Gang falešných bankéřů obral podvedené o 195 milionů, vydávali se i za policii

Pachatelé své oběti přesvědčovali i s využitím „policejní identity“. Jeden z podvodníků se představil jako policista a ohrožení peněz na účtu potvrdil. Oběti se přitom objevilo skutečné telefonní číslo policie, protože se jednalo o takzvaný spoofing.

„Někdy hovory s falešným bankéřem trvaly minuty, někdy hodiny. V kontaktu byli i více dní - tři až čtyři,“ popsal Pavel Peňáz, náměstek ředitele pro službu kriminální policie a vyšetřování Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.

Poškození jsou v rámci celé České republiky. V součtu se jedná o 803 objasněných dílčích skutků. Způsobená škoda přesahuje 195 milionů korun. V průměru vylákali od lidí stovky tisíc korun. Nejvyšší škoda na jeden skutek přesáhla 2,5 milionu korun.

Na případu pracovali kriminalisté z Vysočiny společně s kolegy z Ukrajiny a ve spolupráci a koordinaci s národní jednotkou Europolu a Eurojustu. Stopy totiž vedly do zahraničí.

„Podařilo se zjistit, že ‚falešní bankéři‘ pobývali na Ukrajině, kde také bylo jejich ‚call centrum‘. Konkrétně ve městě Dnipro, odkud docházelo k navolávání obětí,“ uvedl Pavel Peňáz. Toto call centrum se čtyřikrát přestěhovalo.

Vydání do Česka se bránili zuby nehty

V dubnu se uskutečnila společná akce české a ukrajinské policie. Zasahovali v Plzeňském kraji a na Ukrajině v oblasti města Dnipro. Zúčastnilo se jí na 140 policistů. Kriminalisté také uskutečnili několik domovních prohlídek, během kterých zajistili velké množství výpočetní techniky, mobilních telefonů, SIM karet a finančních prostředků.

Do případu bylo podle policie zapleteno celkem deset pachatelů. V osmi případech se jednalo o občany České republiky a ve dvou případech o cizince - státní příslušníky Ukrajiny a Běloruska.

V České republice zadrželi policisté čtyři podezřelé. Na území Ukrajiny působilo šest lidí. Čeští občané byli následně vydáni do České republiky. Pachatelé jsou ve věku od 18 do 29 let a někteří mají za sebou trestní minulost.

Do České republiky byli pachatelé proti své vůli vydáni na přelomu září a října.„Vyvíjeli neskutečně enormní snahu o to, aby vydáni do České republiky nebyli. Podávali stížnosti, odvolání, procesní námitky. Perličkou bylo, že všichni si podali žádost o azyl na Ukrajině, ačkoli se nacházeli 200 kilometrů od válečné zóny,“ poznamenal Peňáz.

„Tento případ byl pro naše policisty velice složitý především z hlediska procesního, ale i z hlediska technického řešení. Bylo třeba zajistit překlady usnesení a zahájení trestního stíhání do dvou jazyků, zajistit tlumočníky i účast českých policistů při zásahu na Ukrajině. To se podařilo díky zapojení Národní policie Ukrajiny, Europolu a Eurojustu,“ dodal Peňáz.

Podle policie vzhledem k mezinárodnímu charakteru případu a státní příslušnosti pachatelů bude ještě nějakou dobu trvat, než bude celé vyšetřování ukončeno a případ se dostane před soud.

Češi zřídili na Ukrajině podvodné call centrum (29. září 2023):