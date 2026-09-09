Pokud o něm někdo něco ví, měl by zavolat na tísňovou linku 158. Sdělila policejní mluvčí Dana Čírtková. Do pátrací akce se zapojili i policejní kynologové.
Policie hledá dvaatřicetiletého muže. Má v úmyslu si ublížit
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Násilnosti na hokeji v Jihlavě. Lidé s dětmi prchali ven, hledal se muž ze záznamu
Horácká aréna v Jihlavě má za sebou vážný incident. Během zářijového přípravného hokejového zápasu mezi domácí Duklou a Českými Budějovicemi napadla skupina výtržníků hostující fanoušky i členy...
Cena spadla na zlomek původní. Přesto o brtnické hradby ani po šesté nikdo nestál
Ani v pořadí šestá státní aukce dvou částí hradebního systému zámku v Brtnici na Jihlavsku nepřinesla žádný výsledek. Do aukce se znovu nikdo nepřihlásil, a tak ji Úřad pro zastupování státu ve...
Desetiletá Natálie poráží i dospělé. Běhá, aby inspirovala, sleduje ji 103 tisíc lidí
Když se na startu objeví malá, drobná závodnice s nepřehlédnutelnými kudrnami a v zářivě růžovém tričku, mohou se o stupně vítězů začít obávat nejen její vrstevnice, ale i dospělé běžkyně. Přesto se...
Sklárna vyhořela, vstala z popela a svět teď zásobuje luxusním zbožím
Před osmi lety je postihla katastrofa. Firmě Valner Glass vyhořela sklárna v Přibyslavi. Majitelé byli tehdy tak zoufalí, že uvažovali o zavření. Vzpružila je však solidarita lidí. Dnes sklárna...
Filmaři obsadili opuštěné lomy v Lipnici. Natáčejí tam finále úspěšné trilogie
Romantické opuštěné kamenolomy a především podmanivé sochařské reliéfy v jejich přírodních skalních stěnách z díla Radomíra Dvořáka opět přilákaly filmaře do Lipnice nad Sázavou. Filmaři natáčeli o...
Policie hledá dvaatřicetiletého muže. Má v úmyslu si ublížit
Policie na Jihlavsku hledá dvaatřicetiletého Radka Roháčka, který má podle ní v úmyslu si ublížit. Pohybuje se zřejmě mezi Polnou a Zábornou. Vydat se mohl i na Žďár nad Sázavou, informuje policie. ...
Filmaři obsadili opuštěné lomy v Lipnici. Natáčejí tam finále úspěšné trilogie
Romantické opuštěné kamenolomy a především podmanivé sochařské reliéfy v jejich přírodních skalních stěnách z díla Radomíra Dvořáka opět přilákaly filmaře do Lipnice nad Sázavou. Filmaři natáčeli o...
Na Žďársku funguje obří bateriové úložiště, v Brodě chystají ještě desetkrát větší
Ve Velké Bíteši na Žďársku je již několik měsíců v provozu jedno z největších samostatně stojících bateriových úložišť v České republice. Má kapacitu 27 megawatthodin (MWh). Podstatně výkonnější...
Jihlava roste na východ i sever, ale chybí jí strategie. Připraví proto dlouhodobou vizi
Roste na východ, pokukuje po severu, ale chybí jí jasný směr. Vedení jihlavské radnice se proto rozhodlo podívat na rozvoj města s velkým předstihem a spouští koncepční projekt s názvem Jihlava -...
Dukla opět líčí na baráž, v přípravě vsadila na těžké soky. A Třebíč nechce problémy
Léto je fuč a prvoligovým hokejistům začíná další, několik měsíců trvající zápřah. Začíná sezona. A také letos bude mít Vysočina ve druhé nejvyšší soutěži dvojí zastoupení, přičemž Dukla Jihlava má...
Na jihlavské Skalce vyroste Alej Svobody, pomůže zadržovat vodu a připomene Havla
Devadesát nových stromů přibude letos na podzim v lokalitě Skalka v Jihlavě. Výsadba ponese název Alej svobody Havel 90 a vznikne ve spolupráci města s Nadací Partnerství. Na její realizaci město...
Násilnosti na hokeji v Jihlavě. Lidé s dětmi prchali ven, hledal se muž ze záznamu
Horácká aréna v Jihlavě má za sebou vážný incident. Během zářijového přípravného hokejového zápasu mezi domácí Duklou a Českými Budějovicemi napadla skupina výtržníků hostující fanoušky i členy...
Autu se při stoupání do kopce odpojil přívěs, řidička za ním už nestihla reagovat
Pořádně vyděsit se musela řidička osobního vozu Škoda Scala, kterou v pondělí ráno na Trhonicku potkala nevídaná situace. Před ní jedoucí šestatřicetiletý řidič nákladního auta MAN s přívěsem začal...
Kraj ulehčí řidičům parkování u nemocnice v Jihlavě, nová tabule ukáže volná místa
Nekonečné kroužení kolem nemocnice a marné hledání volného místa by mohlo mít brzy konec. Kraj Vysočina připravuje pro řidiče přijíždějící do Jihlavy od Pelhřimova novou informační tabuli, která s...
Koček je moc. Havlíčkův Brod schválil kastrační program, lidem proplatí zákroky
V Havlíčkově Brodě a okolí podle odhadu ochranářů žijí vyšší desítky tisíc toulavých zvířat, o něž se nikdo nestará. Vedení města proto nyní schválilo program, který by v případě koček měl tento stav...
Cena spadla na zlomek původní. Přesto o brtnické hradby ani po šesté nikdo nestál
Ani v pořadí šestá státní aukce dvou částí hradebního systému zámku v Brtnici na Jihlavsku nepřinesla žádný výsledek. Do aukce se znovu nikdo nepřihlásil, a tak ji Úřad pro zastupování státu ve...
Zbavit se vlhkosti a položit podlahy. Opravy starého kostelíku budou pokračovat
Město Havlíčkův Brod bude i v příštím roce pokračovat v opravách jedné ze svých nejstarších památek. Kostel svaté Kateřiny se odborníci pokusí odvlhčit, instalovat okolo něj novou hydroizolaci a...