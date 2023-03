V Jihlavě zavírají zavedené podniky. Drtí je covid, energie a nízké útraty

Podle oslovených provozovatelů je důvodem souběh několika skutečností. Podílí se na nich období covidu, ve kterém lidé přestali navštěvovat podniky. Přidaly se zvýšené ceny energií, drahota a v neposlední řadě také fakt, že zákazníci začali víc šetřit.

Zavřela například oblíbená Radniční restaurace přímo na Masarykově náměstí. Ta sídlila v historickém zázemí radnice. Z oken mohli lidé sledovat dění v centru města. Podnik byl vyhlášený i svou kuchyní. „Zkrátka jsem zkrachoval. Náklady převyšovaly výnosy,“ konstatoval zdrcený provozovatel restaurace Petr Vološčuk.

Od prosince jsou zamčené také dveře Restaurace Union v Divadelní ulici. Majitel domu Milan Neumann, který prostory pronajímá, má o důvodech jasno.

„Je to vliv covidu, šílených cen za energie, ale i snížení poptávky. Návštěvnost restaurace se snížila. Po covidu se vše zbrzdilo. Kdyby to byl jenom jeden důvod, dá se to přečkat. Ale tím, že jich je hned několik, je to složité,“ zamyslel se. Restauraci vedl jeho otec. Co bude s místem dál, zatím neví.

O tom, jaké využití budou mít reprezentativní místnosti uzavřené Radniční restaurace, se také bude rozhodovat. „Je to čerstvá záležitost. Nájemce požádal o ukončení nájemní smlouvy dohodou ke konci února 2023,“ uvedl mluvčí magistrátu Radovan Daněk.

Rada města se bude dalším využitím těchto nebytových prostor teprve zabývat. „Podle diskuse s vedením města se předpokládá, že dojde k nabídce k novému pronájmu,“ nastínil mluvčí.

Město nabízí úlevy i věrnostní slevy

Magistrát se podle Daňka snaží provozovatele podniků podporovat. Od roku 2018 je zavedený mechanismus úlev pro nájemce nebytových prostor ve vlastnictví města. Týká se například valorizace nájemného. Podle daných zásad se výše nájemného nebude valorizovat, pokud míra inflace nepřekročí čtyři procenta.

„Město od roku 2019 nevalorizovalo nájemné, až v tomto roce,“ poznamenal Radovan Daněk.

Také jednotlivé lokality ve městě jsou rozdělené dle pravděpodobného zisku. Snížily se tím sazby nájemného mimo nejlukrativnější ulice. Zavedené jsou i věrnostní slevy pro dlouhodobé nájemce.

„U nových nájemců se zavedla i jednorázová desetiprocentní sleva z ročního nájemného u pronájmů nebytových prostor z výběrového řízení,“ upozornil mluvčí.

V době, kdy zemi sužoval covid-19 a stát zavedl řadu protiepidemických opatření, se město s ohledem na dopady těchto kroků vzdalo práva na úhradu nájemného u pronájmů nebytových prostor za měsíce březen a duben 2020. „Nevybírali jsme ani poplatky za předzahrádky, abychom pomohli covidem postiženým restauratérům,“ dodal Daněk.