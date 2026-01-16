Drzý návštěvník. V cizím domě roztopil krb a poobědval sekt s konzervou pro kočky

Autor:
  14:41
Hodně neobvyklý případ řeší kriminalisté v Havlíčkově Brodě. Do jednoho z domů v okrajové části města vešel cizí muž. A choval se tam jako doma. Dokonce si zatopil v krbu. Utekl, až když přišel majitel domu. O chvíli později nezvaného hosta dopadli přivolaní policisté.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: NETFLIX

Takových telefonátů operátoři tísňové linky moc nepřijímají. Proto je překvapilo, když jim ve středu před jednou hodinou odpoledne volal vystrašený majitel jednoho z domů v havlíčkobrodské místní části Termesivy.

„Sdělil, že ve svém domě přistihl cizího muže,“ popsala neobvyklou událost policejní mluvčí Michaela Lébrová.

Nezvaný host se v domě choval úplně jako doma. V obytné části si zatopil v krbu, pohodlně se posadil a v klidu poobědval. Dal si nalezenou lahev sektu, kterou zajedl krmením pro kočky z konzervy.

V domě si pohověl přibližně hodinu. Poté se vrátil majitel a nestačil zírat, co se mu to doma dělo. Cizího návštěvníka, který přišel bez ohlášení, rychle vyhnal ven a zavolal policisty.

Ti během chvíle šestačtyřicetiletého muže vypátrali a zadrželi u jednoho z vedlejších domů, následně ho odvezli do policejní cely. Případ kriminalisté zadokumentovali, dále ho řeší ve zkráceném řízení pro podezření ze spáchání trestného činu porušování domovní svobody.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Nehody na Vysočině uzavřely D1 v obou směrech, záchranáři ošetřili šest zraněných

Nehoda na D1 poblíž exitu Lhotka, po níž musela být dálnice uzavřena. Při...

Vážné dopravní nehody v pondělí ráno na více než dvě hodiny uzavřely dálnici D1 na Vysočině. Neprůjezdný byl směr na Brno u exitu Lhotka na 153. kilometru, kde se srazilo šest aut. O pár desítek...

Nejznámější český vetešník. Na zámku vytvořil neobyčejné království starých věcí

Premium
Pavel Kuře přišel na zámek v Martinicích před osmnácti lety. Podařilo se mu jej...

Zámek v Martinicích je zvláštním světem. Je rájem hledačů vzpomínek. Nebo „klumprtů“ na chalupu. Stavení u Želivské přehrady na pomezí Vysočiny a středních Čech vlastní sběratel všeho možného Pavel...

RegioJet veze do Jihlavy novinku, od prosince ji přímými linkami spojí s Prahou

Pro linku R9 (známou jako rychlík Vysočina) aktuálně polský výrobce PESA vyrábí...

Novinku, která zpříjemní cestujícím z Vysočiny železniční spojení s Prahou, chystá od prosince 2026 soukromý dopravce RegioJet. Jihlavu s metropolí spojí pravidelné přímé linky bez nutnosti přestupu...

V Havlíčkově Brodě vykolejila cisterna s naftou. Škoda přesáhla 30 milionů

Na železniční stanici Havlíčkův Brod probíhá snaha o vrácení vykolejené...

V Havlíčkově Brodě ve čtvrtek brzo ráno vykolejil cisternový vagon, což způsobilo škodu 32,5 milionu korun. Poškození na trati bylo vyčíslené na 30 milionů korun a na vlaku za 2,5 milionu, řekl...

Kruté pravdy ukrajinského Čecha: Dá se zvyknout na vše. Kromě dršťkové polévky

Dmitrij Prokopcov jako trenér havlíčkobrodských stolních tenistů

Většinu svého života prožil v České republice, společně s českou manželkou zde vychovává dvě dcery (13 a 11 let) a svoji novou vlast dokonce v roce 2016 reprezentoval ve stolním tenise i na...

Drzý návštěvník. V cizím domě roztopil krb a poobědval sekt s konzervou pro kočky

Praskání dříví v krbu ve 4K

Hodně neobvyklý případ řeší kriminalisté v Havlíčkově Brodě. Do jednoho z domů v okrajové části města vešel cizí muž. A choval se tam jako doma. Dokonce si zatopil v krbu. Utekl, až když přišel...

16. ledna 2026  14:41

Kam kopneme, tam je problém. Harmonogram proměny centra Meziříčí je v troskách

Firma, jež pracuje na obnově centra Velkého Meziříčí, nebude oproti původním...

S téměř sedmi sty miliony korun bude letos hospodařit Velké Meziříčí na Žďársku. Novinkami ale rozpočet nepřekypuje, dominují mu nákladné akce započaté už loni. Tou největší a nejdiskutovanější je...

16. ledna 2026  12:14

Brodská nemocnice se stala iktovým centrem, pečuje o pacienty s mrtvicí

Nemocnice v Havlíčkově Brodě začala sloužit jako iktové centrum. Umožnila to...

Status takzvaného iktového centra má od počátku letošního roku nemocnice v Havlíčkově Brodě. Zařízení se tak stalo odborným pracovištěm schopným po všech stránkách pečovat o pacienty, jež postihla...

16. ledna 2026  8:51

Vsadili jsme na plazmu, říká primář urologie o šetrné operaci prostaty

„Ne všichni muži se zbytnělou prostatou mají či negativně vnímají nějaké...

Zvětšená prostata patří k nejčastějším zdravotním potížím mužů ve vyšším věku a pro řadu z nich znamená výrazné omezení kvality života. Moderní medicína dnes nabízí nejen účinnou konzervativní léčbu,...

15. ledna 2026  15:09

Konečně pořádná zima, libují si horolezci. Ledová stěna ve Víru je perfektní

Ledová stěna ve Víru je díky silným a déletrvajícím mrazům v perfektním stavu....

Ty nejlepší tuzemské lezce hostila ledová stěna ve Víru na Žďársku. Na uměle vytvořeném ledopádu ve skalnatém údolí řeky Svratky se odehrálo Mistrovství České republiky v ledolezení na rychlost. A na...

15. ledna 2026  11:56

Slunce, škola a baseball. Kollmann žije v Yumě svůj americký sen

Český nadhazovač Filip Kollmann

Zní to skoro jako pohádka, kluk z malého města na Vysočině si plní svůj americký sen. Konkrétně jeho baseballovou podobu... Loňský rok může Filip Kollmann, nadhazovač extraligového klubu Třebíč...

15. ledna 2026  10:39

Jihlava rozšíří rezidenční parkování, modré čáry budou i na sídlišti Kollárova

Sídliště Kollárova v severovýchodní části Jihlavy bude dalším místem, na které...

Sídliště Kollárova v severovýchodní části Jihlavy bude dalším místem, na které se v nejbližší době zaměří systém rezidentního parkování. Modré čáry a vyhrazená místa by se tam měly objevit od podzimu...

15. ledna 2026  8:43

Přijel jsem se otužovat, tvrdil zdrogovaný naháč hlídce. Oblečení nechal v lese

U domu Karlose Vémoly zasahuje policie.

Za otužováním údajně přijel na Vysočinu pětadvacetiletý muž z Prahy, který v pondělí odpoledne zaměstnal policisty i záchranáře. Zcela bez oblečení se potuloval po Žďársku a pokřikoval na...

14. ledna 2026  15:31

Kruté pravdy ukrajinského Čecha: Dá se zvyknout na vše. Kromě dršťkové polévky

Dmitrij Prokopcov jako trenér havlíčkobrodských stolních tenistů

Většinu svého života prožil v České republice, společně s českou manželkou zde vychovává dvě dcery (13 a 11 let) a svoji novou vlast dokonce v roce 2016 reprezentoval ve stolním tenise i na...

14. ledna 2026  12:28

Nejnižší návštěvnost vinou rekonstrukce. Divný rok jihlavský Vodní ráj přežil

Ve Vodním ráji si užijí hlavně děti, akvapark je plný atrakcí, jako jsou...

Akvapark Vodní ráj v Jihlavě má za sebou neobvyklý rok. Zdárně jej však přečkal. Kvůli rozsáhlé modernizaci totiž byla jeho vnitřní část většinu roku 2025 uzavřena. Přesto si cestu do největšího...

14. ledna 2026  11:49

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nečekal jsem, že mi zmrzne i cola v batohu, říká Třebíčan. Jde pěšky na olympiádu

Třebíčan jde pěšky na olympiádu

Bez tréninku, po nemoci, s výbavou koupenou na poslední chvíli. Tak vyrazil šestadvacetiletý Nico Moro před více než týdnem z Třebíče. Jeho cílem je italské Miláno, kde 6. února začínají zimní...

14. ledna 2026  10:49

Humpolecká pivnice se dostala do finále soutěže o nejoblíbenější gastropodnik

Základem nabídky oblíbené pivnice je špičkově ošetřené pivo, které je Na...

Humpolecká Pivnice Na Štokách se stala gastropodnikem na Vysočině za rok 2025. Alespoň podle celostátní ankety společnosti Qerko. Restaurace pivovaru Bernard postoupila do finále, v němž se utká se...

14. ledna 2026  8:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.