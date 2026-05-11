Na Jihlavsku se našlo mrtvé tělo. Zřejmě jde o dva týdny pohřešovaného muže

  10:12
Poblíž Hybrálce na Jihlavsku bylo o víkendu nalezeno mrtvé tělo. Podle policistů jde zřejmě o pohřešovaného muže, kterého hledali poslední dva týdny. Totožnost ale ještě musí potvrdit provedením identifikačních úkonů. Co by mohlo být příčinou mužova úmrtí, policie nesdělila, k objasnění má přispět pitva.
ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Oznámení o nálezu těla přijali policisté v sobotu. „S největší pravděpodobností se jedná o pohřešovaného muže, po kterém jsme pátrali od 27. dubna,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.

K určení přesné příčiny a doby úmrtí byla nařízena soudní pitva. „Stejně tak budou provedeny nezbytné identifikační úkony, které by měly potvrdit totožnost muže,“ doplnila policejní mluvčí.

Jsou to jediné informace, které se k nálezu těla dosud rozhodla policie zveřejnit. „S ohledem na rodinu a blízké nebudeme poskytovat žádné další informace,“ vzkázala Dana Čírtková.

V pondělí 27. dubna vyhlásila policie pátrání po pohřešovaném čtyřiadvacetiletém muži z Jihlavy. „Naposledy byl viděn v sobotu 25. dubna v místě svého bydliště v Jihlavě, odkud odešel ve večerních hodinách. Zpátky se ale nevrátil a nepodal o sobě žádnou zprávu,“ informovala tehdy jihlavská policejní mluvčí Jana Kroutilová s tím, že muž u sebe neměl mobilní telefon.

Jeho blízcí začali mít o mladého muže obavu a sami ho aktivně hledali. Když ale vyčerpali všechny svoje možnosti, obrátili se na policii. Policisté vyhlásili celostátní pátrání. Prověřili lokality, na které měl muž vazbu a kde by se mohl nacházet. Vše ale marně.

11. května 2026  10:12

