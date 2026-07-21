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Hejtmanství snižuje počet zaměstnanců o desítky, ušetří miliony korun

Radek Laudin
  7:51
Za stamiliony vzniklo v novém sídle 122 kanceláří. V podzemních garážích je...

Za stamiliony vzniklo v novém sídle 122 kanceláří. V podzemních garážích je čtyřicítka parkovacích míst. Za budovou vzniklo ještě venkovní parkoviště s kapacitou 106 míst. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Kanceláře v budově jsou vedle dveří opatřeny průhledným pásem, takže je z...
Dvě křídla nového sídla spojuje tato terasa s lavičkami. U oken jsou zde malé...
Vedení kraje tentokrát neuspořádalo den otevřených dveří, jak tomu bylo v...
Za stamiliony vzniklo v novém sídle 122 kanceláří. Pracovních míst se v nich...
9 fotografií
Uplynuly čtyři roky od doby, co hejtmanství v Jihlavě rozšířilo své sídlo o novou budovu pro krajské úředníky za 435 milionů korun. Nyní snižuje počet svých pracovníků.

„Schválený počet zaměstnanců ke konci roku 2024 byl 501. K letošnímu prvnímu srpnu to bude 474,“ uvedl ředitel úřadu Zdeněk Kadlec.

A jaký bude cílový stav počtu zaměstnanců, ke kterému hejtmanství směřuje? „Jde o průběžný proces, mimo jiné i o reakce na legislativní a technologické změny. Cílový stav není proto výslovně definován. Průběžně hodnotíme aktuální situaci a reagujeme na ni,“ doplnil ředitel.

Podle šéfa úřadu to může znamenat úsporu v jednotkách až nižších desítkách milionů korun ročně. „Využíváme především přirozené obměny a fluktuace. Přitom samozřejmě dodržujeme pracovněprávní předpisy,“ sdělil Kadlec.

Hejtmanství v Jihlavě dostavělo sídlo za půl miliardy, otevře ho v tichosti

A dodal, že jde mimo jiné o rušení některých již nepotřebných míst spojených s uskutečněním různých projektů. Tam měli úředníci smlouvy na dobu určitou.

Za stamiliony vzniklo v novém sídle 122 kanceláří. V podzemních garážích je čtyřicítka parkovacích míst. Za budovou vzniklo ještě venkovní parkoviště s kapacitou 106 míst.
Kanceláře v budově jsou vedle dveří opatřeny průhledným pásem, takže je z chodby vidět na pracovníky dovnitř. To ale některým není příjemné.
Dvě křídla nového sídla spojuje tato terasa s lavičkami. U oken jsou zde malé větrníky, které během silnějšího větru ovládají žaluzie. Další terasa s výhledem na Jihlavu je v horním patře.
Vedení kraje tentokrát neuspořádalo den otevřených dveří, jak tomu bylo v minulosti při otevírání první části areálu.
9 fotografií

„Zejména při každém odchodu kteréhokoliv zaměstnance úřadu do starobního důchodu nebo do jiného zaměstnání důsledně vyhodnocujeme příslušnou agendu a posuzujeme, zda není možné zajistit její výkon jinak,“ uvedl ředitel Kadlec.

Česko je přeregulované, zní z úřadu

Problém související s počtem úředníků vidí především v tom, že je česká společnost přeregulovaná. Tedy že existuje řada povinností veřejné správy vycházejících z právního řádu.

„Jejich efekt na fungování společnosti není přiměřený k zapojovaným zdrojům, které jsou mnohdy přespříliš zatěžující,“ doplnil Kadlec.

On sám krajskému úřadu šéfuje od roku 2008, kdy byl ještě hejtmanem Miloš Vystrčil z ODS. Tomu předtím dělal vedoucího sekretariátu. Kadlec zažil ve funkci také následující hejtmany Jiřího Běhounka z ČSSD, Vítězslava Schreka (ODS) a nyní Martina Kuklu z hnutí ANO.

V krajském sídle už pracují úředníci, horní patro se zatím vytápí naprázdno

Letos je to 24 let od chvíle, kdy se z kasáren v jihlavské Žižkově ulici stalo sídlo hejtmanství. Přestavba tehdy stála více než 300 milionů korun. Hned přes ulici pak dělníci dokončili v roce 2022 další palác pro krajské úředníky. Za stamiliony vzniklo v novém sídle 122 kanceláří. Pracovních míst se v nich vybavilo pro 237 lidí.

Kraj díky novému sídlu mohl opustit svá odloučená pracoviště třeba ve Věžní a Žižkově ulici. Pak je prodal za 29 milionů.

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