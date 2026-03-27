U školy v Humpolci se pohybuje podezřelý muž, varuje policie

  16:08aktualizováno  16:27
Vyšší počet policejních hlídek prověřuje oznámení o možném výskytu podezřelého muže v blízkosti základní školy Hradská v Humpolci. „Nic zatím nenasvědčuje tomu, že by někomu hrozilo nějaké bezprostřední nebezpečí. S vedením školy jsme v kontaktu. Dbejte našich pokynů,“ napsala policie na síti X.
ilustrační snímek | foto: Aneta Čapkovápro iDNES.cz

Co přesně se u humpolecké základní školy stalo, policie zatím nesdělila. Situaci se chystá objasnit, až bude mít konkrétní závěry.

„Zatím se k tomu nebudeme vyjadřovat. Až budeme mít nějaké závěry, zveřejníme je,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.

Základní škola Hradská v Humpolci vstoupila do veřejného povědomí zejména v posledních týdnech. Po sporech s dnes již bývalou ředitelkou zde podala výpovědi takřka polovina učitelského sboru. Od minulého týdne školu řídí krizový ředitel společně se zástupkyní ředitelky.

Školu navštěvuje zhruba pět stovek dětí. V pátek po 16. hodině už naprostá většina z nich v areálu nebyla.

