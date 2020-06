Legendární pochod pořadatelé kvůli koronaviru roztáhli na tři měsíce

Pochod Velkomeziříčskem se těšívá hojné účasti. Minulý rok přilákal bezmála patnáct set lidí, o jeho hladký průběh se starají desítky pořadatelů a je lákadlem i pro velké množství diváků. Je tedy pravděpodobné, že by byl limit pro nejvyšší možný počet shromažďujících se osob překročen. Organizátoři, Klub českých turistů (KČT) Jiskra Měřín, proto přistoupili tento rok raději k prodloužení doby, kdy lze na trasy nastoupit.



Do terénu první nadšenci začali mířit již v sobotu 6. června a ostatní zájemci tak mohou učinit kdykoliv až do 5. září.

„Zájem je velký, víme o zhruba stovce lidí, kteří už pochod absolvovali. Jeden z nich dokonce z pátku na sobotu zdolal stokilometrovou trasu. A máme i velmi kladnou odezvu - lidé jsou rádi, že jsme akci úplně nezrušili, a těší se, až se v září sejdeme znovu a dáme si pochod v té podobě, jak jsme zvyklí. Samozřejmě jen tehdy, pokud to situace s koronavirem dovolí,“ přiblížil Josef Fiala z KČT Jiskra Měřín.

A jak tedy nyní pochod probíhá? Turisté i cyklisté mohou na trať vyrazit kdykoli a jako start a cíl si zvolit jakékoliv místo na vybraném okruhu. Stačí si na webu www.merinska50.cz dopředu stáhnout mapku s popisem trasy a dalšími instrukcemi a po cestě splnit zadané úkoly - například otisknout vrcholové razítko nebo zapsat nadmořskou výšku daného místa.

Volit lze z okruhů pro pěší, dlouhých od sedmi do sta kilometrů, a cyklistických v délce od dvaceti opět až do sta kilometrů. „Lidé nám poté e-mailem nebo poštou dají vědět, že trasu absolvovali, včetně splnění úkolů, a my jim zašleme diplom,“ popsal Fiala.

Výhodou podle něj mimo jiné je, že případní nadšenci mohou během jednoho ročníku Měřínské padesátky zvládnout i několik různých tras. „A pochopitelně věříme, že 5. září se nám povede sejít se jako obvykle ve fotbalovém areálu v Měříně a užijeme si pochod všichni společně, včetně doprovodného programu, občerstvení a hlavně skvělé atmosféry,“ vyjádřil se Josef Fiala.

O tom, že by pořadatelé 49. ročník raději o rok posunuli, se dle jeho slov příliš neuvažovalo. Příští rok totiž akce slaví padesáté výročí svého konání a ročník chtějí s tímto jubileem sladit.