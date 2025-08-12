Do sotva pětisethlavé obce se jezdí za produkty z dílny BIFÉ VAFLE. Zájemců má pětatřicetiletá podnikatelka dokonce tolik, že už si musela nastavit nové „pracovní mantinely“, aby mohla svoji práci dál dělat s láskou a nadšením. Obzvláště v letní sezoně se totiž mladá žena skutečně nezastaví – lidem naservíruje klidně i sedm desítek vaflí denně.
„Vaše“ Vídeň má, na rozdíl od stejnojmenné rakouské metropole, pouze necelých pět stovek obyvatel. Navíc ani neleží na nějakém rušném dopravním tahu. Jak jste tedy přišla na nápad otevřít si stánek zrovna tady?
Někdy v covidové době jsem se do Vídně přestěhovala. Už od začátku mi připadala jako zajímavé místo, i když tady, co se služeb týče, nic moc nebylo. Hned jsem také vnímala, že třeba maminky s dětmi nemají, kam by si mohly zajít třeba popovídat s kamarádkou a k tomu si dát dobré kafe a něco sladkého. A roli hraje samozřejmě i fakt, že mě fascinují místa v přírodě nebo na malých vesnicích, kde je klidně jen skromný stánek, a tam se prodává to, co místní lidé potřebují nebo co prostě mají rádi. Takže jsem si říkala, že do toho půjdu.
Na chuti člověk vůbec nic nepozná, lidé to neřeší.