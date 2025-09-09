Sehraný tříčlenný gang ve velkém kradl v drogeriích, prodejny vybíral náhodně

Autor:
  11:08
Minimálně osm krádeží s celkovou škodou přesahující částku 150 tisíc korun má podle obvinění policie na svém kontě tříčlenný gang, který podnikal nájezdy na prodejny s drogistickým zbožím po celé republice. Všichni tři cizinci jsou obviněni z trestného činu, stíháni jsou vazebně.
Fotogalerie3

Tříčlenný gang cizinců vykradl minimálně osm prodejen s drogistickým zbožím, způsobil škodu přes 150 tisíc korun. | foto: Policie ČR

„Zboží odnášeli z obchodů ve velkém, a tak způsobovali vysoké škody, v jednom případě se těsně přiblížila třiceti tisícům,“ uvedla policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Tři muži, jeden devětadvacetiletý a dva ve věku čtyřicet let, jsou obviněni z toho, že se v době od středy 20. srpna dopustili osmi krádeží, a to ve dvou prodejnách v Mladé Boleslavi, dále v Pelhřimově, Humpolci, Jihlavě, dvakrát v Poděbradech a ve Vysokém Mýtě.

Jejich taktika byla důmyslná. Do prodejny vešel muž, který přijel s vozíkem k regálu. Poté přišel druhý k prodavačce a zaměstnal ji dotazy. Mezitím první muž dal do batohu odcizené zboží, s vozíkem přijel k pokladně a odešel. Z prodejny odešel také druhý muž, třetí přišel, vzal batoh a směřoval za svými komplici.

„Z obchodů si odnášeli zejména různé kosmetické výrobky. Ve čtyřech případech zůstala za muži škoda přes dvacet tisíc korun,“ uvedla policejní mluvčí. „Při pohybu po republice využívali vozidla, která si půjčovali. Směr a prodejna, kam jeli odcizit zboží, byly věcí náhody. Zboží prodávali a peníze používali pro svoji potřebu,“ doplnila.

V Jihlavě ukradli zboží za dvacet tisíc

Trojici cizinců se podařilo dopadnout jihlavským kriminalistům, kteří prověřují další případy, a je pravděpodobné, že se trestní stíhání obviněných mužů rozšíří ještě o další skutky.

Tříčlenný gang cizinců vykradl minimálně osm prodejen s drogistickým zbožím, způsobil škodu přes 150 tisíc korun.

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

Muži jsou obviněni z pokračujícího trestného činu krádeže, přičemž činem byla způsobena větší škoda, spáchaného ve formě spolupachatelství,“ uvedl vedoucí oddělení obecné kriminality Jakub Pivoňka.

Případ pro policisty začal na konci srpna, kdy se odehrála krádež zboží v jihlavské prodejně. Před druhou hodinou odpoledne přišli do obchodu v ulici Benešova tři muži, odcizili více než čtyři desítky kosmetických krémů a všichni pak rychle zmizeli. Škoda byla vyčíslena na necelých dvacet tisíc korun.

Hrozilo, že cizinci opustí republiku

Po přijetí oznámení začali policisté případ prověřovat. Ze způsobu provedení krádeže bylo zřejmé, že pachatelé jsou dobře sehraní. Šetření převzali kriminalisté a postupně zjistili, že muži stojí za dalšími sedmi krádežemi na různých místech republiky. Dostali se na stopu podezřelých cizinců, kteří v České republice nemají vazbu ke konkrétnímu místu a jsou stále v pohybu, stoupalo navíc riziko, že ze země odjedou.

Na konci minulého týdne byli kriminalisté úspěšní a podařilo se jim cizince vypátrat na dálnici. Ve spolupráci s policisty dálničního oddělení Poříčany podezřelé vozidlo Škoda Karoq jedoucí směrem na Prahu ve večerních hodinách zastavili.

Zloději po nocích odvezli z firmy přes padesát tun obilí za milion

„Všechny tři podezřelé muže kriminalisté zadrželi a byli umístěni do policejních cel,“ uvedla policejní mluvčí. „Ve vozidle kriminalisté následně nalezli drogistické zboží odcizené v jednom z obchodů, jednalo se například o různé krémy, tonika, séra a holítka.“

Na podaný návrh byli všichni tři obvinění cizinci vzati do vazby a následně je policisté odvezli do věznice. „Případ kriminalisté dále vyšetřují, mimo jiné zjišťují, zda se cizinci nedopustili ještě dalších krádeží ve Středočeském kraji, na Plzeňsku nebo v jiných regionech,“ doplnila Kroutilová.

Za trestnou činnost krádeže lze uložit trest odnětí svobody až na pět let.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Dívka myjící si prs. Městské lázně krášlí akt od známého sochaře Jana Štursy

Jak vnímali umělci ženskou krásu před sto lety? To nyní mohou zjistit lidé procházející kolem Městských lázní v Novém Městě na Moravě. Prostranství před budovou tam nově zdobí bronzová plastika Dívka...

Horor v Kobylím dole. Spadlý drát se na slavnosti mezi lidmi proměnil ve smrtící bič

Premium

Mělo to být velkolepé připomenutí tragických válečných událostí. Přítomny byly tisíce lidí. Slavnost s odhalením pomníku se však proměnila v horor. Osm mrtvých, patnáct těžce zraněných. Partyzáni při...

Čtyřicetimetrové pilíře už stojí. U Brtnice budují druhý nejvyšší most na Vysočině

Všechny nejvyšší pilíře vysokého silničního mostu už stojí. Stavbaři pravděpodobně ještě letos začnou s betonováním vrchní mostní konstrukce. Budování obchvatu Brtnice na cestě mezi Jihlavou a...

Student vyhrožoval střední škole, přímo ze třídy si ho odvezla policie

Hned druhý den nového školního roku řeší gymnázium v Moravských Budějovicích na Vysočině problém. Ve škole zasahovala policie kvůli údajným výhrůžkám jednoho ze studentů. Policisté si ho odvezli...

Už pouze měsíc. Stavba Horácké arény sprintuje do finiše, cenu a termín si drží

Běh na dlouhou trať v posledních týdnech vygradoval v dramatický finiš. Stavba Horácké Arény v Jihlavě, multifunkční haly za dvě miliardy, která začala 28. července 2023, jde do finále. Hotovo by...

Sehraný tříčlenný gang ve velkém kradl v drogeriích, prodejny vybíral náhodně

Minimálně osm krádeží s celkovou škodou přesahující částku 150 tisíc korun má podle obvinění policie na svém kontě tříčlenný gang, který podnikal nájezdy na prodejny s drogistickým zbožím po celé...

9. září 2025  11:08

Orlům mořským Vysočina svědčí, v kraji přibývá hnízdících párů i mláďat

Ornitologové se radují, na Vysočině letos úspěšně zahnízdilo 17 párů orlů mořských. Dravci vyvedli celkem 33 mláďat. Znamená to, že oproti loňsku se počet tohoto zákonem chráněného a kriticky...

9. září 2025  6:03

Nová naučná stezka se sochami a minirozhlednou upomíná na zavraždění Mariany

„Tohle ještě nic není, běžte si to projít celé, je to nádhera,“ říká u cedule s dřevořezbou dívky hovorný penzista v klobouku. Příběhem dívky Mariany, zavražděné v roce 1689 lupičem nedaleko Štěměch...

8. září 2025  14:12

Památky na Vysočině zlákaly víc návštěvníků, polepšily si hlavně Telč a Lipnice

Památky ve správě Národního památkového ústavu (NPÚ) na Vysočině navštívilo v době od ledna do konce srpna celkem 117 882 lidí. Je to o jedenáct procent více než loni za stejnou dobu. Vyplývá to ze...

8. září 2025  8:29

Obyvatelé sídliště odmítají novou bytovku. Kde si budou hrát děti? píší na zdi

„Děti si budou hrát kde? Pojďte Žižkov něco udělat! Spojit se!“ Takový nápis kdosi vytvořil na původně tenisové zdi na volném prostranství mezi školkou a bývalým sídlem společnosti Mateza na...

7. září 2025  9:25

Divadelní sezonu v Horáckém odstartuje den otevřených dveří a Pinocchio

Sobotní den otevřených dveří a nedělní premiéra pohádky Pinocchio zahájí 86. sezonu Horáckého divadla Jihlava (HDJ). Soubor pro své diváky připravuje hned šest premiér. Nově se jim také představí dvě...

6. září 2025  8:30

Čtyřicetimetrové pilíře už stojí. U Brtnice budují druhý nejvyšší most na Vysočině

Všechny nejvyšší pilíře vysokého silničního mostu už stojí. Stavbaři pravděpodobně ještě letos začnou s betonováním vrchní mostní konstrukce. Budování obchvatu Brtnice na cestě mezi Jihlavou a...

5. září 2025  15:11

Pohotový zásah. Žena s oprátkou kolem krku skočila z trámu, policisté ji chytili

Na tu službu dlouho nezapomenou. Doslova v poslední chvíli policisté Martin Kašík a Jakub Nerad z Jihlavska zachránili lidský život. Matka malého dítěte s oprátkou kolem krku skočila z trámu....

5. září 2025  12:26

Hravě si poradí i s nestandardními formáty. Učebnice nejlépe balí v knihovně

Městská knihovna v Novém Městě na Moravě opět nabízí originální službu. Zájemci si v ní mohou nechat zabalit učebnice a sešity do školy. Služba se tam zkraje září rozjíždí už počtvrté a za tu dobu se...

5. září 2025  11:04

Padající strom vážně zranil projíždějícího cyklistu, policie hledá možného viníka

Projíždějícího cyklistu ve Žďáře nad Sázavou zasáhl a vážně zranil padající strom. Incident se stal ve čtvrtek večer. Záchranáři muže vzhledem k jeho stavu transportovali do nemocnice vrtulníkem.

5. září 2025  8:39

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Senior se nemohl po nehodě dostat z vozu, pomohl mu psovod, který jel kolem

Když v sobotu 30. srpna kolem deváté hodiny vyjížděl policista Ondřej Jakubů z pelhřimovské skupiny oddělení služební kynologie na výcvik se svým služebním psem, ještě netušil, co ho cestou potká....

4. září 2025  12:22

Už pouze měsíc. Stavba Horácké arény sprintuje do finiše, cenu a termín si drží

Běh na dlouhou trať v posledních týdnech vygradoval v dramatický finiš. Stavba Horácké Arény v Jihlavě, multifunkční haly za dvě miliardy, která začala 28. července 2023, jde do finále. Hotovo by...

4. září 2025  9:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.