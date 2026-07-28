První ze série odstartoval minulý týden v Třebíči na Horce, druhý už stojí v Pacově. Další se objeví v Telči, Třešti, Havlíčkově Brodě, Želivu, Polné, Jaroměřicích nad Rokytnou a v Novém Městě na Moravě. Každé zařízení nabídne zhruba dvacet nahrávek připravených přímo na míru danému místu.
„Poesiomaty představují zajímavý způsob, jak přiblížit naši historii a literární tradici lidem. Každý vypráví příběh místa, kde stojí, a může se stát skvělým cílem pro místní i turisty,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Martin Kukla.
Zařízením od spolku Piána na ulici Ondřeje Kobzy nechybí jednoduchost. K provozu nepotřebují mobil ani aplikaci - stačí zatočit klikou, čímž se vyrobí elektřina a spustí se vybraná nahrávka.
„Kouzlo poesiomatu je v jeho jednoduchosti. Nezahlcuje návštěvníka informacemi, ale nabídne mu krátký zážitek,“ popsal krajský radní a místostarosta Třebíče Miloš Hrůza.
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Kdo zatočí klikou, uslyší i Shakespeara v hanáčtině. Polívka pokřtil nový poesiomat
Poesiomaty umisťuje od roku 2015 do ulic spolek Piána na ulici zakladatele Ondřeje Kobzy. „Původně šlo především o jukeboxy na básně, dnes se poesiomaty snaží o širší tematický záběr: o přímé spojení s místem, o zachycení genia loci, o historickou, kulturní a symbolickou paměť místa,“ vysvětlil Kobza. „Kraj Vysočina je v tomto ohledu regionem s mimořádnou historickou i kulturní kvalitou,“ dodal.
Na území Kraje Vysočina už poesiomaty fungují v Jihlavě, Humpolci, Novém Městě na Moravě a Lipnici nad Sázavou. Po dokončení aktuálního projektu jich bude v regionu celkem třináct. V celé České republice je instalováno více než sto těchto zařízení, další stojí například v Německu, Irsku, Finsku, Norsku, Vietnamu nebo Spojených státech.
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21. července 2026