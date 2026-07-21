Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Nový trik podvodníků. Žena uvěřila, že dluží za parkovné, přišla o tisíce

Autor:
  9:19
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Depositphotos

Podvodníci přišli na nový způsob, jak obrat důvěřivé lidi o peníze. Tentokrát k němu zneužili parkovací aplikaci. Žena z Vysočiny kvůli tomu přišla o 15 tisíc korun. Policisté případ vyšetřují, zároveň znovu vyzývají k větší opatrnosti.

Na minulou sobotu hned tak nezapomene žena z Jihlavska, která doplatila na nový trik podvodníků. Vše začalo tím, že jí na mobil přišla zpráva, s textovým označením odesílatele „PARK“.

„SMS obsahovala smyšlenou informaci o údajném nezaplaceném parkovném za její vozidlo,“ popsala situaci mluvčí vysočinských policistů Dana Čírtková.

Podvodníci drželi důvěřivého muže na telefonu osm hodin, zatím mu vysáli účet

Součástí zprávy podle ní byl rovněž odkaz, který naváděl k úhradě parkovného přes pochybnou internetovou adresu easyapark.vu/cz.

„Žena odkaz otevřela, následně vyplnila veškeré údaje ke své platební kartě a potvrdila autorizační notifikaci. Poté došlo ke dvěma neoprávněným transakcím ve prospěch dosud neznámého příjemce v celkové výši 15 tisíc korun,“ dodala.

Údaje o platební kartě se nikomu nesdělují

Později žena zjistila, že za žádné parkování nikomu nic nedluží a že se stala obětí podvodu, proto případ oznámila policistům. Ti věc zadokumentovali a začali případ vyšetřovat pro podezření ze spáchání přečinu podvodu.

Myslela, že bude investovat s Leošem Marešem, ale přišla o 140 tisíc korun

„V této souvislosti opětovně apelujeme, aby byli lidé opatrní. Pokud obdrží jakoukoliv SMS zprávu nebo zprávy cestou sociálních sítí či prostřednictvím e-mailu, které je upozorňují na nějaký dluh, aby nejdříve přemýšleli a aby si hlavně ověřili, zda je obsah takové zprávy reálný,“ vzkázala Čírtková.

Nikdy by lidé podle policie neměli reagovat na jakékoliv přijaté odkazy a nikdy by neměli v těchto odkazech bezhlavě vyplňovat údaje ke své platební kartě.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Huliči jsou pohodáři. Zato ženský, když se ožerou, líčí legendární hostinská Mikina

Premium
Marta Čumrová, které nikdo neřekne jinak než Mikina, patří k lidem, kteří svou...

Říká se jí „malá“ či „maličká Mikina“. Vlastním jménem se jmenuje Marta Čumrová a je legendární, stále aktivní jihlavskou hostinskou, v současnosti služebně jednou z nejstarších. V devadesátých...

Kdo spí pod širákem a kdo krotí babetu? Nečekané prázdniny politiků

Vicepremiér Karel Havlíček stráví léto s Betynou, prezident Petr Pavel si...

Zapomeňte na luxusní jachty a soukromé pláže. Až potkáte v lese zarostlého muže se spacákem nebo vás na okresce předjede moped, možná je to váš oblíbený poslanec nebo senátor. Česká politická elita...

Provoz na dálnici D1 ohrožoval výr, skončil pod služební bundou policistů

Výskyt výra velkého na dálnici D1 nahlásil řidič kamionu. Policisté ho nakonec...

Neobvyklého „výtržníka“ chytili v pondělí policisté na dálnici D1 na Vysočině. Tím, kdo zde ohrožoval bezpečnost a plynulost provozu, byl překvapivě výr velký.

Nohy na sedačku a drink u filmu. V Novém Městě oživují kino jako světový unikát

Díky snížení počtu míst v promítacím sále si diváci budou moci udělat pohodlí.

Po třináctileté pauze uvítá kino v Novém Městě na Moravě opět diváky. Ty čeká nejen sledování filmů, ale také posezení v dobrém baru a možnost ubytování. Budově v Masarykově ulici vdechl nový život...

Ošetřovatel ze zoo se dostal do knihy rekordů, loutku Hurvínka vyráběl 83 hodin

Výroba první plně pohyblivé drátenické figurky Hurvínka trvala autorovi 83...

Rekordů, které se týkají českých dráteníků, nabízí pelhřimovské Muzeum rekordů celou řadu. Ten nejnovější je ale skutečně ojedinělý.

Hejtmanství snižuje počet zaměstnanců o desítky, ušetří miliony korun

Za stamiliony vzniklo v novém sídle 122 kanceláří. V podzemních garážích je...

Uplynuly čtyři roky od doby, co hejtmanství v Jihlavě rozšířilo své sídlo o novou budovu pro krajské úředníky za 435 milionů korun. Nyní snižuje počet svých pracovníků.

21. července 2026  7:51

Buskers tour vyhnala umělce do ulic! Žďárské podvečery patří muzikantům

Červencový večer oživily u žďárské restaurace Nábřežní terasy jazzové melodie,...

Posedět venku u dobrého jídla a pití a užít si letní podvečer. Takovou možnost mají lidí ve Žďáru nad Sázavou na řadě venkovních zahrádek u kaváren, hospod či restaurací. Nyní si ale mohou chvíle pod...

20. července 2026  18:57

Provoz na dálnici D1 ohrožoval výr, skončil pod služební bundou policistů

Výskyt výra velkého na dálnici D1 nahlásil řidič kamionu. Policisté ho nakonec...

Neobvyklého „výtržníka“ chytili v pondělí policisté na dálnici D1 na Vysočině. Tím, kdo zde ohrožoval bezpečnost a plynulost provozu, byl překvapivě výr velký.

20. července 2026  16:38

Žďárský zámek představil moderní centrum kultury za 200 milionů

Dominantou interiéru centra je spirálovité schodiště.

Budova konventu patří k dnešnímu zámku ve Žďáře nad Sázavou již stovky let. Už kdysi, coby součást cisterciáckého kláštera, byla spjata se vzděláváním, tvořením a duchovním životem. To se nemění ani...

20. července 2026  8:39

Kytarový virtuos Štěpán Rak hlásí: Jsem tramp ve výslužbě

Legendární kytarista Štěpán Rak v hudebním sále Stříbrného domu v Jihlavě...

Virtuosní kytarista Štěpán Rak se rád vrací na Českomoravskou vrchovinu. Vrací se často, i když říká, že je to asi věcí náhody. V přestávce nedávného koncertu v jihlavském Stříbrném domě poskytl MF...

19. července 2026  10:09

Czech Bowl se dočkal. Konečně dochází na bitvu dvou posledních mistrů

Momentka ze zápasu Nitra Knights - Vysočina Gladiators

Očekávání od nedělní bitvy v Nitře je velké. O vítězi 33. ročníku Snapbacks ligy amerického fotbalu se rozhodne mezi domácími Nitra Knights s Vysočina Gladiators. V Czech Bowlu tak půjde o souboj...

18. července 2026  18:52

Policie nalezla v rybníku v Jihlavě utonulého Ukrajince

U rybníka Borovinka se našly věci cizince. Pátrá po něm i sonar

Policie v sobotu nalezla v rybníku Borovinka v Jihlavě utonulého osmatřicetiletého Serhije Čupova z Ukrajiny, po němž pátrala od čtvrtka. Přesné příčiny tragické události policisté zjišťují.

18. července 2026  14:25

Nohy na sedačku a drink u filmu. V Novém Městě oživují kino jako světový unikát

Díky snížení počtu míst v promítacím sále si diváci budou moci udělat pohodlí.

Po třináctileté pauze uvítá kino v Novém Městě na Moravě opět diváky. Ty čeká nejen sledování filmů, ale také posezení v dobrém baru a možnost ubytování. Budově v Masarykově ulici vdechl nový život...

18. července 2026

Kdo spí pod širákem a kdo krotí babetu? Nečekané prázdniny politiků

Vicepremiér Karel Havlíček stráví léto s Betynou, prezident Petr Pavel si...

Zapomeňte na luxusní jachty a soukromé pláže. Až potkáte v lese zarostlého muže se spacákem nebo vás na okresce předjede moped, možná je to váš oblíbený poslanec nebo senátor. Česká politická elita...

18. července 2026

Tip na rodinný výlet: Na zámku v Kamenici o víkendu vrcholí Hračkobraní

V jedné z tvořivých dílen na nádvoří kamenického zámku si malý návštěvník...

Pokud o aktuálním prázdninovém víkendu plánujete rodinný výlet, zámek v Kamenici nad Lipou na Pelhřimovsku nabízí ideální cíl. Pouze do neděle zde totiž probíhá jubilejní 20. ročník oblíbeného...

18. července 2026  7:05

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Nečekaná úleva dopravnímu peklu v Jihlavě. Město povolilo průjezd náměstím

Průjezd zakázán – už neplatí. Řidiči v Jihlavě mohou mimořádně využít zkratku...

Přehršel objížděk, uzavírek, značek, a s tím související kolony a nekonečné čekání. Nezáviděníhodné léto zažívají letos řidiči v Jihlavě. Zoufalým šoférům uvázlým v každodenních kolonách má v...

17. července 2026  15:18

U jihlavského rybníka zmizel cizinec, na břehu nechal věci. Policie nasadila i potápěče

U rybníka Borovinka se našly věci cizince. Pátrá po něm i sonar. (17. července...

Policisté na Vysočině intenzivně pátrají po osmatřicetiletém Serhiji Čupovi z Ukrajiny. Muž byl naposledy viděn ve středu odpoledne u rybníka Borovinka v Jihlavě. Na břehu se následně našly jeho...

17. července 2026  11:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×