„V podzemí je celoroční teplota 12 až 14 stupňů,“ řekla vedoucí návštěvnických okruhů jihlavského podzemí Martina Zachová.
Zatímco podzemí zůstává v zásadě stejné už od svého vzniku ve 14. století, pro návštěvníky tu novinky jsou – včetně šesti informačních tabulí. Ty přibližují nedávno otevřený jihlavský Stříbrný dům, dobové dolování stříbra, atmosféru města podle obrazů Gustava Kruma či jihlavské mincovnictví. Anebo středověký vodovod s ukázkou dřevěného potrubí, nalezeného v Lučním rybníce u Jihlavy-Pístova, kde jsou historické vodárenské nádrže.
Trvalým lákadlem podzemí je svítící chodba, opatřená barvivem, díky němuž po předchozím nasvícení zelenkavě světélkuje.
Velký zásahem do vzhledu podzemních chodeb bylo v letech 1965 až 1990 zpevňování betonem. Tehdy se totiž podzemí na více místech následkem podmáčení propadalo. Alespoň malá část podzemí byla při sanaci ponechána v původní autentické podobě. Badatelé se dlouhodobě zabývali úvahami, k čemu vlastně podzemí sloužilo.
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Chodbami v jihlavském podzemí lze nově dojít do časů studené války
Mýtem je, že se zde dolovalo stříbro. „Ve středu města se ve skutečnosti nikdy stříbro netěžilo. Podzemí sloužilo jako sklepení, úkryt a k odvodnění,“ uvedla Zachová. Celý labyrint měří 25 kilometrů.