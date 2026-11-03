Případ od konce minulého týdne prověřují policisté z obvodního oddělení v Hrotovicích pro podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci.
Nebezpečné nástrahy se objevily na polní cestě, která vede zhruba 200 metrů za Jaroměřicemi nad Rokytnou (od silnice III/02326) směrem na asfaltovou cestu do obce Příložany. Tuto trasu využívali místní řidiči jako zkratku, aby se vyhnuli oficiální objízdné trase uzavřené silnice II/152, kde aktuálně pracují stavebníci.
Desítky poškozených, škoda dál roste
Na nastražené železné předměty řidiči hromadně najížděli, což vedlo k poškození pneumatik jejich vozidel.
„Celkový počet poškozených a celková výše škody se dosud zjišťuje. Doposud se policistům na obvodním oddělení v Hrotovicích přihlásilo osmnáct poškozených řidičů, kteří tudy projeli a najetím na tyto předměty si poškodili pneumatiky. Není vyloučeno, že poškozených bude ještě více,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.
Po přijetí oznámení vyjela na místo hlídka, která nebezpečné desky a další předměty zajistila. Po pachateli nyní policisté usilovně pátrají.
Polní cesta není objížďka, varuje policie
Policejní mluvčí v této souvislosti upozornila na to, že řidiči nemohou ke své jízdě bezmyšlenkovitě využívat jakýkoliv pozemek jen proto, že si chtějí zkrátit cestu oproti vyznačené objížďce.
Každý pozemek má svého vlastníka, jehož lze dohledat v katastru nemovitostí. Dotčená polní cesta navíc oficiálně není objízdnou trasou a svými parametry vůbec nesplňuje podmínky pro provoz motorových vozidel.