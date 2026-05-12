Třípatrový parkovací dům má kapacitu přes devadesát míst. „Bude propojený spojovacím krčkem s budovou policejního ředitelství, což je z hlediska užívání parkovacího domu velmi praktické,“ říká policejní mluvčí Dana Čírtková.
Celý projekt je podle ní pro krajské policejní ředitelství významnou stavbou, jelikož vyřeší problémy zejména s parkováním služebních vozidel. Předchozí řešení garáží totiž neumožňovalo žádný stavební zásah, kterým by se zmiňované prostory zvětšily, a tím se navýšil i počet parkovacích míst.
Služební auta stála zaparkovaná venku na nádvoří uprostřed areálu ředitelství. „To s ohledem na vybavení vozidel, potřebu připojení na zdroj elektrické energie a také s ohledem na klimatické podmínky nebylo vhodné,“ připomíná krajský policejní ředitel Miloš Trojánek.
Rychlejší výjezdy i vyhřívaná rampa
Díky novým prostorám budou mít nyní policisté speciální techniku správně uskladněnou a připravenou k nasazení. Navíc získají lepší podmínky k rychlému výjezdu jednotek.
„Investiční akce bude plynule pokračovat, neboť součástí rekonstrukce jsou přeložky sítí v rámci celého areálu, úprava vnitřních ploch areálu krajského policejního ředitelství, včetně propojení ve formě průjezdu s nově budovanou přístavbou,“ vysvětluje Čírtková.
Už dopředu se také předpokládalo, že po dokončení parkovacího domu u policie uvolní její zaměstnanci část veřejně dostupných stání v okolí.
Třetí nezastřešené podlaží a nájezdová rampa k němu jsou vyhřívané tak, aby v zimě nenamrzaly. Horní podlaží bude později sloužit i pro návštěvy. Nejprve se ale musí upravit dvůr za sídlem, což by se mělo stihnout do jednoho roku.
Celkově přesáhne kompletní stavba částku 110 milionů korun. Peníze policie získala z evropského programu IROP a zhruba dvaceti miliony přispěl i Kraj Vysočina.