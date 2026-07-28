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Vysočina poesiomatům zaslíbená. Na periskopy s nahrávkou dá kraj přes milion

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  8:51
Slavnostní uvedení poesiomatu do provozu na Václavském náměstí (25. března 2025)

Slavnostní uvedení poesiomatu do provozu na Václavském náměstí (25. března 2025) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Autor projektu poesiomatu Ondřej Kobza (na snímku vlevo) a herec Bolek Polívka...
Eva Samková zkouší, jak funguje poesiomat na vrchlabském náměstí Míru. (14....
Na Horním náměstí Humpolci byl odhalen poesiomat, originální mechanický...
Poeziomat v centru Lovosic
12 fotografií
Veřejný prostor na Vysočině obohatí devět nových poesiomatů. Zvuková zařízení v podobě kovových periskopů nabízejí básně, písně, pověsti i příběhy pamětníků spojené s konkrétními místy. Kraj projekt podpořil dotací 1,35 milionu korun. Po instalaci všech bude na Vysočině už 13 poesiomatů.

První ze série odstartoval minulý týden v Třebíči na Horce, druhý už stojí v Pacově. Další se objeví v Telči, Třešti, Havlíčkově Brodě, Želivu, Polné, Jaroměřicích nad Rokytnou a v Novém Městě na Moravě. Každé zařízení nabídne zhruba dvacet nahrávek připravených přímo na míru danému místu.

„Poesiomaty představují zajímavý způsob, jak přiblížit naši historii a literární tradici lidem. Každý vypráví příběh místa, kde stojí, a může se stát skvělým cílem pro místní i turisty,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Martin Kukla.

Slavnostní uvedení poesiomatu do provozu na Václavském náměstí (25. března 2025)
Autor projektu poesiomatu Ondřej Kobza (na snímku vlevo) a herec Bolek Polívka pokřtili společně v pondělí toto zařízení v Brně na Kraví hoře. (20. července 2026)
Eva Samková zkouší, jak funguje poesiomat na vrchlabském náměstí Míru. (14. března 2022)
Na Horním náměstí Humpolci byl odhalen poesiomat, originální mechanický automat, který má oživit veřejný prostor. Jeho autorem je kavárník Ondřej Kobza (uprostřed v hnědé košili).
12 fotografií

Zařízením od spolku Piána na ulici Ondřeje Kobzy nechybí jednoduchost. K provozu nepotřebují mobil ani aplikaci - stačí zatočit klikou, čímž se vyrobí elektřina a spustí se vybraná nahrávka.

„Kouzlo poesiomatu je v jeho jednoduchosti. Nezahlcuje návštěvníka informacemi, ale nabídne mu krátký zážitek,“ popsal krajský radní a místostarosta Třebíče Miloš Hrůza.

Kdo zatočí klikou, uslyší i Shakespeara v hanáčtině. Polívka pokřtil nový poesiomat

Poesiomaty umisťuje od roku 2015 do ulic spolek Piána na ulici zakladatele Ondřeje Kobzy. „Původně šlo především o jukeboxy na básně, dnes se poesiomaty snaží o širší tematický záběr: o přímé spojení s místem, o zachycení genia loci, o historickou, kulturní a symbolickou paměť místa,“ vysvětlil Kobza. „Kraj Vysočina je v tomto ohledu regionem s mimořádnou historickou i kulturní kvalitou,“ dodal.

Na území Kraje Vysočina už poesiomaty fungují v Jihlavě, Humpolci, Novém Městě na Moravě a Lipnici nad Sázavou. Po dokončení aktuálního projektu jich bude v regionu celkem třináct. V celé České republice je instalováno více než sto těchto zařízení, další stojí například v Německu, Irsku, Finsku, Norsku, Vietnamu nebo Spojených státech.

21. července 2026
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