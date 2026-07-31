Kurýr falešného bankéře si přijel pro 600 tisíc, policisté už na něj čekali

Investor z Havlíčkova Brodu skočil podvodníkům na lep na konci června. Reagoval na nabídku investičního spoření a obchodování s kryptoměnami. Že se nejedná o nic nezákonného, ho utvrdily klamavé grafy, falešné dokumenty i třeba fiktivní reklamy s českým premiérem.
K dosažení zisků však bylo nutné předem zaplatit smyšlené poplatky včetně třeba daně z neočekávaného zisku. Poškozený muž byl dokonale instruován k posílání peněz i jejich výběru a předání kurýrovi.
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Za měsíc takto naposílal a odevzdal sumu v řádech několika stovek tisíc korun. Kurýři se dokonce naučili jezdit si pro peníze přímo k němu domů. Postupně investor začal tušit, že naletěl podvodníkům a věc oznámil na policii.
„Kriminalistům sdělil, že má kurýr znovu přijet a převzít dalších 590 tisíc korun. Muž tedy postupoval podle pokynů, připravil do obálky požadovanou hotovost a byl připravený peníze doma předat kurýrovi,“ popsala policejní mluvčí Dana Čírtková.
Na kurýra už ale čekali připravení policisté a ihned po předávce ho zadrželi. Vyklubal se z něj sedmadvacetiletý Ukrajinec. Soud ho po výslechu poslal do vazby. Dostat může trest až osmi let vězení.
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Cizinec byl obviněn z legalizace výnosů trestné činnosti ve stádiu pokusu. „Obviněný se dopustil jednání směřující k tomu, aby na sebe převedl věc, která je výnosem z trestné činnosti. Čin spáchal jako člen organizované skupiny,“ uvedl vedoucí havlíčkobrodské hospodářské kriminálky Roman Adam.
Případ ale pro kriminalisty neskončil. Dál pátrají po strůjci celého podvodného jednání, což by měla být hlava organizované skupiny. „Kriminalistům se podařilo získat důležité informace k bankovním účtům, na které peníze odešly,“ zmínila v té souvislosti Čírtková.