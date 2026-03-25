„Odešla v noci z domova a je velmi nalehko oblečená. Má na sobě riflovou sukni, černé tričko bez rukávů a v ruce má kabelku,“ doplnila Čírtková. Pokud někdo ženu spatří, měl by kontaktovat policii na lince 158.
Policie pátrá po důchodkyni z Třebíče, má Alzheimerovu chorobu a může být zmatená
Jezdila jen pro razítko, Ukrajinka na neoprávněných dávkách získala statisíce
Do Česka jezdila jen, když bylo potřeba prodloužit vízum nebo nahlásit novou adresu. Přesto třicetiletá Ukrajinka roky pobírala humanitární dávky určené lidem v nouzi, kteří utekli před válkou....
Hraběcí stolek se stal hvězdou sítí. Jedinečná vyhlídka se objevila i v hororu
Nejen zážitky, ale i šance pořídit zajímavé snímky jsou pro řadu lidí výzvou k výšlapu. Výsledkem se pak chlubí třeba na Instagramu a dalších sociálních sítích. Velké oblibě mezi „lovci“ takových...
OBRAZEM: Mohutnými přívody vody pro turbíny elektrárny by projelo i metro
Mimořádné prohlídky pro veřejnost se uskutečnily v sobotu na Den vody v přečerpávací vodní elektrárně Dalešice. Všech 160 návštěvnických míst si zájemci zarezervovali během několika hodin. Portál...
Herec Plesl se vrací jako průvodce. Skryté skvosty odhalí tajemství hradu Lipnice
Česká televize ve čtvrtek večer spustí třetí řadu dokumentárního seriálu Skryté skvosty. Herec Jaroslav Plesl v něm diváky provede po deseti památkách. První díl třetí řady přiblíží hrad v Lipnici...
Hlavní tepna Brodu se po Velikonocích uzavře. Provizorní most nemusí být pro všechny
Už jen necelé tři týdny klidu si užijí řidiči v Havlíčkově Brodě. Pak to vypukne. Ihned po Velikonocích by podle informací iDNES.cz měla začít demolice mostu přes řeku Sázavu v Masarykově ulici i...
Brod čeká nejhorší uzavírka v historii. Kvůli mostu měří objížďka 11 kilometrů
Jedna z nejhorších a největších uzavírek v historii města. Tak představitelé radnice, ale i dopravní experti hodnotí připravovanou demolici a stavbu nového mostu v Masarykově ulici v Havlíčkově...
Zvířata z převodovek i obří kanon Dora. Budějovická Beseda ukazuje krásu industriálu
Industriální recykláty & Kovošrot art. Tak se jmenuje výstava výtvorů z vysloužilých součástek psacích strojů, videorekordérů, magnetofonů, počítačů či starých motorů a převodovek v sále...
Brána Matky Boží je pod lešením. Jak bude vypadat, radnice na plachtě radši neukáže
Dominanta Jihlavy a jediná zachovaná městská brána, Brána Matky Boží, se mění ve staveniště. Kolem věže vyrostlo lešení. Rekonstrukce, jež výrazně ovlivní letošní sezonu, bude podle prvních průzkumů...
Plekancův a Jágrův učeň skolil Duklu: Z jejich přesilovek těžím dodnes
Když studoval hotelovku, obsluhoval hokejové krále v přesilovkách Kladna. Co se učeň Jaromíra Jágra a Tomáše Plekance naučil, to prodává i teď v semifinále první ligy proti Jihlavě. Litoměřický...
Za hodinové natírání plotu si podvodníci řekli 86 tisíc. Seniora odvezli do banky
Těžko uvěřitelný případ se stal minulou středu v Havlíčkově Brodě. K seniorovi se vetřela parta chlapů. Tvrdili, že jdou natřít plot. Po hodině „práce“ si řekli o 86 tisíc korun. Protože je senior u...
Poslední směna a rozloučení. Výroba v brodském Ricu po desítkách let skončila
V Havlíčkově Brodě se uzavřela jedna historická kapitola. V pátek večer skončila výroba v závodě Hartmann - Rico. Stalo se tak po dlouhých desítkách let. Podnik vyrábějící chirurgické roušky a...
Železniční most bude sloužit chodcům a cyklistům, má spojit divadlo a kostel
Už je snesen z pilířů a čeká na odvoz. A také na formální dokončení koupě. Někdejší železniční most, který u Stříbrných Hor sloužil vlakům tři čtvrtě století, bude dělat parádu jinde. Ocelovou...
Jihlava uzavírá seznam dárců, jejichž jména a vzkazy ozdobí Horáckou arénu
Už jen posledních pár dní mají zájemci možnost přispět na stavbu Horácké arény v Jihlavě a získat pamětní tabulku se svým jménem na fasádě multifunkční haly. Město v těchto dnech definitivně uzavírá...
Fanoušci oblékli Máchu do dresu, básnila ale Jihlava po obratu: Náš kotel? Fantazie
Vlajkonoši hokejových Litoměřic oblékli básníka Karla Hynka Máchu do kališnického dresu, ale jeho věštba se nevyplnila. Na transparentu stálo „o Dukle šeptal tichý mech, že dnes jí dojde dech“ -...
