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Nejhorší prasečina, zuří lidé ze sídliště. Firma pokácela zelené stromy i s hnízdy ptáků

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  12:22

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O hnízda přišla řada ptáků. Případem už se zabývá i Česká inspekce životního prostředí. (10. července 2026) | foto: Obyvatelé sídliště Pražská

V Havlíčkově Brodě začala dlouho plánovaná revitalizace sídliště Pražská. Ovšem ne zrovna šťastně. Stavební firma pokácela množství vzrostlých stromů. Nyní, ve vegetačním období. O hnízda přišla řada ptáků. Postup kritizují občané i vedení města. Případem už se zabývá i Česká inspekce životního prostředí.

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Nejhorší prasečina, zuří lidé ze sídliště. Firma pokácela zelené stromy i s hnízdy ptáků

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O hnízda přišla řada ptáků. Případem už se zabývá i Česká inspekce životního...

V Havlíčkově Brodě začala dlouho plánovaná revitalizace sídliště Pražská. Ovšem ne zrovna šťastně. Stavební firma pokácela množství vzrostlých stromů. Nyní, ve vegetačním období. O hnízda přišla řada...

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