Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Odpočinek od tropů. Podzemní labyrint nabízí chlad i svítící chodbu

Autor:
  11:46
Je místo, kde lze v současných tropických dnech spojit příjemné s užitečným – ochlazení s poznáním. Tím místem je labyrint jihlavského podzemí, jehož malou část lze navštívit. Během čtyřicetiminutové prohlídky asi 250metrového úseku se návštěvníci příjemně zchladí.

„V podzemí je celoroční teplota 12 až 14 stupňů,“ řekla vedoucí návštěvnických okruhů jihlavského podzemí Martina Zachová.

Zatímco podzemí zůstává v zásadě stejné už od svého vzniku ve 14. století, pro návštěvníky tu novinky jsou – včetně šesti informačních tabulí. Ty přibližují nedávno otevřený jihlavský Stříbrný dům, dobové dolování stříbra, atmosféru města podle obrazů Gustava Kruma či jihlavské mincovnictví. Anebo středověký vodovod s ukázkou dřevěného potrubí, nalezeného v Lučním rybníce u Jihlavy-Pístova, kde jsou historické vodárenské nádrže.

Tajemná atmosféra v jihlavském podzemí. Unikátní Svítící chodba, nacházející se zhruba 11 metrů pod povrchem, je jedním z největších lákadel 25kilometrového labyrintu.
Tajemná atmosféra v jihlavském podzemí. Unikátní Svítící chodba, nacházející se zhruba 11 metrů pod povrchem, je jedním z největších lákadel 25kilometrového labyrintu.
Tajemná atmosféra v jihlavském podzemí. Unikátní Svítící chodba, nacházející se zhruba 11 metrů pod povrchem, je jedním z největších lákadel 25kilometrového labyrintu.
Horníci vyrazili chodby a sklepy ve třech patrech nad sebou, přičemž nejhlubší jsou až dvanáct metrů hluboko. Ještě asi o deset metrů níže jsou novodobé jihlavské kolektory.
9 fotografií

Trvalým lákadlem podzemí je svítící chodba, opatřená barvivem, díky němuž po předchozím nasvícení zelenkavě světélkuje.

Velký zásahem do vzhledu podzemních chodeb bylo v letech 1965 až 1990 zpevňování betonem. Tehdy se totiž podzemí na více místech následkem podmáčení propadalo. Alespoň malá část podzemí byla při sanaci ponechána v původní autentické podobě. Badatelé se dlouhodobě zabývali úvahami, k čemu vlastně podzemí sloužilo.

Chodbami v jihlavském podzemí lze nově dojít do časů studené války

Mýtem je, že se zde dolovalo stříbro. „Ve středu města se ve skutečnosti nikdy stříbro netěžilo. Podzemí sloužilo jako sklepení, úkryt a k odvodnění,“ uvedla Zachová. Celý labyrint měří 25 kilometrů.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Po dvou letech opět ve žlutém člunu. Miloš Zeman si užívá léto na vodě

Bývalý prezident Miloš Zeman po dvou letech vytáhl svůj žlutý gumový nafukovací...

Legenda ožila. Po delší době bývalý prezident Miloš Zeman opět vytáhl svůj žlutý gumový nafukovací člun Challenger a s pomocí ochranky se projel po hladině Veselského rybníka. V Novém Veselí na...

Byla nebojácná, chtěla pomáhat. Pohřbu vojákyně v kostele se účastní stovky lidí

Více než dvě stovky lidí se od 10 hodin v kostele svatého Václava v Netolicích...

Přes tři sta lidí se v úterý od 10 hodin v kostele svatého Václava v Netolicích na Prachaticku naposledy loučí s vojákyní, která 23. července nepřežila pád armádního vrtulníku UH‑1Y Venom. Z...

Kurýr falešného bankéře si přijel pro 600 tisíc, policisté už na něj čekali

Kurýra, který převážel peníze falešnému bankéři, policisté zadrželi. Vyklubal...

Mimořádný úspěch si připsala havlíčkobrodská kriminálka. Přímo při přebírání bezmála šesti set tisíc korun kriminalisté zadrželi kurýra pracujícího pro falešného bankéře. Jedná se o mladého...

Z jednoho pacienta rázem tři. Auto nabouralo houkající sanitku, skončila na boku

Po nehodě ve Stonařově zůstala sanita ležet převrácená na bok. Zranili se dva...

Dva zranění záchranáři i pacient, sanita na boku a oktávka na odpis. To je bilance vážné nehody, která se ve čtvrtek odpoledne stala ve Stonařově na Jihlavsku. Do cesty houkající sanitě vjel v...

Sladké a šťavnaté, dají se jíst pořád. Na borůvkové farmě začíná sběr bobulí

Manželům Pečínkovým pomáhají s farmařením i další členové rodiny, včetně...

Za vznikem borůvkové farmy na okraji Nového Veselí na Žďársku stojí výlet do jižních Čech. Právě tam se rodiče Daniely Pečínkové před lety poprvé setkali s pěstováním těchto plodů ve velkém. A...

Byla nebojácná, chtěla pomáhat. Pohřbu vojákyně v kostele se účastní stovky lidí

Více než dvě stovky lidí se od 10 hodin v kostele svatého Václava v Netolicích...

Přes tři sta lidí se v úterý od 10 hodin v kostele svatého Václava v Netolicích na Prachaticku naposledy loučí s vojákyní, která 23. července nepřežila pád armádního vrtulníku UH‑1Y Venom. Z...

4. srpna 2026,  aktualizováno  11:32

Temná série na Vysočině pokračuje. Z lesa u Polné zmizel 300 let starý smírčí kámen

Premium
Smírčí kámen na svém původním umístění u lesní cesty mezi Janovicemi a...

Co rok, to minimálně jeden ukradený smírčí kámen. Smutná série, kdy z krajiny Vysočiny mizí stovky let staří svědci minulosti, pokračuje. Tentokrát se stal obětí zloděje kamenný artefakt v katastru...

4. srpna 2026

I dva centimetry za den. Vedro ničí rybníky, některé ryby již uhynuly, říkají rybáři

Premium
Rybník Borek ve Stránecké Zhoři u Velkého Meziříčí je poloprázdný. Od...

Rybáři na Vysočině sledují předpověď počasí s obavami. Vývoj letošního parného léta dává zatím osádce rybníků zabrat a ani vyhlídky do dalších dní příznivé nejsou. Většina ploch má výrazný podstav...

3. srpna 2026

V Brodu začali vrtat piloty pro nový most. Padnou na ně tisíce tun betonu

V Havlíčkově Brodu začalo zakládání pilot pro nový most za 158 milionů korun....

Rekonstrukce jednoho z klíčových dopravních uzlů na Vysočině vstoupila do své další etapy. Po dubnovém zahájení prací a následné demolici původního mostu začíná v havlíčkobrodské Masarykově ulici...

3. srpna 2026  11:03

Pocta čtyřem odbojářům. V Ostravě vznikl pomník obětem komunistických poprav

Sochař Petr Szyroki dokončuje na Slezskoostravském hřbitově pomník obětí...

Uplynulo 75 let od tragických komunistických poprav z 1. srpna 1951. Na Ústředním hřbitově ve Slezské Ostravě proto vznikl pomník jejich obětem. Dílo sochaře Petra Szyrokiho vzdává úctu čtyřem...

3. srpna 2026  9:31

Závratných 162 reklamací. Jihlava řeší potíže s údržbou zeleně, chystá změny

Není to poprvé, kdy Jihlava řeší problémy se sečením trávy. Třeba takto prapodivně se trávníky sekaly v roce 2018.

Magistrát v Jihlavě řeší čím dál větší potíže s údržbou městské zeleně. V uplynulých týdnech bylo mnoha místy ve městě nemožné projít, aniž by si člověk nevšiml přerostlé trávy nebo nedodělané práce...

3. srpna 2026  8:42

Teleflex rozšiřuje výrobu ve Žďáru nad Sázavou a přinese další pracovní místa

Ve spolupráci
Pohled do zákulisí výroby ve společnosti Teleflex

Společnost Teleflex připravuje ve svém závodě ve Žďáru nad Sázavou rozšíření výroby o nový zdravotnický produkt určený pro cévní intervence. Projekt posílí význam místního závodu v rámci mezinárodní...

3. srpna 2026

Ústí pokračuje ve zdárném rozjezdu. Třinec remizoval s Jihlavou, bod má i Česká Lípa

FK Viagem Ústí nad Labem - Kladno, 1. kolo 2. fotbalové ligy. David Ćerný slaví...

Fotbalisté Ústí nad Labem se po výhře 2:0 v Kroměříži ujali vedení v tabulce druhé ligy. Severočeši mají jistotu, že po skončení 2. kola zůstanou jediným týmem s plným počtem šesti bodů. Jihlava má...

1. srpna 2026  20:35,  aktualizováno  2. 8. 19:34

Sladké a šťavnaté, dají se jíst pořád. Na borůvkové farmě začíná sběr bobulí

Manželům Pečínkovým pomáhají s farmařením i další členové rodiny, včetně...

Za vznikem borůvkové farmy na okraji Nového Veselí na Žďársku stojí výlet do jižních Čech. Právě tam se rodiče Daniely Pečínkové před lety poprvé setkali s pěstováním těchto plodů ve velkém. A...

2. srpna 2026  14:29

Koňské stříkačky? Poctivá řemeslná práce, která funguje, shodují se hasiči

Na vyhlášené klání historických stříkaček do obce Jámy na Ždársku míří sbory z...

Letité, ale pořád šlapou jako hodinky. Řeč je o takzvaných koňských stříkačkách neboli „koňkách“. Funkčnost historických strojů, jimž je už notně přes stovku, ukázali v sobotu hasiči v Jámách na...

2. srpna 2026  9:30

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Kde skončil Jurášek z Popelky a psi Tomáše Holého? Fanoušek mapuje jejich osudy

Premium
Tito dva jezevčíci si zahráli nejen s Tomášem Holým (na snímku) v šumavské...

Odkud filmaři brali psy, se kterými hrál v oblíbených komediích dětský herec Tomáš Holý, či jaké byly osudy zvířat ze slavných českých pohádek a seriálů? To už roky mapuje český autor, badatel a...

1. srpna 2026

Festival Dvorského uvede zkušené umělce i začínající hvězdy. Do parku se zatím nevrátí

Věhlasný operní pěvec Peter Dvorský před karlovarskými Císařskými lázněmi

V Jaroměřicích na Třebíčsku v sobotu začíná 28. ročník prestižního hudebního festivalu Petra Dvorského. Populární akce potrvá do 8. srpna a na šesti místech nabídne sedm koncertů. Klasickou hudbu...

1. srpna 2026  8:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.