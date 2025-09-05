Pohotový zásah. Žena s oprátkou kolem krku skočila z trámu, policisté ji chytili

  12:26
Na tu službu dlouho nezapomenou. Doslova v poslední chvíli policisté Martin Kašík a Jakub Nerad z Jihlavska zachránili lidský život. Matka malého dítěte s oprátkou kolem krku skočila z trámu. Policisté ji v letu zachytili. Jeden ji pak přidržoval, zatímco druhý odřízl lano. Za záchranu života oba nyní dostali ocenění.
Policisté z Polné Martin Kašík a Jakub Nerad obdrželi ocenění za záchranu lidského života. | foto: Policie ČR

Pro Martina Kašíka a Jakuba Nerada sloužící na oddělení v Polné na Jihlavsku to měla být obyčejná noční služba. Po jedné hodině v noci na 26. srpna se však změnila v drama. Stačil jeden telefonát a pokyn k prověření události v Lukách nad Jihlavou.

Právě z tohoto městyse nedaleko Jihlavy přišlo oznámení o ženě. Podle dostupných informací byla ve velmi špatném psychickém stavu, vzala si lano a odešla. Policejní hlídka dostala za úkol ji pomoci najít a pokusit se zjistit, o co jde.

Policisté prošli dům, kde žena s přítelem bydlela. Společně s ním pátrali v okolí a snažili se najít místo, kde by se žena mohla ukrývat. Za tmy to nebylo jednoduché. Na konci dvora pak policisté vstoupili do stodoly.

Muž chtěl skočit z hráze přehrady, policisté mu to rozmluvili po telefonu

„Spatřili ženu, která seděla na trámu ve výšce zhruba tři metry a kolem krku měla omotané lano. Žena plakala a policistům řekla, aby se nepřibližovali a nechali ji být,“ popsala policejní mluvčí Dana Čírtková.

Žena stále seděla na trámu a bylo zřejmé, že je značně rozrušená. „Členové hlídky ji zkoušeli přesvědčit, že má doma malé dítě, které ji potřebuje. Na to ale žena odvětila, že o dítě je postaráno, dodala, že se její problém nedá řešit,“ vylíčila mluvčí.

Žena policistu objala a děkovala za záchranu

Na trámu se přitom žena posouvala stále blíže k jeho okraji. A najednou skočila. Policisté bleskově zareagovali a v pádu ji zachytili a nadzvedávali, aby zabránili fatálnímu následku. Otec ženina přítele rychle podal štafle. „Jeden policista s mužem ženu, která chroptěla, stále podpírali. Druhý policista vylezl na štafle a podařilo se mu lano odříznout,“ řekla Čírtková.

Ženu poté policisté posadili na židli a poskytli jí první pomoc. „Najednou vstala a jednoho z policistů objala, plakala při tom a děkovala,“ sdělila mluvčí.

VIDEO: Muž chtěl skočit z mostu přes Svratku, včas ho zachránili policisté

Žena byla v šoku a byl z ní cítit alkohol. Nadýchala pak 2,3 promile. Policejní hlídka přivolala záchrannou službu, ta ji následně převezla do jihlavské nemocnice.

Oba policisty za projevení odvahy a osobní statečnosti ocenil krajský policejní ředitel Miloš Trojánek. Oběma předal skleněnou plaketu a kázeňskou odměnu. „Vždy, když se seznamuji s těmito silnými příběhy, při nichž naši policisté dokázali včas a správně reagovat, a pomohli tak zachránit lidský život, jsem pyšný, že jsou tito policisté součástí týmu krajského ředitelství na Vysočině,“ poznamenal.

Pohotový zásah. Žena s oprátkou kolem krku skočila z trámu, policisté ji chytili

