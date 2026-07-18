„Muže bez známek života si na vodní hladině rybníka Borovinka v Jihlavě všimla hlídka, která po něm v lokalitě i dnes pátrala. Následně tělo z vody vytáhli policejní potápěči,“ uvedla policejní mluvčí na Vysočině Michaela Lébrová. Příčiny úmrtí určí pitva.
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U jihlavského rybníka zmizel cizinec, na břehu nechal věci. Policie nasadila i potápěče
Muže lidé naposledy viděli ve středu mezi 16:00 a 17:00 u rybníka. Od té doby o sobě nedal vědět. Jeho batoh a další věci byly ve čtvrtek ráno nalezeny na břehu rybníka.