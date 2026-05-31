O vyzdobení podchodů se opět postarají sprejeři, ztvární malby z historie města

Autor:
  10:27
Havlíčkův Brod nechá nově vymalovat tři podchody ve městě. Na stěnách dvou by se měla objevit graffiti vztahující se k historii města. V podchodu u zdravotní školy by pak měli umělci obnovit stávající malby, které sprejeři vytvořili při festivalu před jedenácti lety. Radnice na to uvolní stovky tisíc korun.

„Dohodli jsme se, že v rámci oslav 770 let od první písemné zmínky o Brodu bychom mohli nechat vybrané podchody nově vymalovat. Měly by se tematicky právě k historii města a významnému výročí vztahovat,“ vysvětlil starosta města Zbyněk Stejskal (ODS).

Na území Havlíčkova Brodu je objektů, jež radnice považuje za podchody, hned pět. Dva jsou pod Masarykovou ulicí – u zdravotní školy a u základní školy Wolkerova. Další je pod železniční tratí v Humpolecké ulici. Zbylé dva vedou pod obchvatem. Jeden z Chotěbořské ulice na Vršovice, druhý od koupaliště k rybníku Cihlář.

Podchod u zdravotnické školy je v Havlíčkově Brodě nejvyužívanější. Lidé se skrz něj dostávají například z centra města k nemocnici. (27. května 2026)
V roce 2015 umělci podchod u zdravotní školy vyzdobili originálními malbami. Jenže od té doby je spousta vandalů poškodila. Původní malby by letos měly být obnoveny, nesmyslné klikiháky a tagy smazány. (27. května 2026)
Druhý podchod pod Masarykovou ulicí spojuje sídliště Pražská a Výšina se základní školou Wolkerova. Nikdy oficiálně vymalován nebyl, tisíce sprejerských výtvorů v něm vzniklo nadivoko. Nyní ho radnice chce věnovat cestě časem do historie města. (27. května 2026)
Podchod pod obchvatem směrem na Vršovice by mohly vyzdobit výjevy ze starých brodských pověstí. Doplněny by mohly být QR kódy s odkazy na připravovanou audioknihu. (27. května 2026)
Nová výmalba by se měla týkat tří vybraných. Zvoleny pro to byly ty nejvyužívanější, tedy oba pod Masarykovou ulicí a podchod na Vršovice. Jejich vyzdobení by mělo proběhnout během léta a mělo by stát necelých 330 tisíc korun bez DPH.

Vedení města už autory vybralo. Respektive nikoliv samotné umělce, ale agenturu, která některé z nich zastřešuje. „Poptali jsme několik společností, které se tímto zabývají. Jednu z nich jsme nakonec vybrali,“ upřesnil starosta.

S vítězem soutěže nyní vedení města ladí detaily. „V nejbližších dnech jí odešleme základ pro kreativní koncept a vytvoření návrhu,“ informovala Jana Vránová z oddělení sekretariátu a komunikace, jež má záležitost na starosti.

Cenné malby zůstanou, přibude cesta časem

Zcela novou výmalbu původně chtělo město ve všech třech podchodech. U zdravotní školy to však nakonec dopadne jinak. Díla, která tu vznikala před jedenácti lety při streetartovém festivalu, i sama agentura považuje za stále kvalitní a cenná.

„Graffiti tu tedy nebudou přemalována, ale obnovena. Dojde k vyčištění maleb a opětovné zvýraznění barev,“ popsala Vránová. Stejně tak dojde k očištění obrazů od čar a tagů, které do nich od té doby načmárali vandalové.

Zbylé dva podchody dosud takto umělecky vymalovány nebyly, výzdobu tak budou mít zcela novou. Vedení města při tom má poměrně konkrétní představu, jak by jejich stěny měly vypadat. Samotné zpracování pak bude na jednotlivých autorech.

„Podchod u základní školy Wolkerova by byl jakousi cestou časem do nejstarší historie Brodu,“ přiblížila Jana Vránová. Formou graffiti by se tak měli umělci pokusit znázornit nejvýznamnější události z historie města.

Graffiti s QR kódem a odkazem na pověsti

Podchod na Vršovice by pak měl být věnován brodským pověstem, vycházet by měl z verze od spisovatelky Anny Jahodové-Kasalové. Ta staré brodské pověsti sesbírala a nechala knižně vydat na počátku minulého století. Nyní její dílo do podoby audioknihy zpracovává spisovatelka a ředitelka Podzimního knižního trhu Markéta Hejkalová.

„Chtěli bychom, aby u každé malby byl ve finále QR kód, který by odkazoval přímo na konkrétní pověst v audioknize a každý, kdo půjde okolo, si ji mohl stáhnout a poslechnout. Uvidíme, zda se tak s autory domluvíme,“ doplnila Jana Vránová.

Není to při tom v poslední době poprvé, co se radnice na historii města a jeho osobnosti v rámci připomínky 770 let od první písemné zmínky zaměřila. Zvláštní polep se siluetami brodských památek se objevil na autobusových zastávkách, už několik dní jezdí ulicemi města speciální autobus městské hromadné dopravy.

„Brodská historie vyráží do ulic. Další důvod, proč jezdit naší MHD. Svezete se s významnými osobnostmi našeho Brodu,“ pozvala do autobusu místostarostka Marie Rothbauerová (Naše Česko). Boky vozu zdobí vyobrazení necelé dvacítky vybraných osobností spjatých s Brodem, například Karel Havlíček Borovský, Jan Václav Stamic, Jan Zrzavý, Jaroslav Hašek, Bedřich Smetana, bratři Holíkové či fotbalista Tomáš Souček.

Do budoucna se chce vedení města zaměřit i na úpravu dalších míst, kde by mohla vzniknout či se obnovit graffitová výzdoba. Jednou z nich je například opěrná zeď podél Chotěbořské ulice. Ta byla pomalována během streetartového festivalu v roce 2016. „Zeď je potřeba opravit, padají z ní kusy omítky a betonu. Spolu s tím bychom chtěli i novou výmalbu,“ svěřil se starosta Stejskal.

