Hejtmanství snižuje počet zaměstnanců o desítky, ušetří miliony korun

„Schválený počet zaměstnanců ke konci roku 2024 byl 501. K letošnímu prvnímu srpnu to bude 474,“ uvedl ředitel úřadu Zdeněk Kadlec.
A jaký bude cílový stav počtu zaměstnanců, ke kterému hejtmanství směřuje? „Jde o průběžný proces, mimo jiné i o reakce na legislativní a technologické změny. Cílový stav není proto výslovně definován. Průběžně hodnotíme aktuální situaci a reagujeme na ni,“ doplnil ředitel.
Podle šéfa úřadu to může znamenat úsporu v jednotkách až nižších desítkách milionů korun ročně. „Využíváme především přirozené obměny a fluktuace. Přitom samozřejmě dodržujeme pracovněprávní předpisy,“ sdělil Kadlec.
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Hejtmanství v Jihlavě dostavělo sídlo za půl miliardy, otevře ho v tichosti
A dodal, že jde mimo jiné o rušení některých již nepotřebných míst spojených s uskutečněním různých projektů. Tam měli úředníci smlouvy na dobu určitou.
„Zejména při každém odchodu kteréhokoliv zaměstnance úřadu do starobního důchodu nebo do jiného zaměstnání důsledně vyhodnocujeme příslušnou agendu a posuzujeme, zda není možné zajistit její výkon jinak,“ uvedl ředitel Kadlec.
Česko je přeregulované, zní z úřadu
Problém související s počtem úředníků vidí především v tom, že je česká společnost přeregulovaná. Tedy že existuje řada povinností veřejné správy vycházejících z právního řádu.
„Jejich efekt na fungování společnosti není přiměřený k zapojovaným zdrojům, které jsou mnohdy přespříliš zatěžující,“ doplnil Kadlec.
On sám krajskému úřadu šéfuje od roku 2008, kdy byl ještě hejtmanem Miloš Vystrčil z ODS. Tomu předtím dělal vedoucího sekretariátu. Kadlec zažil ve funkci také následující hejtmany Jiřího Běhounka z ČSSD, Vítězslava Schreka (ODS) a nyní Martina Kuklu z hnutí ANO.
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V krajském sídle už pracují úředníci, horní patro se zatím vytápí naprázdno
Letos je to 24 let od chvíle, kdy se z kasáren v jihlavské Žižkově ulici stalo sídlo hejtmanství. Přestavba tehdy stála více než 300 milionů korun. Hned přes ulici pak dělníci dokončili v roce 2022 další palác pro krajské úředníky. Za stamiliony vzniklo v novém sídle 122 kanceláří. Pracovních míst se v nich vybavilo pro 237 lidí.
Kraj díky novému sídlu mohl opustit svá odloučená pracoviště třeba ve Věžní a Žižkově ulici. Pak je prodal za 29 milionů.