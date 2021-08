Žďas slaví. Firma se vrhá do energetiky a velké zakázky získává v Rusku

Novým hitem Žďasu je malá vodní turbína Vedení Žďasu si hodně slibuje od zdokonalené Sedláčkovy turbíny, která umožní výrobu elektrické energie i na malých spádech. Vedení strojírenské a metalurgické firmy Žďas si v budoucnu hodně slibuje od celosvětově patentované Sedláčkovy turbíny. Jde o unikátní malou vodní bezlopatkovou odvalovací turbínu, které stačí k výrobě elektrické energie i menší proud vody a slabý spád. Prostřednictvím firmy PROTUR Precession Rolling Turbine, v níž má Žďas pětinový podíl, plánuje žďárský podnik spuštění sériové výroby malé turbíny, jíž pomohl k přechodu z akademické do komerční fáze. „Docent Miroslav Sedláček před lety vymyslel nový princip využití vlastností víru vody k výrobě elektrické energie na malých spádech,“ vysvětluje za Žďas Lukáš Chmel. „Je to zajímavé zařízení, které jsme během tří čtyř let dostali do finální fáze. Z odvalovací turbíny nyní dostáváme okamžitý výkon půl kilowattu,“ dodává Chmel s tím, že půjde výkon zdvojnásobit. Čistě ekologickou turbínu, jejíž výhodou jsou malé rozměry, už v praxi vyzkoušeli například v okruhu chladicích věží ve svém areálu, ve žďárské čistírně odpadních vod nebo v sádkách žďárského zámku. Firma už spolupracuje se společností ČEZ, první turbíny zprovoznila v areálu jeho elektráren Ledvice a Prunéřov, chystá se její využití i v Dukovanech a Temelíně. Poptávka je podle vedení firmy vysoká i ze zahraničí. „Do budoucna míříme na rozvojové státy,“ míní Lukáš Chmel. Jak rychle se turbína ze Žďasu masově rozšíří, bude záležet hlavně na tom, jestli ji stát zařadí mezi dotované obnovitelné zdroje.