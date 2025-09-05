Pro Martina Kašíka a Jakuba Nerada sloužící na oddělení v Polné na Jihlavsku to měla být obyčejná noční služba. Po jedné hodině v noci na 26. srpna se však změnila v drama. Stačil jeden telefonát a pokyn k prověření události v Lukách nad Jihlavou.
Právě z tohoto městyse nedaleko Jihlavy přišlo oznámení o ženě. Podle dostupných informací byla ve velmi špatném psychickém stavu, vzala si lano a odešla. Policejní hlídka dostala za úkol ji pomoci najít a pokusit se zjistit, o co jde.
Policisté prošli dům, kde žena s přítelem bydlela. Společně s ním pátrali v okolí a snažili se najít místo, kde by se žena mohla ukrývat. Za tmy to nebylo jednoduché. Na konci dvora pak policisté vstoupili do stodoly.
„Spatřili ženu, která seděla na trámu ve výšce zhruba tři metry a kolem krku měla omotané lano. Žena plakala a policistům řekla, aby se nepřibližovali a nechali ji být,“ popsala policejní mluvčí Dana Čírtková.
Žena stále seděla na trámu a bylo zřejmé, že je značně rozrušená. „Členové hlídky ji zkoušeli přesvědčit, že má doma malé dítě, které ji potřebuje. Na to ale žena odvětila, že o dítě je postaráno, dodala, že se její problém nedá řešit,“ vylíčila mluvčí.
Žena policistu objala a děkovala za záchranu
Na trámu se přitom žena posouvala stále blíže k jeho okraji. A najednou skočila. Policisté bleskově zareagovali a v pádu ji zachytili a nadzvedávali, aby zabránili fatálnímu následku. Otec ženina přítele rychle podal štafle. „Jeden policista s mužem ženu, která chroptěla, stále podpírali. Druhý policista vylezl na štafle a podařilo se mu lano odříznout,“ řekla Čírtková.
Ženu poté policisté posadili na židli a poskytli jí první pomoc. „Najednou vstala a jednoho z policistů objala, plakala při tom a děkovala,“ sdělila mluvčí.
Žena byla v šoku a byl z ní cítit alkohol. Nadýchala pak 2,3 promile. Policejní hlídka přivolala záchrannou službu, ta ji následně převezla do jihlavské nemocnice.
Oba policisty za projevení odvahy a osobní statečnosti ocenil krajský policejní ředitel Miloš Trojánek. Oběma předal skleněnou plaketu a kázeňskou odměnu. „Vždy, když se seznamuji s těmito silnými příběhy, při nichž naši policisté dokázali včas a správně reagovat, a pomohli tak zachránit lidský život, jsem pyšný, že jsou tito policisté součástí týmu krajského ředitelství na Vysočině,“ poznamenal.
29. ledna 2023