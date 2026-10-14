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Přijďte si najít geniální přítelkyni. Knižní trh bude letos s rekordní účastí

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  16:57
Jeden z minulých ročníků Podzimního knižního trhu v Havlíčkově Brodě.

Jeden z minulých ročníků Podzimního knižního trhu v Havlíčkově Brodě. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Jeden z minulých ročníků Podzimního knižního trhu v Havlíčkově Brodě.
Jeden z minulých ročníků Podzimního knižního trhu v Havlíčkově Brodě.
Jeden z minulých ročníků Podzimního knižního trhu v Havlíčkově Brodě.
Jeden z minulých ročníků Podzimního knižního trhu v Havlíčkově Brodě.
18 fotografií
Rekordní počet vystavovatelů by se měl letos zúčastnit Podzimního knižního trhu. Ten se v Kulturním domě Ostrov v Havlíčkově Brodě uskuteční 16. a 17. října, bude tedy přímo navazovat na mezinárodní knižní veletrh ve Frankfurtu nad Mohanem, největší akci svého druhu na světě. Řada nakladatelů a autorů přejede do Brodu.

Podzimní knižní trh si v Havlíčkově Brodě připíše svůj již 36. ročník. Za dobu existence se stal druhým největším knižním veletrhem v Česku. Na začátku října bylo přihlášeno 167 vystavovatelů. Tolik jich ještě nikdy nebylo.

„Přibližně dvacet procent vystavovatelů tvoří autorky a autoři nabízející knihy vydané vlastním nákladem, které se běžně v knihkupectvích nevyskytují, ale přesto mohou být zajímavé a obohacující,“ uvedla ředitelka veletrhu Markéta Hejkalová.

Pokud si ke knihám najdeme tu správnou cestu, stanou se našimi trpělivými přítelkyněmi, které nevyžadují velkou interakci. A právě veletrh by mohl být místem, kde si tu cestu ke knihám najít.

Markéta Hejkalováředitelka Podzimního knižního trhu v Havlíčkově Brodě

Letošní motto festivalu zní Knihy jsou geniální přítelkyně. Markéta Hejkalová, která je každoročně autorkou originálního sloganu, jím sledovala dvě věci. Jednak chtěla vzdát poctu velkým světovým románům. Jedním z nich je i tetralogie Geniální přítelkyně od tajemné italské autorky Eleny Ferrante.

„A samozřejmě, pokud si ke knihám najdeme tu správnou cestu, stanou se našimi trpělivými přítelkyněmi, které nevyžadují velkou interakci. A právě veletrh by mohl být místem, kde si tu cestu ke knihám najít,“ vysvětluje druhý rozměr motta ředitelka.

Přijede téměř stovka autorů

Součástí veletrhu je bohatý doprovodný program. V něm se představí téměř stovka spisovatelek a spisovatelů, ale nebudou chybět ani ilustrátoři, překladatelé a další tvůrci knih.

V Brodě se objeví i velice známá jména z prostředí české literatury. Stálicemi jsou například Michal Viewegh či Alena Mornštajnová, svou novou knihu osobně představí i Magda Vášáryová.

„Osobně se velice těším na páteční besedu nazvanou O třicet let později. Moderovat ji bude Lukáš Hejlík a bude se na ní mluvit o tom, jak se od devadesátých let proměnil knižní trh v České republice. Hovořit o tom budou Michal Viewegh, nakladatel Tomáš Reichel, ale a i knihkupci, novináři, kritici a překladatelé, každý ze svého pohledu. Rozhodně to nebude nuda,“ říká Markéta Hejkalová. Beseda začíná v pátek ve 13 hodin na schodech krajské knihovny.

Z minulých ročníků Podzimního knižního trhu

V Havlíčkově Brodě se konal 25. ročník Podzimního knižního veletrhu, navštívily jej jako tradičně davy lidí. (10. října 2015)
Zdeněk Svěrák podepisuje svou novou knihu Filmové příběhy. (10. října 2015)
V Havlíčkově Brodě se konal 25. ročník Podzimního knižního veletrhu, navštívily jej jako tradičně davy lidí. (10. října 2015)
Jiří Hájíček předčítá z knihy Vzpomínky na jednu vesnickou tancovačku.
18 fotografií

Neobyčejný zážitek slibuje i beseda o knize estonské autorky Viivi Luik nazvané Sedmé jaro po míru. „Líčí život v Estonsku v padesátých letech minulého století, sedm let poté, co se tato země nedobrovolně stala součástí Sovětského svazu,“ přiblížila Hejkalová. Diskuse se uskuteční v salonku Kulturního domu Ostrov v pátek od půl šesté večer.

Třetí besedou, na níž by ředitelka veřejnost ráda pozvala, se týká knihy Hoří ti táta. „Napsala ji autorka Viktorie Hanišová. Je to velice současný román, který se setkal s rozporuplnými a různorodými reakcemi. Bude to velice zajímavá beseda,“ zve Markéta Hejkalová veřejnost v sobotu o půl třetí do salonku kulturního domu.

Část programu bude v knihovně

Setkat se se svými oblíbenými autory, známými nakladateli, ale i třeba překladateli nebo ilustrátory budou moci návštěvníci veletrhu prakticky kdykoliv. Po oba výstavní dny budou takřka všichni k dispozici na stáncích. Budou knihy podepisovat, diskutovat se čtenáři, křtít novinky, pro mnohé bude vyčleněn čas na moderované besedy nebo autorská čtení.

Podzimní knižní trh se jako obvykle uskuteční v havlíčkobrodském Kulturním domě Ostrov. A to jak ve velkém sále, tak v předsálí, na balkonech i v přilehlých saloncích. Část programu se odehraje i v sousední Krajské knihovně Vysočiny. Slavnostní přípitek je plánován ve Staré radnici na Havlíčkově náměstí. K veletrhu patří také páteční večerní koncert, v Klubu Oko zahraje Mňága a Žďorp.

Součástí veletrhu jsou i tradiční ocenění. Vyhlášena bude nejkrásnější kniha, o což v několika kategoriích usiluje 76 titulů 47 nakladatelů. Vítězové budou vyhlášeni v pátek večer v krajské knihovně. Už dopoledne předá předseda Senátu Miloš Vystrčil cenu za knihu o svobodě.

Naprostá většina z tisíců návštěvníků, kteří na knižní trh každoročně zavítají, neodchází bez knih. Ke koupi jich budou desítky tisíc. Od klasik přes knihy pro děti, odbornější publikace a encyklopedie po prózu a nejnovější hity a bestsellery. Mnoho zájemců zde s předstihem nakoupí vánoční dárky za veletržní ceny.

Knižní trh začne v pátek dopoledne, prostory se návštěvníkům otevřou v 10 hodin. Výstaviště se uzavře v 19 hodin. V sobotu budou výstavní prostory otevřeny od 9 do 17 hodin. Dvoudenní vstupenka přijde dospělého na 90 korun, ke koupi budou u vstupu. Kdo si ponechal vstupenku z loňského roku, může se těšit na padesátiprocentní slevu.

Výběr z programu 36. Podzimního knižního trhu

Čtvrtek 15. října - předprogram:

  • 16.00 – Vernisáž výstavy ilustrací a komiksů. Reynkova galerie, Stará radnice na Havlíčkově náměstí
  • 20.00 – Blues for Book: Blues Session, vzpomínka na Petra Kalandru. Předveletržní koncert v Klubu Oko na Smetanově náměstí

Pátek 16. října:

  • 10.00 – Sál otevřen pro veřejnost, začátek veletrhu
  • 10.00 – Alena Mornštajnová: Teribear. Autorka představí druhý díl oblíbené knihy pro malé i velké čtenáře. Rozhledna Krajské knihovny Vysočiny
  • 10.00 – Magdalena Takáčová: Jak se dostat s vlastní tvorbou z Čech do světa?
  • 10.05 – Úvodní tisková konference a zahájení 36. Podzimního knižního veletrhu. Na závěr zahájení předseda Senátu Miloš Vystrčil pokřtí román Petra Bobka Příběh z popela. Schody krajské knihovny
  • 11.00 – Alena Mornštajnová: Vánoce na modré planetě. Rozhledna Krajské knihovny Vysočiny
  • 11.00 – Cena předsedy Senátu za knihu o svobodě
  • 11.00 – Ortenova cena 2026
  • 11.45 – Leonid Křížek: Ženy ve zbrani. Beseda a autogramiáda
  • 12.00 – Lékař na příjmu. Jan Richter + Štěpánka Fefferová + Ridina Ahmedová otevřou svět medicíny, silných lidských příběhů i situací, na které se nedá připravit. Schody knihovny
  • 13.00 – O třicet let později. Debata o proměnách českého knižního trhu. Spisovatel Michal Viewegh, nakladatel Tomáš Reichel, knihkupkyně a nakladatelka Veronika Reynková, influencer Lukáš Hejlík, literární kritik Josef Chuchma, překladatel Ladislav Šenkyřík, ředitelka veletrhu Markéta Hejkalová. Schody knihovny
  • 13.00 – Kolik svobody jsme ochotni vyměnit za pocit jistoty? Román Spiklenci F. Bruegela v diskusi nakladatelky Evy Jelínkové se spisovatelem a publicistou Milošem Doležalem
  • 13.00 – Arnošt Vašíček: Strážci grálu
  • 13.00 – Alena Mornštajnová, autogramiáda
  • 14.00 – Na cestách s Petrem Voldánem, sál Krajské knihovny Vysočiny. 14.00 – Petr Bobek: Příběh z popela. Havlíčkobrodský autor a knihovník představí svoji novou knihu
  • 14.30 – Markéta Hejkalová: Šťastná doba. Nový román o životě a veletrhu pokřtí Lukáš Hejlík a Alena Mornštajnová. Schody knihovny
  • 15.00 – Markéta Hejkalová, autogramiáda
  • 16.00 – Michal Viewegh: Převážně báječný rok a Nejkrásnější vánoční dárek. Schody knihovny.
  • 17.00 – Cena Františka Drašnera. Pořádá Okrašlovací spolek Budoucnost v salonku 2
  • 17.45 – Irena Obermannová: Očima starý holky. Autorské čtení z nové knihy v salonku 2
  • 19.30 – Večer nejkrásnějších knih. Schody knihovny
  • 21.00 – Rock for Book: Mňága a Žďorp. Veletržní koncert v Klubu Oko na Smetanově náměstí

Sobota 17. října:

  • 9.00 – Začátek druhého dne
  • 9.15 – Jan Tkáč: Kroniky beskydských draků
  • 10.00 – Eva Tvrdá: Slezská tetralogie. Autogramiáda
  • 10.30 – Profesor Martin Hilský: Romeo a Julie. Přednáška ve velkém sále Staré radnice
  • 11.00 – Lukáš Dolanský: Barvy mého Londýna. Beseda
  • 12.00 – Palacký 150. V sále knihovny bude prezentována mimořádná publikace
  • 12.15 – Littera Astronomica. Předání ceny a přednáška laureáta Antonína Švejdy
  • 13.00 – Alena Mornštajnová: Jak se píše kniha aneb Od Slepé mapy k Času vos
  • 14.00 – Jak funguje překládání bestselleru ve dvou. Michala Marková a David Petrů odtajní, jak společně tajně překládali poslední román Dana Browna Tajemství všech tajemství
  • 14.00 – Alena Mornštajnová, autogramiáda
  • 14.30 – Martin Hilský: Vykloubený čas. Sál knihovny
  • 15.00 – Ruský deník Anny Politkovské představí Naďa Reviláková, Libor Dvořák a Vladimíra Bezdíčková
  • 15.45 – Martin Hilský, autogramiáda
  • 16.00 – Losování vstupenek a předávání cen na jevišti Kulturního domu Ostrov

Pozn.: Kompletní program a více informací je na webu www.hejkal.cz

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