Podzimní knižní trh si v Havlíčkově Brodě připíše svůj již 36. ročník. Za dobu existence se stal druhým největším knižním veletrhem v Česku. Na začátku října bylo přihlášeno 167 vystavovatelů. Tolik jich ještě nikdy nebylo.
„Přibližně dvacet procent vystavovatelů tvoří autorky a autoři nabízející knihy vydané vlastním nákladem, které se běžně v knihkupectvích nevyskytují, ale přesto mohou být zajímavé a obohacující,“ uvedla ředitelka veletrhu Markéta Hejkalová.
Pokud si ke knihám najdeme tu správnou cestu, stanou se našimi trpělivými přítelkyněmi, které nevyžadují velkou interakci. A právě veletrh by mohl být místem, kde si tu cestu ke knihám najít.
Markéta Hejkalováředitelka Podzimního knižního trhu v Havlíčkově Brodě
Letošní motto festivalu zní Knihy jsou geniální přítelkyně. Markéta Hejkalová, která je každoročně autorkou originálního sloganu, jím sledovala dvě věci. Jednak chtěla vzdát poctu velkým světovým románům. Jedním z nich je i tetralogie Geniální přítelkyně od tajemné italské autorky Eleny Ferrante.
„A samozřejmě, pokud si ke knihám najdeme tu správnou cestu, stanou se našimi trpělivými přítelkyněmi, které nevyžadují velkou interakci. A právě veletrh by mohl být místem, kde si tu cestu ke knihám najít,“ vysvětluje druhý rozměr motta ředitelka.
Přijede téměř stovka autorů
Součástí veletrhu je bohatý doprovodný program. V něm se představí téměř stovka spisovatelek a spisovatelů, ale nebudou chybět ani ilustrátoři, překladatelé a další tvůrci knih.
V Brodě se objeví i velice známá jména z prostředí české literatury. Stálicemi jsou například Michal Viewegh či Alena Mornštajnová, svou novou knihu osobně představí i Magda Vášáryová.
„Osobně se velice těším na páteční besedu nazvanou O třicet let později. Moderovat ji bude Lukáš Hejlík a bude se na ní mluvit o tom, jak se od devadesátých let proměnil knižní trh v České republice. Hovořit o tom budou Michal Viewegh, nakladatel Tomáš Reichel, ale a i knihkupci, novináři, kritici a překladatelé, každý ze svého pohledu. Rozhodně to nebude nuda,“ říká Markéta Hejkalová. Beseda začíná v pátek ve 13 hodin na schodech krajské knihovny.
Z minulých ročníků Podzimního knižního trhu
Neobyčejný zážitek slibuje i beseda o knize estonské autorky Viivi Luik nazvané Sedmé jaro po míru. „Líčí život v Estonsku v padesátých letech minulého století, sedm let poté, co se tato země nedobrovolně stala součástí Sovětského svazu,“ přiblížila Hejkalová. Diskuse se uskuteční v salonku Kulturního domu Ostrov v pátek od půl šesté večer.
Třetí besedou, na níž by ředitelka veřejnost ráda pozvala, se týká knihy Hoří ti táta. „Napsala ji autorka Viktorie Hanišová. Je to velice současný román, který se setkal s rozporuplnými a různorodými reakcemi. Bude to velice zajímavá beseda,“ zve Markéta Hejkalová veřejnost v sobotu o půl třetí do salonku kulturního domu.
Část programu bude v knihovně
Setkat se se svými oblíbenými autory, známými nakladateli, ale i třeba překladateli nebo ilustrátory budou moci návštěvníci veletrhu prakticky kdykoliv. Po oba výstavní dny budou takřka všichni k dispozici na stáncích. Budou knihy podepisovat, diskutovat se čtenáři, křtít novinky, pro mnohé bude vyčleněn čas na moderované besedy nebo autorská čtení.
Podzimní knižní trh se jako obvykle uskuteční v havlíčkobrodském Kulturním domě Ostrov. A to jak ve velkém sále, tak v předsálí, na balkonech i v přilehlých saloncích. Část programu se odehraje i v sousední Krajské knihovně Vysočiny. Slavnostní přípitek je plánován ve Staré radnici na Havlíčkově náměstí. K veletrhu patří také páteční večerní koncert, v Klubu Oko zahraje Mňága a Žďorp.
Součástí veletrhu jsou i tradiční ocenění. Vyhlášena bude nejkrásnější kniha, o což v několika kategoriích usiluje 76 titulů 47 nakladatelů. Vítězové budou vyhlášeni v pátek večer v krajské knihovně. Už dopoledne předá předseda Senátu Miloš Vystrčil cenu za knihu o svobodě.
Naprostá většina z tisíců návštěvníků, kteří na knižní trh každoročně zavítají, neodchází bez knih. Ke koupi jich budou desítky tisíc. Od klasik přes knihy pro děti, odbornější publikace a encyklopedie po prózu a nejnovější hity a bestsellery. Mnoho zájemců zde s předstihem nakoupí vánoční dárky za veletržní ceny.
Knižní trh začne v pátek dopoledne, prostory se návštěvníkům otevřou v 10 hodin. Výstaviště se uzavře v 19 hodin. V sobotu budou výstavní prostory otevřeny od 9 do 17 hodin. Dvoudenní vstupenka přijde dospělého na 90 korun, ke koupi budou u vstupu. Kdo si ponechal vstupenku z loňského roku, může se těšit na padesátiprocentní slevu.
Výběr z programu 36. Podzimního knižního trhu
Čtvrtek 15. října - předprogram:
Pátek 16. října:
Sobota 17. října:
Pozn.: Kompletní program a více informací je na webu www.hejkal.cz