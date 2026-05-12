Tři patra a vyhřívaná rampa. Policie v Jihlavě má nový dům pro služební vozy

  16:48
Hned vedle Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina v Jihlavě v ulici Dr. Jiřího Procházky vyrostl nový parkovací dům. Ve zmiňované lokalitě má zmírnit dlouhodobě složitou situaci s parkováním. Jeho stavba trvala dva roky.

Třípatrový parkovací dům má kapacitu přes devadesát míst. „Bude propojený spojovacím krčkem s budovou policejního ředitelství, což je z hlediska užívání parkovacího domu velmi praktické,“ říká policejní mluvčí Dana Čírtková.

Celý projekt je podle ní pro krajské policejní ředitelství významnou stavbou, jelikož vyřeší problémy zejména s parkováním služebních vozidel. Předchozí řešení garáží totiž neumožňovalo žádný stavební zásah, kterým by se zmiňované prostory zvětšily, a tím se navýšil i počet parkovacích míst.

Služební auta stála zaparkovaná venku na nádvoří uprostřed areálu ředitelství. „To s ohledem na vybavení vozidel, potřebu připojení na zdroj elektrické energie a také s ohledem na klimatické podmínky nebylo vhodné,“ připomíná krajský policejní ředitel Miloš Trojánek.

Rychlejší výjezdy i vyhřívaná rampa

Díky novým prostorám budou mít nyní policisté speciální techniku správně uskladněnou a připravenou k nasazení. Navíc získají lepší podmínky k rychlému výjezdu jednotek.

„Investiční akce bude plynule pokračovat, neboť součástí rekonstrukce jsou přeložky sítí v rámci celého areálu, úprava vnitřních ploch areálu krajského policejního ředitelství, včetně propojení ve formě průjezdu s nově budovanou přístavbou,“ vysvětluje Čírtková.

Už dopředu se také předpokládalo, že po dokončení parkovacího domu u policie uvolní její zaměstnanci část veřejně dostupných stání v okolí.

Třetí nezastřešené podlaží a nájezdová rampa k němu jsou vyhřívané tak, aby v zimě nenamrzaly. Horní podlaží bude později sloužit i pro návštěvy. Nejprve se ale musí upravit dvůr za sídlem, což by se mělo stihnout do jednoho roku.

Celkově přesáhne kompletní stavba částku 110 milionů korun. Peníze policie získala z evropského programu IROP a zhruba dvaceti miliony přispěl i Kraj Vysočina.

