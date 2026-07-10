Nejhorší prasečina, zuří lidé ze sídliště. Firma pokácela zelené stromy i s hnízdy ptáků
Vítězná cukrářka: Dělám mini dortíčky, to v kavárnách jen tak neuvidíte
Jméno Elišky Hlaváčové si diváci spojí především s úspěchem v televizní soutěži Peče celá země. Nyní svou energii přenesla do Jihlavy, kde pro hotel a kavárnu Savorsky připravila unikátní kolekci...
Obcí se prohnal downburst. Ničil střechy, padající stromy trhaly elektrické vedení
Následky silné středeční bouřky odstraňují v Rantířově na Jihlavsku. Popadané stromy a větve poškodily elektrické vedení, což zastavilo provoz železnice. Bouřky provázel velmi silný vítr způsobený...
Smrtelná nehoda dvou kamionů na pět hodin uzavřela silnici na Havlíčkobrodsku
Dva životy si vyžádal páteční čelní střet dvou nákladních aut na silnici 38 u obce Štoky na Havlíčkobrodsku. Vozidla po nehodě začala hořet. Oba řidiči zemřeli, uvedla mluvčí krajských hasičů Petra...
„Jen na ně koukáme, víc není třeba.“ Na Vysočině vznikla rezervace divokých koní
Na Vysočině vznikla první rezervace divokých koní. Obecně prospěšná společnost Česká krajina ji vytvořila ve spolupráci s vlastníkem pozemků. Nachází se na více než dvaceti hektarech u Loukova na...
Předchozí vize o vysokorychlostní trati byly nerealistické, říká ministr Bednárik
Projekt vysokorychlostní trati (VRT) je klíčovou vizí pro moderní českou dopravu. Její ministr Ivan Bednárik (za SPD) míní, že předchozí představy byly často nerealistické. A zdůrazňuje, že stavba...
Nejhorší prasečina, zuří lidé ze sídliště. Firma pokácela zelené stromy i s hnízdy ptáků
V Havlíčkově Brodě začala dlouho plánovaná revitalizace sídliště Pražská. Ovšem ne zrovna šťastně. Stavební firma pokácela množství vzrostlých stromů. Nyní, ve vegetačním období. O hnízda přišla řada...
Obří pes Vulpes je novou atrakcí Telče, podivuhodná socha je poctou outsiderům
Vulpes Gott Dratoslav von Mischling neboli Slávek. Tak se jmenuje obří skulptura psa, která našla na několik měsíců své místo na hrázi Štěpnického rybníka v Telči. Srst je vyrobená ze spirál...
Dobrovolníci obnovili stezky k hradu, umístili k nim desítky ptačích budek
Téměř tři desítky dobrovolníků se v rámci projektu Stezky z lásky zapojily do obnovy turistické trasy vedoucí od vlakového nádraží v Pacově směrem na hrad Kámen. Nadšenci mimo jiné rozmístili desítky...
Před staletími chodili Meziříčím Germáni, ukázaly archeologické nálezy
Dva cenné artefakty z doby římské našli archeologové při záchranném výzkumu na náměstí ve Velkém Meziříčí. Jedná se o ozdobnou sponu z třetího až čtvrtého století a fragment maskovitého visacího...
Terminál už funguje. Skutečným uzlem se ale Jihlava stane až po napojení VRT
Jihlava se stala ukázkou nové éry české dopravy. Avšak cesta k vysokorychlostní trati vyžaduje přesné technické vymezení. Zatímco nedávno otevřený dopravní terminál Jihlava-město zásadně zlepšuje...
Srážka autobusu a pěti aut. Vjely do hustého dýmu z hořícího pole, několik zraněných
Neobvyklá nehoda se stala středu odpoledne na Třebíčsku. Silnici mezi Moravskými Budějovicemi a Jaroměřicemi nad Rokytnou zahalil dým z požáru sousedního pole. V hustém kouři pak havarovalo šest...
Předchozí vize o vysokorychlostní trati byly nerealistické, říká ministr Bednárik
Projekt vysokorychlostní trati (VRT) je klíčovou vizí pro moderní českou dopravu. Její ministr Ivan Bednárik (za SPD) míní, že předchozí představy byly často nerealistické. A zdůrazňuje, že stavba...
U Znojma uhořel muž. Skládku na Brněnsku hasili devět hodin, dva hasiči se zranili
Jihomoravští hasiči mají za sebou mimořádně náročnou noc. U Bratčic na Brněnsku likvidovali rozsáhlý požár skládky, kvůli němuž vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu. Na místě se během zásahu...
Chci být u toho, až Dukla postoupí, říká Plutnar. V Litvínově pro něj nebylo místo
Nějaké posily už prvoligová jihlavská Dukla do svého týmu pro příští soutěžní ročník přivedla hned po sezoně. Nicméně na zvučnější jméno čekali její fanoušci až do začátku minulého týdne, kdy klub...
Světlá přebírá sokolovnu. Ze symbolické koruny ale cena vyšplhala do milionů
Už tři roky jedná radnice ve Světlé nad Sázavou se zástupci České obce sokolské o převodu tamní sokolovny. Debaty se vlečou a mění, ze symbolické koruny se cena vyšplhala na čtyři miliony. Přesto by...
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...
Hnát, Koudela i Lakomec. Staří známí z pověstí po více než sto letech znovu ožívají
Město Havlíčkův Brod připravilo pro čtenáře a posluchače originální projekt. Během letních měsíců si mohou zájemci na webu stáhnout městské pověsti v textové i zvukové podobě. Autory nově...
Začalo vojenské cvičení pro středoškoláky, Náměšť hlásí vyšší zájem než loni
V Náměšti nad Oslavou začal druhý ročník dobrovolného vojenského cvičení pro středoškoláky. Dorazilo jich 128, o 68 víc než loni. Potrvá do 31. července, řekl velitel náměšťského cvičení Filip...