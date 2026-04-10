„U nalezených mincí nevíme, komu patřily, kdo je ukryl ani z jakého důvodu. Právě tato nejistota dodává expozici další rozměr a činí ji zajímavou nejen pro odborníky a zájemce o historii, archeologii či numismatiku,“ okomentoval nedvědický starosta Petr Konečný s tím, že výstava by mohla zvýšit zájem návštěvníků o historii regionu.
Část unikátní expozice byla v Nedvědici instalována už roku 2018, nyní se ale dočkala zásadního rozšíření. Ve vitrínách je nově vystaveno na 330 mincí - výběr nejen z prvního, ale ze všech čtyř nálezů. Ty byly učiněny mezi lety 2016 a 2023 právě u blízkého Dolního Čepí, osady Ujčova na Žďársku. Ten spadá pod Kraj Vysočina, prozkoumaná a konzervovaná stříbrná platidla - většinou uložená v době třicetileté války - byla proto zapůjčena z jihlavského Muzea Vysočiny.
První džbán, objevený v roce 2016, obsahoval celkem 284 tolarů, pražských grošů, ecu (francouzská historická mince, pozn. red.) a dalších platidel z Anglie, Itálie, Švýcarska, Rakouska, německých zemí, Lotyšska, Polska, Čech a Slezska. Dle odborníků byl do země zakopán ve 40. letech 17. století, tedy právě za třicetileté války. Ve vitrínách je z něj k vidění 81 stříbrňáků.
Další tři poklady spatřily po bezmála čtyřech stoletích v zemi světlo světa během roku 2023. „Druhý depot obsahoval 169 mincí. Poslední ražba je datována do roku 1672, tudíž tento soubor nesouvisí s třicetiletou válkou. Mohlo jít o úschovu peněz z nějaké neznámé obchodní transakce v Dolním Čepí či sousedních obcích,“ řekl David Zimola, archeolog Muzea Vysočiny v Jihlavě.
Třetí džbán obsahoval 153 stříbrňáků. Stejně jako první soubor jej někdo zakopal v nejistých válečných 40. letech 17. století. A i poslední, čtvrtý nález, který země náhodně vydala, pochází z téhož období. Byl také největší a obsahoval nejvíce mincí - celkem 377.
Navštívit ojedinělou expozici, doplněnou o další regionální unikát, takzvaný nedvědický mramor, lze v otevírací době infocentra. Vstup je zdarma.