Červená Karkulka jinak. Na jevišti divadla se z ní stává akční hrdinka

Karkulka se v této divadelní akční verzi postaví obávanému záporákovi - Wolfovi. V příběhu nechybí ani hasiči, policajti, napínavé honičky i pěstní souboj doplněný komiksovými bublinami. Diváci se zároveň dozvědí, jestli Wolf je skutečně takový vyvrhel, jakým se zdá být.

Karkulka se tak v novém pojetí ocitá v úplně jiné pohádce. „I v tomto příběhu, jak si ho vymyslel a výtvarně zrealizoval Stanislav Gerstner, jsou ale zachovány archetypy známých postav. Situace z klasické pohádky jsou zde ukázány v novém světle, z jiné perspektivy, v jiných okolnostech,“ osvětluje nové pojetí Karkulky druhý autor Jiří Liška.

Ten už se souborem spolupracoval jako autor a režisér již na inscenaci Velkolepá expedice Emila Holuba. Podle Lišky je pohádka Karkulka zasahuje hravou a drzou adaptací stovky let známého příběhu s jasným poselstvím - že zlo má vždy svůj důvod a jen jeho odhalením a pochopením může dobro navždy zvítězit.

K úpravě klasické Červené Karkulky dovedly Stanislava Gerstnera jeho vlastní děti. „Nejčastěji jsem tuhle pohádku vyprávěl své dceři Toničce. Právě tehdy vznikl nápad - vyprávět tuhle pohádku jinak. Ještě ne jako komiks, ale už to byl příběh jiný a vlastně o naší rodině. Proč by ta holčička, co neposlechla maminku, nemohla být vlastně hrdinka, co se nebojí ničeho, a ještě dokáže pomáhat slabším a všem těm, co to potřebují,“ vysvětluje Stanislav Gerstner.

Výtvarná stránka příběhu i scéna je vyvedena ve stylu komiksu. „Výtvarná technika je komiksová kresba. Tvořím ji společně s fotografií, která se v příslušném softwaru dokreslí. Tak vznikl i storyboard ke komiksové Karkulce. I scéna, kterou jsme vymysleli společně s Jirkou Liškou, je vlastně komiksová stránka, ve které se odehrává náš příběh,“ dodal Gerstner, který inscenaci i režíroval.

Společně s ním v příběhu vystupuje také Pavel Socha, který je i autorem hudby.

Pohádka Karkulka zasahuje měla premiéru v neděli na Malé scéně Horáckého divadla. Další reprízy jsou naplánované například na 14. a 24. ledna.