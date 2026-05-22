Na případ policisté narazili během operativního šetření, cizinci totiž při žádostech o vydání českých řidičských průkazů na odboru dopravy Městského úřadu Havlíčkův Brod předložili padělané nebo nepravdivě vystavené dokumenty.
Šlo například o potvrzení o absolvování výuky a výcviku v autoškolách nebo lékařské posudky o zdravotní způsobilosti. Za falešné dokumenty měli navíc cizinci zprostředkovatelům zaplatit částky od 25 tisíc do 90 tisíc korun.
Vyšetřování poté ukázalo, že cizinci žádnou povinnou teoretickou ani praktickou přípravu nikdy neabsolvovali. Přesto však někteří získali oprávnění pro skupiny C1, C, CE nebo D, ačkoliv podle policie dosud nikdy neusedli za volant těchto typů vozidel.
„Je až s podivem, jak lehkovážně až lhostejně někteří cizinci přistupují k bezpečnosti na silnicích, kdy si ani neuvědomují, že nákladní souprava v rukou nezkušeného řidiče může během pár okamžiků stát smrtelně nebezpečnou zbraní,“ uvedl vedoucí oddělení dokumentace odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina Ondřej Mejzlík.
Všech osm zadržených cizinců ve věku od 24 do 49 let nyní čelí podezření ze spáchání trestného činu poškození cizích práv. Policisté jim zároveň odebrali podvodně získané řidičské průkazy.
V případě odsouzení jim hrozí až dvouleté vězení nebo zákaz činnosti. Případ policie dál prověřuje a zjišťuje, zda se na podvodném jednání nepodílely další osoby, například zprostředkovatelé nebo lidé odpovědní za vystavení nepravdivých dokladů.