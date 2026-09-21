Neobvyklým případem se zabývají policisté od pátku. V ten den se jim ozvala žena z Přibyslavi, která se s největší pravděpodobností stala obětí podvodníků.
Žena si na internetu vyhlédla inzerát, jehož prostřednictvím údajný majitel nabízel ke koupi koně. Zvíře měl dovézt ze Španělska. Na inzerát v druhé polovině srpna zareagovala právě žena z Přibyslavi.
„Po vzájemné komunikaci prostřednictvím aplikace WhatsApp se dohodli na koupi nabízeného koně za tři tisíce eur. Poškozená následně vyřídila potřebné doklady k přepravě koně ze Španělska do České republiky a zaslala na uvedený bankovní účet dohodnutou částku,“ popsala policejní mluvčí Michaela Lébrová.
Jenže když mělo dojít k samotné přepravě, majitel jakoby se do země propadl. Přestal komunikovat, koně neposlal a peníze nevrátil. A to ženu přimělo k tomu, aby se obrátila na policii.
„Policisté po přijatém oznámení zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu, případ prověřují,“ dodala Lébrová.