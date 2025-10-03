Policie kvůli nahlášení bomby evakuuje základní školu v Jihlavě

Anonym nahlásil bombu ve škole v Jihlavě. Odpoledne tu bude volební místnost

Autor:
  9:52aktualizováno  10:07
Policisté v pátek evakuují prostory Základní školy Křížová v Jihlavě. Důvodem je nahlášení výbušného zařízení. „Na místě jsou dostupné policejní hlídky. V budově probíhá prohlídka prostor,“ informovala policejní mluvčí Dana Čírtková.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Do školy v centru města, jen kousek od Masarykova náměstí, přišel ráno anonymní mail. Neznámý pisatel v něm vyhrožoval odpálením bomby.

„Vedení školy nám obdržení výhružné zprávy nahlásilo. Paní ředitelka okamžitě rozhodla o evakuaci celé školy,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.

Na místo podle ní musela i posádka zdravotnické záchranné služby. „Jednomu z evakuovaných děti se udělalo nevolno,“ vysvětlila.

Policisté budovu prochází a prohlížejí. Kontrola je podle mluvčí obvzláště důkladná, neboť odpoledne budou prostory školy sloužit jako jedna z volebních místností.

Základní škola Křížová je umístěna v samém centru Jihlavy. Navštěvuje ji přibližně 390 dětí. Škola zajišťuje i chod družiny a školní jídelny.

Podle jihlavského magistrátu, který školu zřizuje, je to tento týden už druhá výhrůžka tomuto vzdělávacímu zařízení. „Vedení školy i města ubezpečuje veřejnost a především rodiče dětí, že školákům nehrozí žádné nebezpečí. Škola je evakuovaná a prohledává ji policie, která má situaci plně pod kontrolou. Děti ani jejich příbuzní nemusí mít důvod k obavám,“ vzkázal mluvčí magistrátu Radovan Daněk.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Ukrajinci jezdili do Česka jen pro humanitární dávky. Běžná praxe, tvrdí policii

Policie na Vysočině vyšetřuje třináct Ukrajinců, které podezřívá ze zneužívání humanitárních dávek. Požádali o podporu pro ukrajinské občany s dočasnou ochranou v České republice, přitom se v Česku...

Babiš podává ruku komunistům, řekla na happeningu plném umělců Němcová

Několik stovek lidí se sešlo na happeningu NE komunistům, který se odpoledne až do pozdního večera konal na jihlavském Masarykově náměstí. V úvodu zazpívala operní pěvkyně Dagmar Pecková státní hymnu...

Mladík roky znásilňoval mladší sestru. Dejte mi podmínku, žadonil u soudu

Téměř čtyři roky sexuálně zneužíval a znásilňoval svou mladší sestru. Dnes pětadvacetiletý mladík ji před rodiči přiměl k mlčení tvrzením, že jestli se jim se záležitostí svěří, dostane od nich...

Řidičům ve Žďáře se ulevilo, otevřela se propojka výpadovek na Brno a Jihlavu

Průjezd Žďárem je zase o něco snazší. Ve městě, sužovaným letos sérií uzavírek, se otevřela propojka Brněnské a Jihlavské ulice. A to včetně kruhového objezdu na výjezdu na Brno, který byl na trase...

Z brownfieldu se může stát nová rezidenční čtvrť, ochránce před tím varuje

V Havlíčkově Brodě by mohla přibýt plocha pro nové rezidenční bydlení. Investor by chtěl na byty přestavět bývalý areál firmy Amylon. Brownfield v ulici U Panských je už desítky let ostudou města....

Policie kvůli nahlášení bomby evakuuje základní školu v Jihlavě

Aktualizujeme

Policisté v pátek evakuují prostory Základní školy Křížová v Jihlavě. Důvodem je nahlášení výbušného zařízení. „Na místě jsou dostupné policejní hlídky. V budově probíhá prohlídka prostor,“...

3. října 2025  9:52

Na Vysočině se s volbami koná osm referend. V šesti jde o větrné elektrárny

Osm obcí na Vysočině se v pátek a v sobotu chystá nejenom na volby do Poslanecké sněmovny, ale také na místní referendum. Celkem šest z nich přitom bude řešit výstavbu větrných elektráren. Lidé ale...

3. října 2025  5:47

Babiš podává ruku komunistům, řekla na happeningu plném umělců Němcová

Několik stovek lidí se sešlo na happeningu NE komunistům, který se odpoledne až do pozdního večera konal na jihlavském Masarykově náměstí. V úvodu zazpívala operní pěvkyně Dagmar Pecková státní hymnu...

2. října 2025  10:44,  aktualizováno  18:33

Investice za tři čtvrtě miliardy. Humpolec bude centrem vzdělávání v zemědělství

Českou zemědělskou akademii a Školní statek v Humpolci čeká nevídaná modernizace za tři čtvrtě miliardy korun. Plán, který má být dokončen v roce 2034, už schválil Kraj Vysočina. V areálu vzniknou...

2. října 2025  14:32

Jágrik o svém vstupu do ligy: Spadla ze mě tíha, že musím někomu něco dokazovat

Výrazný pokrok ve své profesionální kariéře v posledních týdnech zaznamenal fotbalový brankář Adam Jágrik. Pětadvacetiletý odchovanec Velkého Meziříčí, který jedenáct let působil v jihlavském FC...

2. října 2025

Na Pekelném vrchu si děti vyzkouší lezení do úlu, mraveniště i ptačího hnízda

Velký včelí úl, mraveniště nebo ptačí hnízdo. Takové atraktivní prvky budou moci už brzy zkoumat děti i dospělí nedaleko Třebíče. Naučnou stezku na vrch Pekelný kopec s oblíbenou rozhlednou dává do...

2. října 2025  8:49

Šestnáctiletí mladíci kradli celé letní prázdniny, nadělali škodu za statisíce

Sérii vloupání a krádeží, ke kterým docházelo během letošních prázdnin na Chotěbořsku, mají na svědomí dva teprve šestnáctiletí mladíci. Škoda na odcizených věcech a poškozených autech šplhá do...

1. října 2025  14:28

Největší investice v dějinách Žďáru. Kraj postaví moderní zařízení pro seniory

Volný pozemek před zdravotnickou školou ve Žďáře nad Sázavou změní podobu, vznikne tam moderní zařízení pro seniory. Stavbu za zhruba 700 milionů korun postaví Kraj Vysočina, který v září s městem...

1. října 2025  11:37

Stavba kolejí jihlavské polytechniky může pokračovat, rozhodlo odvolacího řízení

Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ) může pokračovat ve stavbě svých nových kolejí u Fritzovy ulice. Krajský úřad Středočeského kraje jako odvolací orgán sporu o stavbu kolejí vydal ve čtvrtek...

1. října 2025  9:05

Poslední velká uzavírka a pro letošek hotovo. Kudy řidiči v Jihlavě neprojedou

Poslední velká uzavírka v tomto roce v Jihlavě. Tak mluví primátor Jihlavy Petr Ryška o chystaných dopravních omezeních v Havlíčkově ulici, v místech okružní křižovatky u sila, která jsou postupně...

30. září 2025  16:25

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Jihlava splnila cíl, v poháru ji čeká soupeř z první ligy. Navíc s vazbou na region

Do Jihlavy dorazí účastník nejvyšší domácí fotbalové soutěže, v rámci třetího kola MOL Cupu vyzve FC Vysočina pražskou Duklu. Zajímavý souboj to bude nejen z pohledu porovnání první a druhé ligy, ale...

30. září 2025  14:24

Personál, prostředí i technika. Nového ředitele záchranářů čeká nelehký úkol

Zdravotnická záchranná služba (ZZS) Kraje Vysočina bude mít brzy nové vedení. Po pondělní rezignaci dlouholeté ředitelky Vladislavy Filové začne Kraj Vysočina, zřizovatel příspěvkové organizace,...

30. září 2025  13:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.