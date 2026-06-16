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Škoda přes 100 milionů, stovky poškozených. Podvod s investiční whisky míří k soudu

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  17:01
Kriminalisté ukončili vyšetřování investic do sudů s whisky z Třebíče a navrhli obžalovat podnikatele Ondřeje Chládka, který je obviněný z podvodu. Škoda v případu podle policie činí více než 100 milionů korun, poškozených z celé republiky je 716.
Vpředu provozní ředitel Ondřej Chládek, vzadu marketér Luboš Denner. (12....

Vpředu provozní ředitel Ondřej Chládek, vzadu marketér Luboš Denner. (12. listopadu 2018) | foto: Trebisch, Tomáš Blažek,  MAFRA

Firma chce pro příští rok vyprodukovat 60 tisíc lahví, v roce 2020 pak o...
V rohovém domě na ulici Leopolda Pokorného v třebíčské židovské čtvrti, kde se...
V rohovém domě na ulici Leopolda Pokorného v třebíčské židovské čtvrti, je nyní...
V rohovém domě na ulici Leopolda Pokorného v třebíčské židovské čtvrti, je nyní...
15 fotografií

Podnikateli hrozí při prokázání viny trest odnětí svobody na pět až deset let. Dozorující státní zástupce Jan Adam uvedl, že sepisuje obžalobu, která bude podaná ke Krajskému soudu v Brně. Uvedl to dnes Třebíčský Deník.

„Policisté z oddělení hospodářské kriminality ukončili vyšetřování a podali státnímu zástupci návrh na podání obžaloby,“ potvrdila pro iDNES.cz policejní mluvčí Dana Čírtková.

Investiční alkohol řeší na Vysočině policie, může jít o podvod za miliony

Kauza je spojená s Chládkem a společnostmi Trebitsch Holding a Česká whisky. Podle státního zastupitelství jde rozsahem o mimořádný případ. Skutky, jichž se týká trestního řízení, jsou z let 2020 až 2024.

Chládek podle Deníku dlouhodobě odmítá, že by se dopustil podvodu. Podle jeho dřívějších vyjádření nešlo o úmyslné jednání, ale o podnikatelský projekt, který se nepodařilo úspěšně dokončit.

Firma je od loňska v konkurzu

Investice do sudů s whisky začaly společnosti ze skupiny Trebitsch nabízet v roce 2020. Zájemcům slibovaly, že zakoupené sudy s destilátem budou po několika letech odkoupené zpět za vyšší cenu. Řada investorů však po uplynutí smluvené doby své peníze zpět nedostala. Začala přibývat trestní oznámení i insolvenční návrhy.

Vpředu provozní ředitel Ondřej Chládek, vzadu marketér Luboš Denner. (12. listopadu 2018)
Firma chce pro příští rok vyprodukovat 60 tisíc lahví, v roce 2020 pak o dalších dvacet tisíc více. Zájem o whisky značky Trebitsch je podle Ondřeje Chládka napříč světem od Japonska po USA či Kanadu.
V rohovém domě na ulici Leopolda Pokorného v třebíčské židovské čtvrti, kde se nápad zrodil, je nyní menší sklad a stáčírna speciálních malých sérií whisky. Během listopadu tady otevřou stylový značkový Trebitsch whisky bar.
V rohovém domě na ulici Leopolda Pokorného v třebíčské židovské čtvrti, je nyní menší sklad a stáčírna speciálních malých sérií whisky. Během listopadu tady otevřou stylový značkový Trebitsch whisky bar.
15 fotografií

Insolvenční správce v minulosti uvedl, že v souvislosti s vyšetřováním byl zajištěný alkohol, nemovitosti i další majetek propojený se skupinou Trebitsch. O tom, zda a v jakém rozsahu budou poškození uspokojeni, rozhodnou vedle insolvenčních řízení také výsledky trestního procesu, uvedl Deník.

Na majetek firmy Česká whisky, s.r.o., sídlící v Třebíči je podle insolvenčního rejstříku prohlášený konkurz. O zahájení insolvenčního řízení rozhodl soud loni na návrh tří věřitelů, kteří uvedli, že v roce 2021 investovali do sudů s whisky, ale slíbené peníze navýšené o úrok jim firma po uplynutí smluvní doby nevyplatila.

O whisky z Třebíče je zájem po celém světě, firma otevírá první bary

Česká whisky spadá pod Trebitsch Holding SE, který je podle rejstříku rovněž v konkurzu. Návrh na insolvenční řízení také podali věřitelé, kteří uvedli, že na základě smlouvy investovali do sudů s whisky, které pak měly být uložené v daňovém skladu a po uplynutí smluvené doby je od nich měla firma odkoupit zpět za navýšenou cenu, což se podle nich nestalo.

12. listopadu 2018
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