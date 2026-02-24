Kraj pořídí policii techniku, která na dálku odhalí neukázněné řidiče kamionů

Autor:
  15:43
Kraj Vysočina se rozhodl rázně zakročit proti neukázněným dopravcům, kteří ničí silnice a ohrožují bezpečnost. Zastupitelé odklepli osmimilionovou dotaci na pořízení speciálně vybavených vozidel pro policii. Technika se zaměří na dálkové kontroly kamionů a autobusů i na silnicích druhé a třetí třídy.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Petr Lemberk, MAFRA

Nová auta budou vybavena špičkovou technologií pro dálkový přenos dat z inteligentních tachografů druhé generace.

„Vozidla budou sloužit mimo jiné i k odhalování nelegálních manipulací s tachografy, ke kontrole dodržování sociálních předpisů a k nízkorychlostnímu kontrolnímu vážení,“ vysvětlil hejtman Martin Kukla (ANO).

Podle něj je hlavním cílem zvýšení bezpečnosti a ochrana krajského majetku před přetíženou dopravou. Policisté díky nové výbavě dokážou odhalit prohřešky, jako je překročení doby řízení nebo zásahy do záznamového zařízení, aniž by museli podezřelé vozidlo vůbec zastavit.

Váhy, kamery i klíče na tachografy. Policie má nový speciál na kamiony

Že je takový dohled potřeba, potvrzují také statistiky: jen do konce listopadu loňského roku policisté provedli 874 kontrolních vážení, při nichž zjistili 560 porušených předpisů.

Důslednost se kraji vyplácí i finančně. Na kaucích za porušení předpisů v nákladní dopravě se od roku 2022 do konce listopadu 2025 vybralo přes 24,5 milionu korun. Kraji přitom náleží 30 procent z uložené pokuty, a pokud k přestupku dojde přímo na krajské silnici, může tento podíl vzrůst o dalších 40 procent.

Tyto prostředky pak pomáhají pokrýt náklady na opravy komunikací, které těžká doprava poškozuje.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nemá v Evropě obdoby, rozplývají se hokejisté nad novou třebíčskou arénou

Zimní stadion města Třebíče – KHNP Aréna hlásí, že k dokonalé proměně už chybí...

Necelé dva roky trvala rekonstrukce třebíčského hokejového stánku, nyní je u konce. Novotou zářící třebíčská aréna už má za sebou úspěšnou kolaudaci. Konečný výsledek předčil očekávání, podle mnohých...

Při výcviku na Dalešické přehradě se z velké hloubky nevynořil policejní potápěč

Pátrání po policejním potápěči v Dalešické přehradě u Kramolína. Muž se z vody...

Na Dalešické přehradě na Třebíčsku od odpoledne zasahují všechny složky IZS. K večeru policisté potvrdili, že se hledá policejní potápěč. Ten se při dnešním výcviku nevynořil z vody v místě, kde je...

OBRAZEM: Komplikace v dopravě i zimní pohádka. Vysočinu zasypal přes noc sníh

Sněhová nadílka ve Žďáře nad Sázavou (17. února 2026)

Celá Vysočina se v úterý probudila do bílého rána. Napadlo od pěti až do dvaceti centimetrů sněhu. Příval způsobil mnohé komplikace, zejména v dopravě, přidělal lidem i práci. Bílá peřina ale zároveň...

Komplikace kvůli sněhu napříč Českem. D1 ochromily kolony, uvízly tam kamiony

Kvůli hustému sněžení a uvázlým kamionům musela být v noci na úterý uzavřena...

Dálnice D1 na Vysočině byla v úterý ráno kvůli sněhové kalamitě obtížně sjízdná, problémy v dopravě byly i na jiných silnicích v kraji. Na dálnici se v noci stalo několik nehod, uvízlé kamiony...

Cvičení skončilo tragédií. Pohřešovaného policejního potápěče našli mrtvého

V okolí vodní nádrže Dalešice na Třebíčsku pokračuje rozsáhlá pátrací operace....

Pátrání po elitním policistovi v Dalešické přehradě má tragický konec. Potápěč, který se v pondělí dopoledne nevrátil na hladinu během plánovaného výcviku, byl nalezen v hloubce bez známek života....

Kraj pořídí policii techniku, která na dálku odhalí neukázněné řidiče kamionů

Policisté na okraji Jihlavy získali novou zpevněnou plochu, kde mohou...

Kraj Vysočina se rozhodl rázně zakročit proti neukázněným dopravcům, kteří ničí silnice a ohrožují bezpečnost. Zastupitelé odklepli osmimilionovou dotaci na pořízení speciálně vybavených vozidel pro...

24. února 2026  15:43

Mohl mu zamrznout přísun vzduchu, míní expert o zemřelém potápěči v Dalešicích

Premium
Na hladině Dalešické přehrady spolupracuje hned několik plavidel. Dva policejní...

Technický problém v kombinaci s extrémními podmínkami mohl hrát roli při úmrtí policejního potápěče v hlubinách Dalešické přehrady zásadní roli. Myslí si to zkušený mezinárodní instruktor potápění,...

24. února 2026  12:07,  aktualizováno  14:17

Cvičení skončilo tragédií. Pohřešovaného policejního potápěče našli mrtvého

V okolí vodní nádrže Dalešice na Třebíčsku pokračuje rozsáhlá pátrací operace....

Pátrání po elitním policistovi v Dalešické přehradě má tragický konec. Potápěč, který se v pondělí dopoledne nevrátil na hladinu během plánovaného výcviku, byl nalezen v hloubce bez známek života....

24. února 2026  8:53,  aktualizováno  13:56

Byla to příprava, krotí kouč fotbalové Vysočiny paniku po nevydařené zimě

Jihlavský trenér Jiří Lerch

Generálka měla uklidnit. Místo toho přidala další otazníky. Druholigoví fotbalisté FC Vysočina v závěru zimní přípravy výsledkově narazili. Po dvou nulách na soustředění v Turecku Jihlava nezvládla...

24. února 2026  13:17

„Osmatřicítka“ opět jen pro trpělivé. Na Vysočině ŘSD plánuje řadu oprav

Ředitelství silnic a dálnic nechá v letošním roce opravit povrch silnice 38 na...

Kdo se v letošní sezoně chystá cestovat po silnici 38 skrz Vysočinu, bude se opět muset obrnit trpělivostí. Ředitelství silnic a dálnic na ní plánuje několik oprav. Neobejdou se bez omezení. Velkou...

24. února 2026  8:39

Při výcviku na Dalešické přehradě se z velké hloubky nevynořil policejní potápěč

Pátrání po policejním potápěči v Dalešické přehradě u Kramolína. Muž se z vody...

Na Dalešické přehradě na Třebíčsku od odpoledne zasahují všechny složky IZS. K večeru policisté potvrdili, že se hledá policejní potápěč. Ten se při dnešním výcviku nevynořil z vody v místě, kde je...

23. února 2026  15:43,  aktualizováno  18:21

Musíme být připravení, že Saty nebude, ví Bartoň. Ve Slovinsku čeká nejtěžší zápas

Luboš Bartoň během tréninku české basketbalové reprezentace v Poděbradech.

Reprezentační premiéru zvládl Luboš Bartoň na výbornou, kvalifikaci o mistrovství světa 2027 zahájil dvěma vítězstvími. Nyní ho však s basketbalovým národním týmem čeká další výzva. Minimálně v...

23. února 2026  17:55

Budoucí šéfka Brány Jihlavy při konkurzu překvapila, město si proklepla jako turistka

Patricie Glinská z Divadla J. K. Tyla.

Organizace Brána Jihlavy, která se stará o kulturu a cestovní ruch v krajském městě Vysočiny, zná jméno své nové ředitelky. Stane se jí Patricia Glinská, jež působí jako poradkyně pro kulturu na...

23. února 2026  15:27

Dvoupodlažní parkovací dům u zoo chce město ukrýt pod zem, plán rozdělil opozici

Takto by mohl ve finále vypadat kompletní parkovací dům u zoologické zahrady....

Vyřešit chronický nedostatek míst pro auta a zároveň otevřít prostor pro nová zvířata i moderní zázemí. Takový je cíl ambiciózního projektu, který v údolí u Brněnské ulice chystá město Jihlava...

23. února 2026  12:02

Za ještě víc peněz, ale celý. Brod má opět na stole koupi kulturního domu

Do vnější podoby Kulturního domu Ostrov jeho majitelé v posledních letech...

Kulturní dům Ostrov v Havlíčkově Brodě je znovu na prodej. Vlastníci, jimiž je dvojice podnikatelů, ho opět nabízejí městu. Za celý areál včetně všech přístaveb i parkoviště požadují 170 milionů...

23. února 2026  8:48

Prodej rodinného domu 250 m2, Bystřice…
Prodej rodinného domu 250 m2, Bystřice…

Bystřice nad Pernštejnem - Pivonice, okres Žďár nad Sázavou
5 400 000 Kč

Více z nabídky 2 673 nemovitostí

Stokorunové úspory za cesty vlakem. Stačí vyměnit lístky dopravce za ty krajské

Představení vlaků Moravia od Škody Transportation, které si objednal...

Stejná cesta vlakem může přijít na různé částky. Většinou se vyplatí využít různé krajské jízdenky. Často jsou výhodnější i při cestách mezi regiony oproti cenám jednotlivých dopravců nebo státnímu...

23. února 2026  5:23

Tajemství českých Bradavic. Škola v údolí ukrývá tajnou chodbu i klamné sloupy

Škola v Bradavicích. Tak areálu jihlavské „umprumky“ v Heleníně přezdívají...

Silnička do areálu někdejší textilní továrny v jihlavském Heleníně se vine svahem do prudce se svažujícího údolí. Pak přijde po pravé straně plot a v něm vstup na dlouhé schodiště dolů. A tam pod...

22. února 2026  16:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.