  15:10
Řidiče pod vlivem alkoholu načapali v noci na neděli policisté v Jihlavě. Zdánlivě banální případ, kterých se ve statistikách objevuje den co den několik, však měl tentokrát krajně neobvyklé okolnosti. Řidič policistům vysvětloval, že se chtěl zbavit vos. A že se kvůli tomu musel předem posilnit.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Oznámení o nestandardní jízdě Opelu Astra dostali policisté v neděli krátce před druhou hodinou ráno. Po ulici se pohybovalo vozidlo a chování jeho řidiče přišlo svědkům podezřelé. Tak zavolali na tísňovou linku.

Hlídka, která na místo během chvíle dorazila, si auta všimla v sousední ulici. Řidič, který měl v autě ještě spolujezdkyni, se snažil zaparkovat.

„Policisté k nim dojeli, provedli kontrolu a zjistili, že je řidič opilý. Při dechové zkoušce mu naměřili hodnotu 1,72 promile alkoholu. Také opakované zkoušky u něho ukázaly obdobné hodnoty. Opilá byla i jeho spolujezdkyně,“ popsala policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Vyhýbal se srnám a skončil v příkopu. Ty 2,4 promile jsem nahnal až doma, tvrdí

Až do této chvíle situace nevybočovala z celé řady obdobných případů. Když ovšem začal řidič vysvětlovat, proč řídil opilý, nestačili se ani zkušení policisté divit. Za vše totiž prý mohly vosy.

Nepříjemný bodavý hmyz se, jak řidič vypověděl, usadil v zadním světle jeho auta. A on se vos chtěl nějakým způsobem zbavit. Inspiroval se při tom radou, že tak lze učinit jízdou. A prý se to nejlépe dělá v noci, kdy jsou vosy méně aktivní.

Čtrnáctiletý hoch vzal dědovi klíčky a naboural auto, pak nadýchal jedno promile

„Měl ale z celé operace strach, a alkohol si proto dal na posilněnou. Když byly dle řidiče vosy z auta pryč, měl zase obavy, aby se do vozidla nevrátily, a proto odjel zaparkovat na jiné místo,“ vylíčila policejní mluvčí.

Policisty však ani tímto originálním vysvětlením neobměkčil. Na místě mu zadrželi řidičský průkaz a odvezli si ho na oddělení. Tam inspektor sdělil šestadvacetiletému muži podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Případ policisté dále vyšetřují.

Žirafí parťáci si na Jihlavu zvykli, už se předvádějí v Africké savaně

Vedení i chovatelé jihlavské zoologické zahrady září nadšením. Všichni tři noví žirafí samci zvládli adaptaci v novém prostředí na výbornou. Pochází z různých koutů země, v Jihlavě se sešli před pár...

7. srpna 2025  15:36

Trucpodnik vůči žurnalistické škole? Diskuze pořádá i „přítel ruských webů“

K srpnu patří v Havlíčkově Brodě neodmyslitelně Letní žurnalistická škola (LŽŠ). Týdenní soustředění začínajících novinářů bývá doplněno veřejnými besedami s osobnostmi. Letos však bude mít škola...

7. srpna 2025  11:04

