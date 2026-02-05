Podvodníci drželi důvěřivého muže na telefonu osm hodin, zatím mu vysáli účet

  14:48
Neobvyklý případ podvodu vyšetřují policisté na Havlíčkobrodsku. Plných osm hodin hovořil s falešným bankéřem sedmatřicetiletý muž. Navíc vypůjčeným telefonem, protože svůj vlastní podle instrukcí předal komplicovi bankéře. Během hovoru přišel podvedený muž o 800 tisíc korun.
Sedmatřicetiletého muže telefonicky kontaktoval podvodník s tvrzením, že se zhodnotily investice na jeho bitcoinovém účtu, kde by měl mít 400 tisíc korun. Protože muž v minulosti reagoval na internetovou reklamu vyzývající k investování a uhradil vstupní poplatek tři tisíce korun, uvěřil tomu.

Pachatel muže přesvědčil, aby si do svého telefonu stáhl aplikaci umožňující bezpečný převod peněz. I když to podvedený učinil, falešný bankéř mu oznámil, že takovým způsobem by převod trval dlouho a bylo by výhodnější postupovat jinak.

„Přesvědčil ho, aby se v Chotěboři sešel s jeho spolupracovníkem, kterému poškozený muž předá svůj telefon a spolupracovník se již postará o převod zhodnocených finančních prostředků,“ popsala policejní mluvčí Michaela Lébrová.

Na smluvené místo skutečně dorazil neznámý muž. Ten si od investora převzal mobilní telefon a předal mu náhradní přístroj. Poté i s telefonem odjel neznámo kam. „Poškozený nadále komunikoval prostřednictvím náhradního telefonu s původním volajícím, který ho ujišťoval, že je vše v pořádku, že probíhá převod a že mu bude mobil vrácen,“ dodala Lébrová.

S krátkými přestávkami hovor trval více než osm hodin. Situace, kdy muž neustále telefonoval, navíc z jiného přístroje, vzbudila podezření u jeho manželky, která se mezitím vrátila z práce. Zkontrolovala bankovní účet a zjistila, že na něm chybí peníze.

„Účet okamžitě zablokovala a společně s manželem událost oznámili na policii,“ sdělila mluvčí.

Poškozený přišel téměř o 800 tisíc korun. „Peníze byly vybrány z různých bankomatů zejména na území Prahy,“ dodala Michaela Lébrová. Zároveň důvěřivý muž přišel i o svůj telefon.

Podvodníci drželi důvěřivého muže na telefonu osm hodin, zatím mu vysáli účet

Neobvyklý případ podvodu vyšetřují policisté na Havlíčkobrodsku. Plných osm hodin hovořil s falešným bankéřem sedmatřicetiletý muž. Navíc vypůjčeným telefonem, protože svůj vlastní podle instrukcí

