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Policie nalezla v rybníku v Jihlavě utonulého Ukrajince

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  14:25
Policie v sobotu nalezla v rybníku Borovinka v Jihlavě utonulého osmatřicetiletého Serhije Čupova z Ukrajiny, po němž pátrala od čtvrtka. Přesné příčiny tragické události policisté zjišťují.

„Muže bez známek života si na vodní hladině rybníka Borovinka v Jihlavě všimla hlídka, která po něm v lokalitě i dnes pátrala. Následně tělo z vody vytáhli policejní potápěči,“ uvedla policejní mluvčí na Vysočině Michaela Lébrová. Příčiny úmrtí určí pitva.

U jihlavského rybníka zmizel cizinec, na břehu nechal věci. Policie nasadila i potápěče

Muže lidé naposledy viděli ve středu mezi 16:00 a 17:00 u rybníka. Od té doby o sobě nedal vědět. Jeho batoh a další věci byly ve čtvrtek ráno nalezeny na břehu rybníka.

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