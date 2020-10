Jemnice chce zpřístupnit vodovodní štolu i část bývalého stříbrného dolu

Středověká vodovodní štola je 150 metrů dlouhá chodba tesaná ve skále. Vedla od vzdušníku ke kašně na náměstí. Je dva metry vysoká a metr široká.

„Chceme ji zpřístupnit, věříme, že by to bylo podobně atraktivní, jako bylo zpřístupnění podzemí ve Slavonicích. Zadali jsme vypracování projektové dokumentace, ale protože jde o hornické dílo, je to zdlouhavé. Budeme rádi, když se nám do roka podaří získat stavební povolení,“ míní jemnický starosta Miloň Slabý.

Vzdušník je jemnickou technickou památkou. Cihlová stavba na ulici Horní Valy sloužila k odpouštění vzduchu z vodovodního potrubí.



Vodu do města přivádělo dřevěné potrubí. Vodovod vedl z haltýře u někdejší klášterní zahrady do studny pod náměstím.

V dole by byla průchozí pouze suchá část díla

Stříbrný důl na Podolí by členové spolku Jamník chtěli zpřístupnit zpočátku jenom nárazově například dvakrát ročně při vhodných příležitostech - třeba při Dni evropského kulturního dědictví.

„Prováděli bychom suchou částí díla, protože mokrá část je na pohyb svízelná, je tam bahno,“ řekl předseda spolku Jamník Petr Vedra.

Spolek odkryl jedno patro dolu, druhé zatím odkrývat nebude, protože to se nachází pod těžní jámou, která sloužila jako divoká skládka. „Odkrývání by nebylo bezpečné,“ míní Vedra.

Nyní členové spolku postupně pracují na zabezpečení vstupu do dolu, aby hornické dílo mohlo být zpřístupněno. „Pracujeme tam pořád, ale letos nás výrazně zdržela jarní karanténa,“ poznamenal Vedra.

Ve spolupráci s muzejníky Jamník také dál mapuje další pozapomenuté hornické lokality Jemnicka.