí chtěla být Marie Košťálová herečkou, ale nakonec se jejím hlavním jevištěm stala ordinace. Žďárské pediatričce za desítky let prošly rukama tisíce malých pacientů. Mnohdy tak v jedné rodině...

10. května 2026

Co je nové, to je hezké. Rob se těší do Třebíče, konec ve Vsetíně ho zaskočil

Luboš Rob ze Vsetína během utkání proti Českým Budějovicím

Narodil se sice na jihu Čech v Českých Budějovicích, ovšem svoje nejlepší hokejové roky strávil ve Vsetíně. A na Valašsku měl působit ještě minimálně dva roky. Jenže... Před nedávnem se...

10. května 2026  15:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.