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Policie hledá dvaatřicetiletého muže. Má v úmyslu si ublížit

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  19:38

Policie na Jihlavsku hledá dvaatřicetiletého muže, který má podle ní v úmyslu si ublížit. | foto: Policie ČR

Policie na Jihlavsku hledá dvaatřicetiletého Radka Roháčka, který má podle ní v úmyslu si ublížit. Pohybuje se zřejmě mezi Polnou a Zábornou. Vydat se mohl i na Žďár nad Sázavou, informuje policie. Muž má na sobě modré sako a béžové kalhoty.

Pokud o něm někdo něco ví, měl by zavolat na tísňovou linku 158. Sdělila policejní mluvčí Dana Čírtková. Do pátrací akce se zapojili i policejní kynologové.

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