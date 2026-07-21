Na minulou sobotu hned tak nezapomene žena z Jihlavska, která doplatila na nový trik podvodníků. Vše začalo tím, že jí na mobil přišla zpráva, s textovým označením odesílatele „PARK“.
„SMS obsahovala smyšlenou informaci o údajném nezaplaceném parkovném za její vozidlo,“ popsala situaci mluvčí vysočinských policistů Dana Čírtková.
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Součástí zprávy podle ní byl rovněž odkaz, který naváděl k úhradě parkovného přes pochybnou internetovou adresu easyapark.vu/cz.
„Žena odkaz otevřela, následně vyplnila veškeré údaje ke své platební kartě a potvrdila autorizační notifikaci. Poté došlo ke dvěma neoprávněným transakcím ve prospěch dosud neznámého příjemce v celkové výši 15 tisíc korun,“ dodala.
Údaje o platební kartě se nikomu nesdělují
Později žena zjistila, že za žádné parkování nikomu nic nedluží a že se stala obětí podvodu, proto případ oznámila policistům. Ti věc zadokumentovali a začali případ vyšetřovat pro podezření ze spáchání přečinu podvodu.
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„V této souvislosti opětovně apelujeme, aby byli lidé opatrní. Pokud obdrží jakoukoliv SMS zprávu nebo zprávy cestou sociálních sítí či prostřednictvím e-mailu, které je upozorňují na nějaký dluh, aby nejdříve přemýšleli a aby si hlavně ověřili, zda je obsah takové zprávy reálný,“ vzkázala Čírtková.
Nikdy by lidé podle policie neměli reagovat na jakékoliv přijaté odkazy a nikdy by neměli v těchto odkazech bezhlavě vyplňovat údaje ke své platební kartě.